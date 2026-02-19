Le professeur de l'INRS devient le premier lauréat au Canada à recevoir cet honneur international.

VARENNES, QC, le 19 févr. 2026 /CNW/ - Le professeur Roberto Morandotti, physicien de renommée mondiale à l'Institut national de la recherche scientifique (INRS), devient le premier chercheur au Canada à recevoir le prix Max Born, l'une des distinctions les plus prestigieuses dans les domaines de l'optique et de la photonique. Décerné par la société américaine d'optique, Optica, ce prix souligne des contributions exceptionnelles à l'optique physique et rend hommage à l'héritage de Max Born, figure fondatrice de la mécanique quantique moderne.

Roberto Morandotti, professeur à l’Institut national de la recherche scientifique (INRS) devient le premier lauréat au Canada à recevoir le prestigieux prix Max Born pour ses avancées en photonique quantique (Groupe CNW/Institut National de la recherche scientifique (INRS))

Le professeur Morandotti est reconnu pour ses percées scientifiques qui ont transformé la photonique quantique intégrée, l'optique non linéaire, les lasers ultrarapides et la science du térahertz (THz). Ses travaux se distinguent par leur capacité à faire le lien entre théorie quantique et expérimentation de pointe, ouvrant la voie à de nouvelles technologies optiques et quantiques.

« Recevoir le prix Max Born est un immense privilège, d'autant plus que je deviens le premier chercheur au Canada à en être distingué. Les travaux de Max Born ont jeté les bases des technologies quantiques qui transforment aujourd'hui notre monde. Voir nos contributions reconnues comme faisant partie de ce patrimoine scientifique signifie énormément pour moi, ainsi que pour toutes les personnes talentueuses que j'ai côtoyées et avec qui j'ai eu le privilège de travailler au fil des ans. »

-- Roberto Morandotti, professeur à l'INRS

Basé au Centre Énergie Matériaux Télécommunications de l'INRS, le professeur Morandotti est le coresponsable scientifique du Laboratoire de manipulation ultrarapide de faisceaux lumineux et de l'infrastructure de recherche QUALITY (pour Quantum and Artificial Intelligence Light Infrastructure for Tomorrow sustainable sYstems, en anglais).

Avancées en photonique quantique et en optique non linéaire

Au fil de sa carrière, le professeur Morandotti a transformé la production et la manipulation de la lumière à l'échelle microscopique. Il a notamment été le premier à générer de la lumière quantique complexe directement sur une puce, véritable exploit qui a amplifié la capacité de transport des photons individuels et ouvert la voie à des technologies comme la communication quantique et la transmission ultra-sécurisée de données.

En amont, il avait fourni la première preuve expérimentale de l'existence de solitons optiques dans des structures de guides d'ondes discrets et artificiels, c'est-à-dire des ondes lumineuses qui conservent leur forme en se propageant. Il a également recréé dans des systèmes photoniques plusieurs phénomènes physiques généralement observés en physique quantique ou en physique des solides, notamment la localisation d'Anderson, les oscillations de Bloch et les marches quantiques, contribuant ainsi à établir un lien entre la physique fondamentale et les dispositifs optiques pratiques.

Percées en lasers ultrarapides et en science du térahertz

Le professeur Morandotti a aussi marqué le domaine des lasers ultrarapides grâce à une architecture innovante capable de produire des impulsions lumineuses accordables d'une stabilité remarquable. Ces sources servent aujourd'hui de base à des processeurs optiques et à des réseaux neuronaux photoniques qui exploitent la lumière pour effectuer des calculs à très haute vitesse.

Dans le domaine de la science des térahertz (THz), il a développé de puissantes sources THz, des guides d'ondes novateurs ainsi que le premier isolateur Faraday THz, qui contrôle la direction des ondes THz. Il a également introduit l'imagerie THz à prise unique, une technique permettant de capturer des phénomènes physiques extrêmement rapides se produisant en quelques billionièmes de seconde. Ces innovations ouvrent de nouvelles possibilités dans les domaines de l'imagerie, de la détection et de la science des matériaux.

« Je félicite le professeur Morandotti pour cette distinction exceptionnelle. Précurseur au Québec comme au Canada en photonique quantique, son leadership scientifique et la portée de ses découvertes contribuent au rayonnement de l'INRS sur les scènes nationale et internationale. C'est une immense fierté de le compter parmi nous. »

-- Isabelle Delisle, directrice scientifique, INRS

Un leader scientifique et un mentor reconnu

Avec plus de 64 000 citations, une Chaire de recherche du Canada de niveau 1 et le statut de Fellow au sein des plus grandes sociétés savantes -- dont la Société royale du Canada, the Engineering Institute of Canada, Optica, APS, IEEE, AAAS, SPIE et l'IoP -- Roberto Morandotti compte parmi les physiciens les plus influents de sa génération. Il a encadré plus de 220 chercheurs provenant de plus de 30 pays, dont plusieurs occupent aujourd'hui des postes de direction dans les milieux universitaires, les centres de recherche et des entreprises de deep-tech telles que Ki3 Photonics et Hyperlight.

Sa carrière est également marquée par des distinctions majeures, notamment le prix IEEE Quantum Electronics, la bourse commémorative E.W.R. Steacie, le prix Synergie du CRSNG et le prix Brockhouse du CRSNG, ainsi que deux des plus hautes distinctions remises au Québec, le prix Acfas Urgel-Archambault et le Prix du Québec Marie-Victorin. En 2018, il a été reconnu comme un mentor d'exception par l'Association canadienne des étudiants aux cycles supérieurs, et deux ans plus tard par l'INRS.

À propos du prix Max Born

Créé en 1982, le prix Max Born souligne des contributions exceptionnelles à l'optique physique et rend hommage à Max Born (1882-1970), un pionnier dont les travaux façonnent encore aujourd'hui la compréhension de la mécanique quantique et de la science optique.

À propos de l'INRS

L'INRS est un établissement universitaire dédié exclusivement à la recherche et à la formation aux cycles supérieurs dans des créneaux stratégiques au Québec. Depuis sa création en 1969, il poursuit sa mission de contribuer activement au développement économique, social et culturel du Québec. L'INRS se classe 1er au Québec en intensité de recherche. Il est composé de cinq centres de recherche et de formation interdisciplinaires, situés à Québec, à Montréal, à Laval, à Varennes, et dans Charlevoix, qui concentrent leurs activités dans des secteurs stratégiques : Eau Terre Environnement, Énergie Matériaux Télécommunications, Urbanisation Culture Société, Armand-Frappier Santé Biotechnologie, et Ruralités durables (centre en développement). Sa communauté compte près de 1 500 membres étudiants, stagiaires au postdoctorat, membres du corps professoral et membres du personnel.

