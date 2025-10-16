CALGARY, AB, le 16 oct. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé, a annoncé un investissement de 10 millions de dollars par l'entremise du Fonds pour la santé mentale des jeunes afin d'élargir les services intégrés pour les jeunes (SIJ) en Alberta. Les SIJ constituent un modèle de soins reconnu à l'échelle internationale, qui facilite l'accès des jeunes et de leurs familles au soutien dont ils ont besoin.

Les SIJ offrent gratuitement aux jeunes des services de santé mentale, des soins primaires, de l'aide en matière de consommation de substances, de santé sexuelle, ainsi que de l'appui pour l'éducation ou l'emploi, et tout ceci est réuni en un seul endroit. Les jeunes peuvent accéder à ces services directement, en personne ou en ligne, sans avoir besoin d'une référence d'un professionnel de la santé. Dans tout le Canada, 115 carrefours SIJ, et près de 50 autres en développement, permettent à de nombreux jeunes et familles d'obtenir du soutien rapidement, sans attente et sans longs délais pour obtenir une référence médicale.

Grâce au soutien du Fonds, les SIJ seront déployés dans de nouveaux endroits dans la province et renforceront les services existants, notamment par des programmes de pairs, du support virtuel et bien d'autres. Ce travail renforcera également les liens entre les carrefours locaux, les réseaux provinciaux et territoriaux, et les organismes communautaires, assurant ainsi que les jeunes puissent obtenir de l'aide quand et où ils en ont besoin.

Citations

« Une seule porte qui s'ouvre peut amener sur un monde d'opportunités et de soutien. Les carrefours de services intégrés pour les jeunes changent des vies, offrant aux jeunes et aux familles un point d'entrée unique pour obtenir l'aide dont ils ont besoin. Soutenir les jeunes Canadiennes et Canadiens d'aujourd'hui contribue à bâtir un Canada fort pour les générations à venir. »

L'honorable Marjorie Michel

Ministre de la Santé

« L'approche axée sur les jeunes de Kickstand aide les jeunes en Alberta à obtenir rapidement et facilement un soutien en matière de santé mentale et de bien-être, sans liste d'attente ni obstacle. Ces investissements du gouvernement de l'Alberta et du gouvernement fédéral viendront en aide aux jeunes, aux familles et aux communautés. »

L'honorable Rick Wilson

Ministre de la Santé mentale et des Dépendances de l'Alberta

« Les services intégrés à l'intention des jeunes ont transformé la façon dont les jeunes accèdent aux soins. Grâce au soutien du Fonds pour la santé mentale des jeunes, ce modèle éprouvé s'étend à un plus grand nombre de communautés, assurant ainsi que les jeunes de la province puissent obtenir l'aide dont ils ont besoin, quand et où ils en ont besoin. »

Corey Hogan

Député de la Confédération de Calgary

« Au nom du conseil d'administration, des partenaires et du personnel de Kickstand, nous sommes profondément reconnaissants à Santé Canada pour son investissement dans Kickstand. Ces fonds nous permettront de multiplier le nombre de centres en Alberta et de consolider notre modèle de services intégrés en collaboration avec les jeunes et les partenaires communautaires. Lorsque les jeunes ou leurs familles visitent un centre Kickstand, ils sont accueillis dans un espace convivial, inclusif et culturellement sécuritaire où ils peuvent accéder à des soins de santé mentale, à des services de santé physique et sexuelle, à du soutien par les pairs et à de l'aide au cours des transitions de la vie. Cet accord nous permettra d'atteindre un plus grand nombre de jeunes, là où ils en ont besoin et quand ils en ont besoin. Un investissement dans les jeunes Albertaines et Albertains, c'est aussi investir dans un avenir plus sain et plus solidaire pour notre province. »

Katherine Hay

Directrice générale, Kickstand

Faits en bref

Lancé en novembre 2024, le Fonds pour la santé mentale des jeunes constitue le plus grand investissement du Canada dans la santé mentale des jeunes, avec un financement de 500 millions de dollars sur cinq ans. Des ententes pour l'élargissement des réseaux SIJ à travers le Canada ont déjà été signées dans six juridictions.

Kickstand assure l'accès gratuit, en personne ou virtuellement, à des services sociaux et de santé intégrés pour les jeunes âgés de 11 à 25 ans, leurs familles et leurs aidants. On y trouve notamment des services de santé mentale et de consultation en matière de dépendance, des services de santé physique et sexuelle généraux, du soutien par les pairs et de l'aide pour développer les compétences en vue du passage à l'âge adulte. Visitez notre site Web au www.mykickstand.ca pour trouver un centre près de chez vous.

Liens connexes

SOURCE Santé Canada (SC)

