Outremont 150 Kermesse Soleil 2025 : sous le signe de la nostalgie de « La Gargouille »

OUTREMONT, QC, le 2 juin 2025 /CNW/ - C'est toute une édition 2025 qui est proposée aux Outremontaises et Outremontais pour la Kermesse Soleil. En effet, dans le cadre d'Outremont 150, une soirée dansante en souvenir de La Gargouille sera de retour un bref instant sous la tente au parc Beaubien le samedi 7 juin dès 21 h.

Rappelons que La Gargouille se traduisait par des soirées dansantes qui étaient organisées par les Loisirs de la Ville d'Outremont les samedis soirs pour les adolescents dans les années '70 et '80. Le maire d'Outremont, Laurent Desbois invite donc toute la population à venir danser sur des airs des années '70 et '80 et de se remémorer de bons souvenirs le temps d'une soirée. Venez revivre votre jeunesse et profiter de revoir vos ami(e)s d'autrefois! La soirée dansante sera précédée par le souper spaghetti au profit d'Outremont en famille et du Club de soccer Mont-Royal Outremont.

Lancement de la programmation culturelle et événementielle estivale

Le 8 juin au parc Beaubien d'Outremont marquera le lancement de la programmation estivale d'Outremont 150 en présence de nos partenaires. Lors de cette journée qui débutera à 11 h, plusieurs spectacles seront offerts. Dès 11 h 30, c'est Juracirque, un spectacle dynamique pour la famille qui sera suivi à 12 h 30 du lancement de la programmation. À 13 h 30 un concert sera offert avec L'Harmonie du Lakeshore et le tout sera conclura par le spectacle complètement éclaté à 16 h de Less Toch, une collision musicale de cinq personnages explosifs, un big-bang de cumbia inattendu et rafraîchissant. Leurs origines colombiennes, mexicaines, cubaines et argentines se conjugueront pour vous faire revivre les rythmes qui ont marqué leur enfance à travers la tradition folklorique : la Cumbia Continental de Montréal!

Ce qui vous attend les 7 et 8 juin prochain

Lors des deux journées, petits et grands pourront profiter des activités suivantes : petit train, maquillage, structures gonflables, jeux d'adresse, animation ambulante, kiosques des organismes, offre alimentaire et bien plus! Le 7 juin se déroulera de 10 h à 17 h et le 8 juin de 11 h à 17 h (voir la programmation mentionnée précédemment).

Nous vous attendons en grand nombre afin de venir festoyer et souligner ce moment historique d'Outremont. Pour connaître l'ensemble des activités proposées, rendez-vous aux liens suivants : la programmation : bit.ly/Outremont-150 et pour obtenir des billets pour le souper spaghetti : https://www.outremontenfamille.org/souper-spaghetti/

Commandite de 25 000 $ par Desjardins

La Caisse Desjardins des Versants du mont Royal devient partenaire majeur de l'arrondissement d'Outremont dans le cadre d'Outremont 150, en octroyant une commandite de 25 000 $. Ce montant permettra de réaliser une programmation spéciale afin de souligner les 150 ans d'histoire d'Outremont. Le directeur général, Pierre Poirier, mentionne « La Caisse est fière d'être un partenaire majeur de cette grande célébration. À travers ce 150e anniversaire, nous reconnaissons la richesse de notre histoire collective et affirmons notre engagement à soutenir une communauté vibrante, inclusive et tournée vers l'avenir. »

L'Arrondissement peut compter sur un partenaire d'importance comme la Caisse Desjardins des Versants du mont Royal pour souligner son 150e anniversaire de fondation. « Cette confiance accordée nous permettra de proposer une programmation culturelle et événementielle festive qui restera marquée dans le cœur des Outremontaises et Outremontais. » d'ajouter Laurent Desbois, maire d'Outremont.

Transports

La circulation sera interdite le samedi 7 juin de 8 h à 18 h sur l'avenue Stuart entre l'avenue Saint-Viateur et l'extrémité sud du terrain de soccer. Pour obtenir plus d'information sur la Kermesse Soleil et ses activités, il faut contacter le 514 495-6211.

Pour se rendre au parc Beaubien, l'arrondissement d'Outremont encourage l'utilisation des transports actifs. Le parc est bien desservi par le transport en commun avec les lignes de bus 51, 119 et 129 et les stations de métro Outremont

et Édouard-Montpetit.

La Kermesse Soleil est un événement écoresponsable.

