Richard Ejinagosi Kistabish et Sophie Malavoy recevront un doctorat honorifique lors de la Collation des grades 2026

QUÉBEC, le 20 mai 2026 /CNW/ - L'Institut national de la recherche scientifique (INRS) soulignera leur parcours exceptionnel en remettant un doctorat honorifique au leader anicinabe Richard Ejinagosi Kistabish et à la vulgarisatrice scientifique Sophie Malavoy, lors de sa Collation des grades 2026, le 23 mai prochain. Pour ces deux personnes, qui ont dédié leur vie à raconter la science et les vécus pour faire avancer notre société, il s'agit de leur tout premier doctorat honoris causa.

Richard Ejinagosi Kistabish Crédit : Cédric Corbeil (Groupe CNW/Institut National de la recherche scientifique (INRS)) Sophie Malavoy (Groupe CNW/Institut National de la recherche scientifique (INRS))

À cette occasion, l'INRS décernera également le titre de professeur émérite au professeur Jean-Pol Dodelet, une distinction attribuée pour la première fois depuis 2022.

La cérémonie de cette année s'annonce historique, alors que l'INRS accueillera la plus importante cohorte de diplômées et diplômés de son histoire.

Richard Ejinagosi Kistabish, messager de savoirs et de vécus autochtones

La volonté de Richard Ejinagosi Kistabish de défendre la reconnaissance des nations et cultures autochtones prend racine dans son histoire marquée par les pensionnats. Au fil de sa carrière, ses engagements politiques et communautaires ont toujours été tournés vers la réparation et la recherche des solutions.

À la tête de la Fondation autochtone de l'espoir, M. Kistabish a contribué de manière déterminante, à la collecte de 800 témoignages de survivantes et survivants des pensionnats autochtones, qui ont été à la base de la Commission de vérité et réconciliation du Canada. Aujourd'hui, il poursuit son travail de sensibilisation aux enjeux entourant les langues autochtones. Depuis 2022, il préside la Commission canadienne pour l'UNESCO et représente l'Amérique du Nord au sein du groupe de travail mondial sur la Décennie internationale des langues autochtones, qui s'étend jusqu'en 2032.

« Nous saluons l'engagement et le courage de Richard Ejinagosi Kistabish, symbole Anicinabe de résilience, de visionnaire, et de figure politique engagée. Si les voix autochtones peuvent aujourd'hui être entendues, et si leurs réalités trouvent une place accrue dans nos universités, c'est grâce à des personnes comme lui, qui ont su porter la parole de leur communauté, dénoncer les injustices et promouvoir un réel dialogue entre les peuples du Québec. »

Luc-Alain Giraldeau, directeur général de l'INRS

Sophie Malavoy, l'art de rapprocher la science du public

Ingénieure chimiste de formation, Sophie Malavoy a consacré sa carrière à rendre la science accessible, vivante et inspirante. Autrice, professeure, réalisatrice et journaliste, elle multiplie les initiatives pour faire dialoguer la recherche et la société.

Pendant 16 ans à la direction du Cœur des sciences de l'UQAM, elle a contribué à l'organisation de plus de 1 000 activités de vulgarisation, rejoignant des publics de tous âges et favorisant une meilleure compréhension des enjeux scientifiques.

Reconnue sur la scène internationale, elle est notamment Chevalière de l'Ordre national de la Légion d'honneur de la France et lauréate du prix Thérèse-Patry, décerné par l'Association des communicateurs scientifiques du Québec (ACS) et Radio-Canada.

