« Nous posons aussi de petits gestes que les invités ne remarquent probablement pas, mais qui ont des répercussions importantes. Par exemple, à l'œil nu, vous ne verrez pas que nos nouvelles serviettes sont faites de fibres recyclées à 100 % et requièrent 25 % moins de matières que nos serviettes actuelles, ce qui nous permet d'économiser 900 tonnes de papier par an. »

Tim Hortons cessera bientôt complètement d'utiliser des pailles de plastique dans ses quelque 4 000 restaurants au Canada en vue d'éliminer environ 300 millions de plastiques à usage unique par année. La transition aux pailles de carton a commencé l'année dernière et les restaurants ne reçoivent plus de pailles de plastique depuis janvier. Plus de 85 % des restaurants utilisent déjà les pailles de carton et la tendance nous indique que les invités auront accès à ces pailles durables dans tous les restaurants Tim Hortons d'ici la fin du mois de mai.

Outre la transition aux pailles de carton, nous apportons des améliorations à plus de trois milliards d'emballages cette année.

« Lorsque nous pourrons le faire en toute sécurité, nous recommencerons également à encourager nos clients à utiliser des gobelets réutilisables afin de réduire tous ensemble l'utilisation de gobelets à usage unique », ajoute M. Yang. « D'ici là, nous testons différents gobelets de carton composés de matières recyclées à 30 %, ainsi qu'un gobelet au revêtement compostable. Nous sommes également très enthousiastes à l'idée de mettre à l'essai un système de gobelets réutilisables dans le cadre d'un projet pilote à venir avec Loop. »

En octobre, Tim Hortons a annoncé son partenariat avec la plateforme zéro déchet Loop, de TerraCycle, pour tester un programme qui donnera aux invités la possibilité de laisser un dépôt pour obtenir avec leur commande des gobelets ou des contenants pour aliments réutilisables et consignés. Quand ils auront terminé leur boisson ou leur repas, les invités pourront retourner les gobelets et les contenants réutilisables à un restaurant participant et récupérer leur dépôt. Les gobelets et contenants pourront être réutilisés après qu'ils auront été professionnellement nettoyés et assainis par Loop. Avec le temps, Loop offrira un nombre grandissant d'endroits où les invités pourront retourner les articles - à des restaurants Tim Hortons ou ailleurs - ce qui facilitera encore plus la tâche des invités qui souhaitent participer au programme. Le projet pilote devrait commencer plus tard cette année dans certains restaurants de Toronto.

En début d'année, Tim Hortons a également lancé, pour les sandwichs et les bagels, un nouvel emballage en papier entièrement recyclable fabriqué avec 17 % moins de papier. Le nouvel emballage permettra de retirer de la circulation plus de 460 tonnes de plastique par année.

Tim Hortons a également établi de nouvelles normes de conception dans le cadre des rénovations de restaurants et des nouvelles constructions pour réduire la consommation d'énergie et d'eau, les émissions de gaz à effet de serre (GES) et les déchets. Nos initiatives en matière de bâtiments écologiques comprennent des programmes de recyclage et de compostage, un meilleur système de ventilation, un système de gestion de l'énergie électrique, des robinets automatiques et des robinets de chasse d'eau à faible débit, ainsi que des sèche-mains à haut rendement.

