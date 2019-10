Un million d'élèves d'âge scolaire voteront lors de l'élection fédérale

TORONTO, le 15 oct. 2019 /CNW/ - Des jeunes canadiens participent au débat et aux discussions sur l'avenir de notre pays, effectuent des recherches sur les plateformes des partis, consomment les nouvelles, évaluent les chefs et posent des questions à leurs candidats locaux.

Même s'ils n'ont pas encore l'âge de voter, plus d'un million d'élèves des niveaux élémentaire et secondaire auront l'occasion de voter pour un candidat local lors de l'élection fédérale de 2019, du 15 au 18 octobre.

Vote étudiant Canada 2019 sera la plus importante élection parallèle organisée au Canada et, fort probablement, la plus grande au monde.

Plus de 9 500 écoles, dans toutes les 338 circonscriptions, se sont inscrites au programme. Il s'agit d'un effort exceptionnel, déployé par plus de 25 000 enseignants, de Masset, en Colombie-Britannique, à Mary's Harbour, à Terre-Neuve-et-Labrador, et d'un peu partout entre les deux.

« Nous remercions sincèrement les 30 000 enseignantes et enseignants qui ont pris le temps de participer au programme Vote étudiant avec leurs élèves. C'est un privilège pour CIVIX de pouvoir soutenir leurs efforts. », explique Taylor Gunn, président de CIVIX.

« Nous sommes fiers d'appuyer le programme Vote étudiant Canada pour permettre aux élèves d'acquérir les connaissances, la compréhension, l'intérêt et les aptitudes nécessaires pour prendre part à la vie démocratique. », ajoute Stéphane Perrault, directeur général des élections du Canada.

Lors de la Semaine du Vote étudiant, les élèves seront appelés à jouer les différents rôles du personnel électoral chargé d'aménager les bureaux de vote, superviser le vote et faire le dépouillement.

Les résultats du Vote étudiant sont comptabilisés par circonscription et seront annoncés publiquement, après la fermeture des bureaux de scrutin, le 21 octobre.

Vous trouverez ici une carte sur laquelle sont identifiées les écoles participantes.

CONTEXTE :

Vote étudiant est un programme de CIVIX. Le Vote étudiant Canada 2019 a été rendu possible grâce au soutien d'Élections Canada.

CIVIX est un organisme de bienfaisance canadien enregistré, non partisan, qui se consacre à renforcer la démocratie par l'éducation à la citoyenneté chez les jeunes d'âge scolaire.

Élections Canada est un organisme indépendant, apolitique, qui relève directement du Parlement.

