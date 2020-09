Un lock-out injustifié de la part de Jean Coutu

MONTRÉAL, le 24 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Le Syndicat des travailleurs et travailleuses de l'entrepôt Pharmacie Jean Coutu (CSN) ne comprend pas la décision patronale de décréter un lock-out, alors que l'employeur venait tout juste d'accepter de négocier ce dimanche devant le conciliateur.

« Ce lock-out d'une durée indéterminée est un coup de force inutile de Jean Coutu qui risque de créer des problèmes d'approvisionnement en médicaments dans ses pharmacies. Notre grève de 24 h seulement était raisonnable et ne risquait pas de créer de rupture de stock. Si l'employeur respecte le Code du travail, il devra fonctionner à effectif réduit avec des cadres déjà embauchés », affirme la présidente du syndicat, Audrey Benoît.

Bien que l'employeur ait accepté certaines demandes moins importantes du syndicat à la table de négociation, il reste des enjeux majeurs qui ne sont pas réglés comme le respect de l'ancienneté en tout temps dans l'affectation des tâches et l'encadrement de la sous-traitance. De plus, la question salariale n'a pas encore été abordée.

« Nous sommes prêts à négocier dès que possible, même avant dimanche, pour éviter de créer des difficultés d'approvisionnement. Celles-ci ne manqueront pas de survenir avec une équipe réduite constituée de cadres qui ne sont pas habitués à faire ce travail sur une base régulière », ajoute la présidente.

À propos

La Fédération du commerce (FC-CSN) compte environ 28 000 membres regroupés dans plus de 350 syndicats affiliés présents dans les secteurs du commerce de détail, de gros et services divers, de l'agroalimentaire, des finances et du tourisme.

SOURCE Fédération du commerce (FC-CSN)

Renseignements: Thierry Larivière, Service des communications de la CSN, Cellulaire : 514 966-4380, [email protected]

Liens connexes

https://www.csn.qc.ca/