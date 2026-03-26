Un montant de 148 351 $ pour soutenir la lutte contre l'homophobie et la transphobie dans la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean

SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN, QC, le 26 mars 2026 /CNW/ - Le ministre délégué au Développement économique régional, ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et député de Lac-Saint-Jean, Eric Girard, est heureux d'annoncer, au nom de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine, Caroline Proulx, l'octroi d'un montant de 148 351 $ à un organisme de la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean pour soutenir un projet de lutte contre l'homophobie et la transphobie.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un financement global de 2 924 383 $ sur trois ans visant à soutenir des projets soumis par des organismes communautaires à la suite de l'appel de projets 2025-2026 du Bureau de lutte contre l'homophobie et la transphobie. La somme accordée à la région permettra de soutenir l'organisme Diversité 02, pour son projet Pas juste un kiosque! Prévenir l'homophobie et la transphobie en milieux jeunesse.

Citations :

« Je salue la très grande qualité des projets sélectionnés, de même que le sens de l'initiative des organismes qui les ont présentés. La diversité et la richesse des propositions soumises témoignent de l'engagement incroyable du milieu communautaire de la région, dont les actions concrètes contribuent à rendre la communauté plus inclusive, sécuritaire et bienveillante pour les personnes LGBTQ+. Merci pour cet apport essentiel. »

Caroline Proulx, ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine

« Je me réjouis de ce financement important pour soutenir la lutte contre l'homophobie et la transphobie dans nos communautés. Il s'agit d'un soutien crucial pour mener à bien cette lutte au quotidien auprès de la population et avec cette dernière, dans un souci de sensibilisation collective à la nécessité de changer les choses durablement pour favoriser une société plus inclusive. »

Eric Girard, ministre délégué au Développement économique régional, ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et député de Lac-Saint-Jean

Faits saillants :

Le financement est issu du Plan d'action gouvernemental de lutte contre l'homophobie et la transphobie 2023-2028, tout particulièrement de la mesure 19 : « Soutenir les organismes communautaires engagés à favoriser l'inclusion et le respect des droits des personnes de la diversité sexuelle et de genre ».

En plus d'augmenter la capacité organisationnelle des organismes LGBTQ+, ce financement a pour but d'informer la population et de la sensibiliser aux réalités des personnes de la diversité sexuelle et de genre ainsi que de développer et de mettre en œuvre des méthodes et des outils de prévention et d'intervention visant à favoriser le mieux-être de ces personnes.

L'appel a permis de soutenir 21 projets portés par des organismes répartis dans 11 des 17 régions du Québec. Certains projets rejoignent plus d'une région ou parfois l'ensemble du Québec. Il est à noter que près de la moitié des projets soutenus visent la sensibilisation à la diversité sexuelle et de genre dans les milieux jeunesse.

Rappelons que le soutien offert aux organismes communautaires engagés dans les actions et les services destinés à favoriser l'inclusion et le respect des droits des personnes LGBTQ+ est mis en place depuis 2011.

Lien connexe :

Pour en savoir plus, consulter la page sur l'appel de projets et les projets sélectionnés.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine

Renseignements : Nicolas Gravel, Attaché de presse, Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation ministre responsable de la Condition féminine, Tél. : 367 867-7770