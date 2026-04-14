La Ville de Baie-Saint-Paul cède un terrain à l'INRS pour la création du Centre Ruralités durables

BAIE-SAINT-PAUL, QC, le 14 avril 2026 /CNW/ - La Ville de Baie-Saint-Paul est fière d'annoncer la cession d'un terrain à l'Institut national de la recherche scientifique (INRS) en vue de la construction du futur Centre Ruralités durables.

Le terrain visé est situé à l'arrière de Maison Mère, à proximité immédiate de la centrale d'énergie à la biomasse forestière de la Ville. Cet emplacement, à la fois central et stratégique, offre un environnement propice au développement de projets novateurs en cohérence avec les quatre axes du Centre Ruralités durables, soit l'aménagement durable des milieux ruraux, l'adaptation technologique en contexte régional, la santé et les services sociaux en ruralité, ainsi que les dynamiques sociales, culturelles et économiques des territoires.

En attendant la construction du nouveau centre, l'INRS poursuivra ses activités au sein de Maison-Mère. Un bail d'une durée de cinq ans a d'ailleurs été conclu à cet effet. Parallèlement, l'aménagement des espaces temporaires est en cours de planification, notamment par le biais d'un appel de projets déjà lancé.

Ce projet s'inscrit dans une volonté commune de dynamiser la recherche appliquée en milieu rural, tout en favorisant les collaborations entre les milieux académique, municipal et communautaire.

« La cession de ce terrain à l'INRS marque une étape importante pour l'avenir de Baie-Saint-Paul. Ce projet porteur reflète notre engagement à soutenir l'innovation, à valoriser notre territoire et à contribuer activement à la réflexion sur les défis et les opportunités propres aux milieux ruraux. L'implantation du Centre Ruralités durables s'intègre pleinement dans notre vision d'un développement à la fois cohérent et durable.»

-- Michaël Pilote, maire de Baie-Saint-Paul

« L'acquisition de ce terrain marque un jalon déterminant dans la concrétisation du Centre Ruralités durables de l'INRS. Il s'agit de la seule infrastructure universitaire de recherche et d'enseignement supérieur exclusivement dédiée aux enjeux des territoires ruraux et de leurs communautés, pour Charlevoix et l'ensemble du Québec. Cette étape nous permet de passer résolument de la vision à l'action. »

-- Amélie Forget, Directrice d'implantation - INRS Centre Ruralités durables

La réalisation du Centre Ruralités durables représente une occasion unique de faire rayonner Baie-Saint-Paul à l'échelle nationale et internationale, tout en consolidant son rôle de laboratoire vivant pour le développement de solutions adaptées aux réalités des communautés rurales.

À propos de l'INRS

L' INRS est un établissement universitaire dédié exclusivement à la recherche et à la formation aux cycles supérieurs dans des créneaux stratégiques au Québec. Depuis sa création en 1969, il poursuit sa mission de contribuer activement au développement économique, social et culturel du Québec. L'INRS se classe 1er au Québec en intensité de recherche. Il est composé de cinq centres de recherche et de formation interdisciplinaires, situés à Québec, à Montréal, à Laval, à Varennes, et dans Charlevoix, qui concentrent leurs activités dans des secteurs stratégiques : Eau Terre Environnement , Énergie Matériaux Télécommunications , Urbanisation Culture Société , Armand-Frappier Santé Biotechnologie , et Ruralités durables (centre en développement). Sa communauté compte près de 1 500 membres étudiants, stagiaires au postdoctorat, membres du corps professoral et membres du personnel.

Pour en savoir plus sur les recherches à l'INRS: consultez notre page Nouvelles | INRS

SOURCE Institut National de la recherche scientifique (INRS)

Sources : Ville de Baie-Saint-Paul, Service des communications, [email protected]; Service des communications et des affaires publiques, Institut national de la recherche scientifique (INRS), [email protected]