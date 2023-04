« La tenue de cette exposition hors du commun à Outremont témoigne de notre volonté de bâtir des ponts entre les diverses communautés, de déclarer monsieur Laurent Desbois, maire d'arrondissement. C'est une belle occasion pour connaître davantage la vie des membres de la communauté juive hassidique que nous côtoyons régulièrement. De plus, Un monde ravivé ainsi que les activités qui en découleront démontrent que notre Galerie peut accueillir des événements de niveau international. »

« La photographe polonaise Agnieszka Traczewska est une artiste exceptionnelle qui documente depuis des années la vie des communautés hassidiques dans le monde entier, a déclaré monsieur Dariusz Wiśniewski, consul général de la République de Pologne à Montréal. Je suis heureux que ses photos soient exposées à la Galerie Outremont afin que tous puissent s'en inspirer pour une meilleure compréhension et développer une plus grande harmonie entre voisins. Notre collaboration a été rendue possible grâce au soutien financier du ministère des Affaires étrangères de la Pologne. »

Un mot sur l'artiste

Documentariste et photographe accomplie, Agnieszka Traczewska sera présente au vernissage d'Un monde ravivé le 18 avril. L'exposition propose une sélection de photos tirées du livre de l'auteure, A Rekindled World. Cet ouvrage illustre les milieux de vie des hassidim avec des photos prises aussi bien à Jérusalem qu'à New York, révélant ainsi un monde habituellement caché aux étrangers. Madame Traczewska célèbre le renouveau du Hassidisme après la Shoah : l'exposition sera d'ailleurs lancée lors de Yom HaShoah, la journée commémorative de l'holocauste.

Des activités interculturelles durant l'exposition seront organisées durant toute sa durée : visites commentées* les fins de semaine, visites scolaires la semaine, conférences, tables rondes, rencontres informelles, etc.). Un monde ravivé correspond en droite ligne aux actions recommandées dans le Plan de développement culturel d'Outremont 2021-2026. La Galerie d'Outremont est située au 41, avenue Saint-Just entre les avenues Bernard et Saint-Viateur.

* Les visites commentées seront offertes en français ou en anglais.

Informations complémentaires :

Page Web descriptive de l'exposition

https://montreal.ca/evenements/un-monde-ravive-agnieszka-traczewska-46437

Site de l'artiste (en anglais) :

http://www.agnieszkatraczewska.com/

Site de la Galerie d'Outremont :

https://montreal.ca/lieux/galerie-doutremont

Plan de développement culturel d'Outremont 2021-2026

https://montreal.ca/articles/le-plan-de-developpement-culturel-doutremont-2021-2026-16839

IMPORTANT - Une avant-première a été réservée le 18 avril tôt en après-midi pour les représentant(e)s des médias. Veuillez confirmer votre présence en communiquant par courriel ou par téléphone ainsi que pour tout autre renseignement ou demandes d'entrevues :

SOURCE Arrondissement d'Outremont

Renseignements: Sylvain Leclerc, Chargé de communication; Mélanie Hamel, Chargée de communication, Courriel : [email protected], Téléphone : 514 495-6281