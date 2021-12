HAMILTON, ON, le 7 déc. 2021 /CNW/ - Le laboratoire CanmetMATÉRIAUX de Ressources naturelles Canada à Hamilton produira un élément important de la médaille de la liberté du USS Arizona en hommage aux officiers et aux membres d'équipage qui ont perdu la vie lorsque l'Arizona a été bombardé pendant l'attaque de Pearl Harbor.

Le 7 décembre 1941, le USS Arizona a en effet été bombardé puis a coulé, entraînant la mort de 1 177 officiers et membres d'équipage, dont cinq Canadiens.

Le préposé à la conduite de tir de troisième classe Lauren Fay Bruner a été l'avant-dernier membre d'équipage à s'échapper du navire. En 2015, il a mis sur pied une fondation commémorative pour maintenir vivant le souvenir de toutes les personnes qui se trouvaient à bord de l'Arizona. Il prévoyait entre autres de créer une médaille de la liberté du USS Arizona en utilisant des morceaux d'acier provenant de l'épave du navire, que d'autres survivants et lui-même avaient reçus du commandement de la marine à Pearl Harbor.

CanmetMATÉRIAUX a été invité par la fondation commémorative à participer à la fabrication de la médaille en découpant au laser un « A » stylisé qui ornera le recto de l'objet en « acier sacré ».

Pour réaliser le projet, CanmetMATÉRIAUX disposera de 140 kilogrammes d'acier provenant de la superstructure de l'épave récupérée pour produire des feuilles d'une épaisseur d'environ 1,5 mm (1/16 de pouce), qui seront réexpédiées aux États-Unis pour être soudées au recto de la médaille.

Les médailles pourront être achetées en ligne dès février par les Américains et les Canadiens. Les profits financeront la production de portraits faits à la main et de biographies de chacun des membres d'équipage, y compris les cinq Canadiens, de manière à rendre un hommage durable aux officiers et membres d'équipage qui ont sacrifié leur vie.

Fondé en 1942 pour soutenir l'effort de guerre canadien, le laboratoire CanmetMATÉRIAUX a depuis réalisé d'importants travaux : chenilles de char d'assaut dans les années 1940, pièces de réacteurs nucléaires dans les années 1950, réduction des émissions aujourd'hui.

« Ressources naturelles Canada est ravi de pouvoir contribuer à la production de la médaille de la liberté du USS Arizona pour honorer la mémoire de toutes les personnes qui ont perdu la vie le 7 décembre 1941, y compris nos compatriotes. »

« L'attaque de Pearl Harbor a été un moment charnière de la Deuxième Guerre mondiale, et même si les pertes essuyées par nos voisins américains sont bien connues, il est facile d'oublier que cinq Canadiens ont aussi trouvé la mort ce jour-là. Ces médailles de la liberté contribueront à garder vivants leurs noms, et je tiens à remercier l'équipe de CanmetMATÉRIAUX pour le travail qu'elle accomplit en vue d'honorer tous ceux qui ont donné leur vie à Pearl Harbor. »

« Avec l'aide de CanmetMATÉRIAUX, nous rendons hommage aux cinq héros de guerre canadiens qui étaient à bord du USS Arizona et nous transmettons leur souvenir aux générations futures dans nos deux pays. Au nom du conseil d'administration de la Lauren F. Bruner USS Arizona Memorial Foundation, nous tenons à exprimer notre sincère gratitude à Ressources naturelles Canada et à CanmetMATÉRIAUX, qui nous aident à honorer de véritables héros canadiens et américains pour les générations futures. »

CanmetMATÉRIAUX est le plus grand centre de recherche au Canada qui se spécialise dans la fabrication, le traitement et l'évaluation de métaux et de matériaux. Son personnel scientifique et technique à Hamilton et à Calgary travaille à la recherche et au développement de solutions concernant les matériaux, au profit des secteurs industriels canadiens de l'énergie, du transport et de la métallurgie.

