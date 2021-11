Un maraîcher de l'Estrie se démarque : M. Edem Amegbo, lauréat du 16e concours Tournez-vous vers l'excellence!

LÉVIS, QC, le 24 nov. 2021 /CNW Telbec/ - M. Edem Amegbo, d'Au jardin d'Edem, s'est vu décerner une bourse de 2 500 $ offerte par La Financière agricole du Québec dans le cadre de son concours annuel Tournez-vous vers l'excellence! Son entreprise se spécialise dans la production maraîchère biologique exotique. L'entreprise est située à East Farnham en Estrie.

« En mettant en lumière l'excellence, le concours vise à inspirer tous les producteurs à créer de nouveaux standards dans la pratique du métier et dans l'exercice du leadership. Les jeunes qui sont à l'honneur aujourd'hui sont avant-gardistes et à l'affût des techniques, des technologies et des connaissances. Ils sont fascinants par leur capacité à prendre les devants, à innover, à nous en apprendre. L'agriculture est un secteur qui doit prendre racine à chaque nouvelle génération, se regénérer, continuer d'évoluer et de se transformer. Je tiens à féliciter la grande gagnante ainsi que les lauréats et boursiers du concours Tournez-vous vers l'excellence! Ils sont des sources d'inspiration, des moteurs de motivation pour leurs pairs et de dignes ambassadeurs de l'agriculture. »

M. Ernest Desrosiers, président-directeur général de La Financière agricole du Québec

« Je suis extrêmement fière d'Edem Amegbo. C'est un réel plaisir de l'accompagner dans la création et l'évolution de son entreprise, pour laquelle il se consacre avec passion, énergie et conviction. C'est aussi un honneur de le voir de près cheminer dans son parcours d'entrepreneur, jusqu'à aujourd'hui, avec la participation à ce concours. Il s'y est démarqué, entre autres, pour son implication dans le milieu et sa vision d'affaires dans la production maraîchère biologique de légumes exotiques. En mon nom et en celui de toute l'équipe du Centre de services de Saint-Jean-sur-Richelieu, je tiens à le féliciter de cet honneur remporté aujourd'hui. Je lui souhaite une belle continuation dans son projet d'affaires. »

Mme Jacinthe Larochelle, directrice régionale, La Financière agricole du Québec

« En tant qu'entrepreneur immigrant, j'ai réussi à me tailler une place à mon image dans mon pays d'adoption. Au fil des ans, j'ai su me distinguer avec la production de légumes exotiques. Ma clientèle africaine parcourt jusqu'à 200 km pour venir chercher mes produits. En plus, mon entreprise contribue à nourrir 120 familles sur une base hebdomadaire et permet à de nombreux Québécois de découvrir de nouvelles saveurs. L'engagement social fait partie de l'ADN de mon entreprise. J'ai mis sur pied une escouade intergénérationnelle qui rassemble des jeunes qui souhaitent apprendre les rudiments de l'agriculture avec des gens d'expérience. Des projets, il y en a. Ce ne sont pas les idées qui manquent! »

M. Edem Amegbo, lauréat du 16e concours Tournez-vous vers l'excellence!

Faits saillants

La grande gagnante du 16e concours Tournez-vous vers l'excellence!, qui a reçu une bourse de 5 000 $, est Mme Léda Villeneuve, de la Ferme Vigo. Son entreprise se spécialise dans la production ovine, acéricole et d'œufs de consommation. L'entreprise est située à Saint-Onésime-d'Ixworth, dans la région du Bas-Saint-Laurent.

Le deuxième lauréat du 16e concours ayant reçu une bourse de 2 500 $ est M. Sébastien Grondin, de la Ferme Valsé inc., spécialisée en production laitière en transition biologique. L'entreprise est située à Lévis, dans la région de la Chaudière-Appalaches.

Le concours souligne l'importance du travail de jeunes entrepreneurs agricoles et récompense celles et ceux qui se distinguent par leurs aptitudes professionnelles et leurs qualités de gestionnaires dans leur milieu.

Depuis sa création en 2005, La Financière agricole a reçu 407 candidatures. Elle a fait 48 lauréats qui ont reçu des bourses totalisant 158 000 $.

Par cette initiative et par ses différents programmes, La Financière agricole, en appuyant la relève, valorise et soutient le succès et le dynamisme des jeunes productrices et producteurs.

Le dévoilement des lauréats a lieu chaque année dans le cadre du Colloque Gestion organisé par le Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec (CRAAQ).

