Un montant de 295 676 $ pour soutenir la lutte contre l'homophobie et la transphobie dans la région de Montréal

MONTRÉAL, le 26 mars 2026 /CNW/ - La ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire , ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal et députée de Pointe-aux-Trembles, Chantal Rouleau, et la députée d'Anjou-Louis-Riel et adjointe gouvernementale de la ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Karine Boivin Roy, sont heureuses d'annoncer, au nom de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine, Caroline Proulx, l'octroi d'un montant de 295 676 $ aux organismes de la région de Montréal pour soutenir des projets de lutte contre l'homophobie et la transphobie dans la métropole.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un financement global de 2 924 383 $ sur trois ans visant à soutenir des projets soumis par des organismes communautaires à la suite de l'appel de projets 2025-2026 du Bureau de lutte contre l'homophobie et la transphobie. La somme accordée à la région permettra de soutenir les organismes suivants, soit :

- Aînés et retraités de la communauté gaie, pour le projet Tisser nos générations;

- Compagnons de Montréal, pour le projet Accepté d'être, Savoir accompagner : mieux soutenir pour transformer les pratiques DI-TSA LGBTQ+.

Citations :

« Je salue la très grande qualité des projets sélectionnés, de même que le sens de l'initiative des organismes qui les ont présentés. La diversité et la richesse des propositions soumises témoignent de l'engagement incroyable du milieu communautaire de la région, dont les actions concrètes contribuent à rendre la communauté plus inclusive, sécuritaire et bienveillante pour les personnes LGBTQ+. Merci pour cet apport essentiel. »

Caroline Proulx, ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine

« Chaque personne doit pouvoir vivre dans le respect et la dignité, sans craindre la discrimination. La lutte contre l'homophobie et la transphobie passe par la prévention, la sensibilisation et un soutien concret aux personnes qui en ont besoin. À Montréal, les organismes communautaires jouent un rôle essentiel pour accompagner les personnes et bâtir des milieux plus inclusifs. Notre gouvernement est fier d'appuyer leur travail et de soutenir des initiatives qui font une réelle différence sur le terrain. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal et députée de Pointe-aux-Trembles

« À titre d'adjointe parlementaire de la ministre responsable de la Condition féminine et d'adjointe gouvernementale de la ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, je suis particulièrement fière de voir se concrétiser cet appui aux organismes qui œuvrent chaque jour à faire progresser l'égalité et le respect. La lutte contre l'homophobie et la transphobie s'inscrit directement dans notre volonté d'assurer des milieux de vie sécuritaires, inclusifs et exempts de discrimination. En soutenant ces projets dans la région métropolitaine, nous renforçons la capacité d'action du milieu communautaire et nous posons des gestes concrets pour faire respecter les droits et la dignité des personnes de la diversité sexuelle et de genre. »

Karine Boivin Roy, députée d'Anjou-Louis-Riel, adjointe parlementaire de la ministre responsable de la Condition féminine et adjointe gouvernementale de la ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants :

Le financement est issu du Plan d'action gouvernemental de lutte contre l'homophobie et la transphobie 2023-2028, tout particulièrement de la mesure 19 : « Soutenir les organismes communautaires engagés à favoriser l'inclusion et le respect des droits des personnes de la diversité sexuelle et de genre ».

En plus d'augmenter la capacité organisationnelle des organismes LGBTQ+, ce financement a pour but d'informer la population et de la sensibiliser aux réalités des personnes de la diversité sexuelle et de genre ainsi que de développer et de mettre en œuvre des méthodes et des outils de prévention et d'intervention visant à favoriser le mieux-être de ces personnes.

L'appel a permis de soutenir 21 projets portés par des organismes répartis dans 11 des 17 régions du Québec. Certains projets rejoignent plus d'une région ou parfois l'ensemble du Québec. Il est à noter que près de la moitié des projets soutenus visent la sensibilisation à la diversité sexuelle et de genre dans les milieux jeunesse.

Rappelons que le soutien offert aux organismes communautaires engagés dans les actions et les services destinés à favoriser l'inclusion et le respect des droits des personnes LGBTQ+ est mis en place depuis 2011.

Lien connexe :

Pour en savoir plus, consulter la page sur l'appel de projets et les projets sélectionnés .

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine

Renseignements : Nicolas Gravel, Attaché de presse, Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation, ministre responsable de la Condition féminine, Tél. : 367 867-7770