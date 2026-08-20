Un meilleur accès aux soins et aux services de première ligne - Élargissement des services cliniques offerts directement en pharmacie

QUÉBEC, le 20 août 2026 /CNW/ -- Afin de permettre aux Québécoises et aux Québécois de recevoir davantage de services de santé directement en pharmacie en présentant leur carte d'assurance maladie, le projet de règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance maladie et le Règlement sur le régime général d'assurance médicaments a été adopté aujourd'hui. Il entrera en vigueur le 9 décembre. À partir de cette date, les services seront graduellement disponibles.

Ce nouveau règlement contribuera particulièrement à améliorer l'accès aux soins de première ligne, en misant sur l'expertise des pharmaciennes et des pharmaciens et en facilitant l'obtention de services couverts par l'assurance maladie et le Régime général d'assurance médicaments. On anticipe qu'un nombre important de services pharmaceutiques additionnels visant différents problèmes de santé pourront être offerts au cours de sa première année complète d'application. À terme, on projette que les nouveaux services pharmaceutiques joueront un rôle important dans la prise en charge des patients et des patientes en première ligne.

Concrètement, les pharmaciennes et les pharmaciens pourront notamment :

prescrire des médicaments de façon plus large pour des problèmes de santé courants, tels que certaines infections;

administrer certains médicaments à des fins de traitement;

substituer le médicament lorsqu'un problème survient avec un médicament en cours de traitement et lorsque le médicament n'est pas couvert par le régime d'assurances du patient ou de la patiente;

prescrire des médicaments contre des maladies chroniques déjà diagnostiquées.

Cette bonification découle de la Loi modifiant le Code des professions pour la modernisation du système professionnel, qui vise à élargir certaines pratiques dans le domaine de la santé et des services sociaux.

Faits saillants :

Rappelons que le projet de loi 67, Loi modifiant le Code des professions pour la modernisation du système professionnel et visant l'élargissement de certaines pratiques professionnelles dans le domaine de la santé et des services sociaux , a été adopté le 7 novembre 2024.

, a été adopté le 7 novembre 2024. Le règlement qui en découle, soit le Règlement sur l'exercice de certaines activités professionnelles visées à l'article 17 de la Loi sur la pharmacie , remplacera dès le 9 décembre le Règlement sur l'amorce et la modification d'une thérapie médicamenteuse, sur l'administration d'un médicament et sur la prescription de tests par un pharmacien , abrogé par l'adoption du projet de loi 67.

, remplacera dès le 9 décembre le , abrogé par l'adoption du projet de loi 67. Notons que le Québec constitue un des rares endroits à offrir une couverture universelle gratuite pour un nombre aussi étendu de services pharmaceutiques.

SOURCE Ministère de la Santé et des Services sociaux

Source : Relations avec les médias, Ministère de la Santé et des Services sociaux, 418 266-8914, [email protected]