« Pour Sophie Malavoy comme pour nous à l'INRS, la démocratie, la qualité de vie, la sagesse de nos décisions dépendent d'un accès à la culture scientifique. Elle a œuvré tout au long de sa carrière pour promouvoir la diffusion du savoir et de la culture scientifique. Grande vulgarisatrice des sciences elle a aussi su donner le goût aux autres d'en faire autant. Par ses réalisations et sa vision de la science, Mme Malavoy est une inspiration pour la communauté de l'INRS. »

Luc-Alain Giraldeau, directeur général de l'INRS

Hommage à Jean-Pol Dodelet, nommé professeur émérite

Pour une première fois depuis 2022, l'INRS décernera un titre honorifique de professeur émérite. C'est Jean-Pol Dodelet qui recevra cet honneur, après 34 ans de carrière au Centre Énergie Matériaux et Télécommunications.

Chercheur de renom et leader mondial dans le domaine des catalyseurs pour piles à combustible, Jean-Pol Dodelet s'est illustré par des contributions scientifiques majeures, ayant mené à de nombreuses publications, notamment dans la revue Science, ainsi qu'à la cosignature de plusieurs brevets. Il a également obtenu une chaire de recherche industrielle -- une première dans l'histoire de l'INRS et de son centre. Fellow de l'American Association for the Advancement of Science (AAAS), il figure parmi les scientifiques les plus cités de l'INRS, avec plus de 260 publications à son actif.

« Le professeur Dodelet a marqué de son empreinte la recherche en énergie, contribuant de manière significative au rayonnement de l'INRS à l'échelle nationale et internationale. Retraité de l'INRS depuis 2015, il contribue néanmoins activement à la recherche et au savoir dans le domaine des piles à combustible. Pour son apport exceptionnel à la science et l'excellence de son programme de recherche toujours actif l'INRS lui décerne le titre de professeur émérite. »

Luc-Alain Giraldeau, directeur général de l'INRS

Une collation des grades historique pour l'INRS

La remise des titres honorifiques sera effectuée par le directeur général de l'INRS, Luc-Alain Giraldeau, lors de la cérémonie du 23 mai prochain, au palais Montcalm devant 201 diplômées et diplômés, soit la plus importante cohorte de l'histoire de l'INRS.

Pour en savoir plus, visitez la page inrs.ca/collation-des-grades/.

À propos de l'INRS

L' INRS est un établissement universitaire dédié exclusivement à la recherche et à la formation aux cycles supérieurs dans des créneaux stratégiques au Québec. Depuis sa création en 1969, il contribue activement au développement économique, social et culturel du Québec. L'INRS est premier au Canada en intensité de recherche. Il est composé de quatre centres de recherche et de formation interdisciplinaires, situés à Québec, à Montréal, à Laval et à Varennes, qui concentrent leurs activités dans des secteurs stratégiques : Eau Terre Environnement , Énergie Matériaux Télécommunications , Urbanisation Culture Société et Armand-Frappier Santé Biotechnologie . Sa communauté compte plus de 1 500 membres étudiants, stagiaires au postdoctorat, membres du corps professoral et membres du personnel.

À propos des études autochtones offertes à l'INRS

Aujourd'hui, en Abitibi-Témiscamingue, là même où Ejinagosi a vécu les atrocités des pensionnats, des chercheurs et chercheuses de l'Unité mixte de recherche INRS-UQAT en études autochtones se penchent sur la coconstruction et la mobilisation des connaissances face à des enjeux et questions qui interpellent les peuples autochtones.

L'Unité mixte de recherche INRS-UQAT en études autochtones se situe au carrefour des savoirs scientifiques et des savoirs autochtones, avec la volonté de mettre en valeur la contribution des Peuples autochtones au devenir des sociétés et au patrimoine culturel de l'humanité. Nos programmes de maîtrise et de doctorat en études autochtones, uniques au Québec, ont recours à des formules pédagogiques novatrices, comme les cercles de parole. Nous travaillons activement à renforcer la sensibilité culturelle, l'établissement de relations et la pertinence des recherches menées à l'INRS, tout en favorisant une reconnaissance des connaissances autochtones au sein du réseau de l'Université du Québec.

SOURCE Institut National de la recherche scientifique (INRS)

Pour plus d'informations: Julie Robert, Service des communications et des affaires publiques, [email protected]