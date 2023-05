Un long conflit de travail évité au BMR Saint-Hyacinthe

SAINT-HYACINTHE, QC, le 1er mai 2023 /CNW/ - Réunis en assemblée générale, les employé-es de la quincaillerie BMR de Saint-Hyacinthe ont adopté une entente de principe à la hauteur de 91 %. Ils négociaient leur convention collective depuis novembre 2022.

Parmi les gains obtenus, notons une augmentation moyenne de 6 % rétroactive au 1er décembre 2022 et une nouvelle échelle salariale équitable basée uniquement sur les années d'ancienneté.

« Avec l'inflation que l'on connaît et les bénéfices que les quincailleries ont faits durant la pandémie, c'est une excellente nouvelle que les travailleuses et les travailleurs aient obtenu des gains salariaux » explique le président du Syndicat des travailleurs et travailleuses Conrad Laflamme-CSN, Stéphane Laprès.

« Fait à souligner, les membres du STT Conrad Laflamme-CSN ont dû avoir recours à la grève durant quelques heures pour faire avancer les négociations et imposer à leur employeur le respect qu'ils méritent », commente le vice-président de la Fédération du Commerce, Serge Monette.

Les salarié-es du BMR obtiendront également un régime de retraite à compter de la 4e année de leur convention collective d'une durée de cinq ans.

À propos

Le Syndicat des travailleurs et travailleuses Conrad Laflamme-CSN regroupe 57 personnes qui sont affiliées à la Fédération du commerce (FC-CSN).

SOURCE CSN

Renseignements: Camila Rodriguez-Cea, CSN, Cell. 438-882-1275