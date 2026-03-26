Un montant de 1 340 579 $ pour soutenir la lutte contre l'homophobie et la transphobie au Québec

QUÉBEC, le 26 mars 2026 /CNW/ - La ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine, Caroline Proulx, octroie un montant de 1 193 387 $ à huit projets qui touchent l'ensemble de la province pour soutenir la lutte contre l'homophobie et la transphobie.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un financement global de 2 924 383 $ sur trois ans visant à soutenir des projets soumis par des organismes communautaires à la suite de l'appel de projets 2025-2026 du Bureau de lutte contre l'homophobie et la transphobie. La somme accordée permettra de soutenir les organismes suivants, soit :

le Regroupement des maisons des jeunes du Québec inc., pour le projet Milieu•x;

Espace LGBTQ+, pour le projet Une pérennité inclusive;

le Regroupement des carrefours jeunesse-emploi du Québec, pour le projet Fièrement en emploi : améliorer l'employabilité des jeunes LGBTQ+ à travers le Québec;

la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes, pour le projet Améliorer les pratiques d'intervention et l'accompagnement des personnes de la diversité sexuelle et de genre dans les maisons d'aide et d'hébergement pour femmes violentées;

Enfants transgenres Canada / Gender Creative Kids - Jeunes identités créatives, pour le projet Formations et sensibilisation sur les réalités des enfants trans et non-binaires;

Les 3 sex*, pour le projet VisiBIlité : parcourir les bisexualités au Québec;

le Réseau des lesbiennes du Québec, pour le projet Espaces lesbo-queer rêvés : affirmer nos présences, défier la haine;

la Fondation Émergence inc., pour le projet Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie 2.0 : bâtir l'avenir d'une journée essentielle.

Citation :

« Je salue la très grande qualité des projets sélectionnés, de même que le sens de l'initiative des organismes qui les ont présentés. La diversité et la richesse des propositions soumises témoignent de l'engagement incroyable du milieu communautaire, dont les actions concrètes contribuent à rendre la communauté plus inclusive, sécuritaire et bienveillante pour les personnes LGBTQ+. Merci pour cet apport essentiel. »

Caroline Proulx, ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine

Faits saillants :

Le financement est issu du Plan d'action gouvernemental de lutte contre l'homophobie et la transphobie 2023-2028, tout particulièrement de la mesure 19 : « Soutenir les organismes communautaires engagés à favoriser l'inclusion et le respect des droits des personnes de la diversité sexuelle et de genre ».

En plus d'augmenter la capacité organisationnelle des organismes LGBTQ+, ce financement a pour but d'informer la population et de la sensibiliser aux réalités des personnes de la diversité sexuelle et de genre ainsi que de développer et de mettre en œuvre des méthodes et des outils de prévention et d'intervention visant à favoriser le mieux-être de ces personnes.

L'appel a permis de soutenir 21 projets portés par des organismes répartis dans 11 des 17 régions du Québec. Certains projets rejoignent plus d'une région ou parfois l'ensemble du Québec. Il est à noter que près de la moitié des projets soutenus visent la sensibilisation à la diversité sexuelle et de genre dans les milieux jeunesse.

Rappelons que le soutien offert aux organismes communautaires engagés dans les actions et les services destinés à favoriser l'inclusion et le respect des droits des personnes LGBTQ+ est mis en place depuis 2011.

Lien connexe :

Pour en savoir plus, consulter la page sur l'appel de projets et les projets sélectionnés.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine

Renseignements : Nicolas Gravel, Attaché de presse, Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation, ministre responsable de la Condition féminine, Tél. : 367 867-7770