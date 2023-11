Un laboratoire d'innovation bioalimentaire prend forme dans l'Est de Montréal

MONTRÉAL, le 13 nov. 2023 /CNW/ - La ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, Chantal Rouleau, accompagnée de la ministre du Tourisme et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, Soraya Martinez Ferrada, et du responsable du développement économique et commercial, du savoir, de l'innovation et du design à la Ville de Montréal, Luc Rabouin, a annoncé ce matin, lors du Sommet de l'Est, organisé par la Chambre de commerce de l'Est de Montréal, la création du Carrefour d'innovation bioalimentaire de l'Est.

Le Carrefour d'innovation bioalimentaire, porté par le Collège de Maisonneuve, La Cuisine collective Hochelaga-Maisonneuve (CCHM) et PME MTL Centre-Est, sera situé au 5 600, rue Hochelaga. Il permettra de combler le chaînon manquant dans le parcours de croissance des organisations du secteur alimentaire, dont celles de l'économie sociale et de l'action communautaire, qui n'ont pas accès à la recherche et au développement autrement. Il s'agira d'un lieu de convergence consacré à renforcer l'impact, les actions et la compétitivité des organisations de l'Est de Montréal en mettant à leur disposition des équipements de pointe, de l'expertise et un réseau de partenaires.

Les gouvernements et la Ville de Montréal s'engagent à investir chacun 300 000$, totalisant 900 000$ d'investissements pour la réalisation du projet.

Le Carrefour d'innovation bioalimentaire de l'Est sera une véritable usine-pilote mise à la disposition des milieux économiques, communautaires et du savoir pour satisfaire leurs besoins en matière d'innovation en transformation alimentaire et en création de produits à petite échelle. Il contribuera ainsi à répondre aux défis actuels liés à la sécurité alimentaire et à renforcer la résilience des communautés de l'Est, dans une perspective de développement durable et d'innovation sociale.

Citations

« Le Carrefour d'innovation bioalimentaire sera un véritable moteur pour lutter contre l'insécurité alimentaire dans l'Est de Montréal. Cette usine-pilote, que j'ai annoncée aujourd'hui, est une mesure phare de mon plan de match en sécurité alimentaire. Elle permettra aux organismes communautaires et aux entreprises d'économie sociale d'avoir accès à des équipements de qualité et à des professionnels de recherche. Ils pourront ainsi améliorer l'accès des personnes en situation de vulnérabilité à des denrées nutritives et de qualité. C'est un nouveau jalon qu'on pose dans l'Est de Montréal pour améliorer la sécurité alimentaire dans l'ensemble du Québec. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et députée de Pointe-aux-Trembles

« L'économie de l'avenir dans l'Est comprend une économie sociale en pleine croissance. C'est pourquoi Développement économique Canada pour les régions du Québec soutiendra le Carrefour d'innovation bioalimentaire. Pour la première fois, le gouvernement fédéral s'engage à la transformation de l'Est de Montréal, car nous reconnaissons son potentiel incroyable. »

L'honorable Soraya Martinez Ferrada, députée d'Hochelaga, ministre du Tourisme et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions de Québec

« En plus d'intégrer des mesures de sécurité alimentaire, le Carrefour contribuera à stimuler l'innovation dans le secteur stratégique du bioalimentaire dans l'Est de Montréal. En effet, ce domaine revêt une importance cruciale. La Ville est fière d'annoncer son appui, en collaboration avec les gouvernements, marquant le début d'une collaboration prometteuse pour l'Est de Montréal. Les partenaires engagés dans ce projet ont démontré un leadership remarquable ainsi qu'un fort ancrage dans leur milieu et pour l'ensemble du territoire de l'Est. »

Luc Rabouin, responsable du développement économique et commercial, du savoir, de l'innovation et du design à la Ville de Montréal et maire du Plateau-Mont-Royal

« Le Carrefour d'innovation bioalimentaire se veut un lieu de convergence consacré à renforcer l'impact, les actions et la compétitivité des organisations de l'Est de Montréal. La mise en commun des expertises du Collège de Maisonneuve, de La Cuisine collective Hochelaga-Maisonneuve et de PME MTL Centre-Est vient stimuler l'entrepreneuriat et l'innovation dans une perspective de développement durable, de solidarité, d'équité et d'inclusion en convertissant les idées novatrices en solutions viables et accessibles à tous. »

Jean François Lalonde, directeur général de PME MTL Centre-Est

Faits saillants

Le Carrefour d'innovation bioalimentaire vient consolider les investissements majeurs du Collège de Maisonneuve et du Pôle de l'Est de la CCHM en offrant aux acteurs du secteur bioalimentaire un lieu spécialisé dans l'innovation sociale et technologique en vue de les soutenir dans la recherche et le développement de solutions visant la réalisation de projets bioalimentaires innovants.

Le Pôle de l'Est de la CCHM est une plaque tournante pour le déploiement de l'aide alimentaire dans l'Est de Montréal et constitue le premier point de relais de Moisson Montréal. Le Pôle accueille notamment La Ferme agricole de la CCHM, qui sert d'entrepôt pour les fruits et légumes cultivés sur les sites d'agriculture urbaine, tels que les terrains du siège social de la SAQ et de Scientific Games, entre autres.

agricole de la CCHM, qui sert d'entrepôt pour les fruits et légumes cultivés sur les sites d'agriculture urbaine, tels que les terrains du siège social de la SAQ et de Scientific Games, entre autres. Le Hall pré-commercial intégré du Collège de Maisonneuve est un concept unique en son genre au Canada qui répond aux besoins des entreprises souhaitant bénéficier de l'équipement et de l'expertise des deux centres collégiaux de transfert de technologie du Collège de Maisonneuve, soit le Centre d'études des procédés chimiques du Québec et l'Institut de technologie des emballages et du génie alimentaire.

