OTTAWA, ON, le 29 mars 2022 /CNW/ - Un homme de Laval, au Québec, fait face à plusieurs accusations en lien avec deux enquêtes de l'Équipe d'enquête sur les cybercrimes de la Division nationale de la GRC, datant de 2018 et de 2019.

Le vendredi 25 mars 2022, un homme de 22 ans, Chris Tyrone Dracos, a été accusé devant la Cour du Québec des infractions suivantes :

Utilisation non autorisée d'ordinateur (deux chefs d'accusation)

Possession d'un dispositif permettant l'utilisation non autorisée d'un ordinateur

Conseiller une infraction qui n'est commise

L'accusé serait à l'origine de cyber-incidents en 2018 et 2019.

L'enquête sur ces événements a commencé à la fin de 2018. Au cours de la même période, l'Équipe d'enquête sur les cybercrimes de la Division nationale de la GRC a également lancé une enquête distincte, appelée Projet Ados, sur un marché du Web obscur qui vend des articles illicites tels que des comptes financiers compromis et des tutoriels de piratage. Les preuves recueillies ont permis à la GRC de faire le lien entre les enquêtes et d'identifier un suspect.

« Ce cas met en évidence la valeur et l'importance des partenariats entre la police, les entreprises et les organisations des secteurs public et privé, y compris le CRTC » déclare l'inspecteur Alexandre Beaulieu, officier responsable de l'Équipe d'enquête sur les cybercrimes de la Division nationale. « Cette collaboration peut contribuer de manière significative à l'identification des cybercrimes graves, au succès des enquêtes de police et à la traduction en justice des responsables. »

Chris Tyrone Dracos doit comparaître devant le tribunal de Laval le 29 mars, et reste en détention pour une affaire sans lien avec le dossier.

L'équipe d'enquête sur les cybercrimes de la Division nationale a été créée en 2016 et a mené avec succès plusieurs enquêtes en collaboration avec des partenaires internationaux, des services de police locaux et des agences gouvernementales fédérales. La GRC est déterminée à lutter contre la cybercriminalité sous toutes ses formes, où qu'elle se produise. Nous poursuivons activement nos efforts pour prévenir, détecter et décourager toute activité illégale qui menace l'intégrité et la réputation du Canada.

SOURCE Gendarmerie royale du Canada

Renseignements: Demandes médiatiques : Tél. : 613-993-1248, Courriel : [email protected], Twitter : @GRC_Div_nat, Facebook : @grcdivisionnationale