OAKVILLE, ON, le 16 nov. 2023 /CNW/ - Le centre communautaire Trafalgar d'Oakville (OTCC) est plus économe en énergie et son exploitation coûte moins cher grâce à l'installation d'un système d'énergie solaire sur le toit du centre communautaire et du garage. Grâce à un investissement combiné de plus de 1,6 million de dollars du gouvernement fédéral et de la Ville d'Oakville - annoncé par Anita Anand, présidente du Conseil du Trésor et députée d'Oakville, et par Rob Burton, maire d'Oakville - ce projet a permis de réduire les émissions de gaz à effet de serre et la consommation de mazout du centre et d'offrir à la collectivité un lieu de rassemblement qui respecte l'environnement.

Avec l'installation de plus de 1 300 panneaux solaires, le projet devrait produire au moins 660 mégawattheures par année. Ces améliorations devraient permettre de réduire la consommation d'énergie de l'établissement d'environ 43 % et les émissions de gaz à effet de serre de 19,9 tonnes par année.

Les améliorations durables apportées à cette installation permettent de réduire les coûts et d'accroître la résilience de la Ville face aux changements climatiques, et de l'aider à atteindre ses objectifs en matière de gestion de l'énergie.

Citations

« Il est essentiel d'investir dans l'énergie verte et les infrastructures respectueuses de l'environnement pour le bien-être de nos collectivités et pour les prochaines générations de résidents. L'installation d'un système d'énergie solaire au centre communautaire Trafalgar d'Oakville permettra de réduire les coûts d'exploitation et les émissions de gaz à effet de serre de l'installation, tout en créant un environnement durable et accueillant pour la collectivité. »

L'honorable Anita Anand, présidente du Conseil du Trésor et députée Oakville, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les améliorations apportées aux centres communautaires comme le centre communautaire Trafalgar d'Oakville soulignent l'importance d'un mode de vie et d'un environnement sains en offrant un espace où se réunir, jouer et socialiser dans le respect de l'environnement. Le gouvernement du Canada continue d'investir dans les infrastructures vertes qui créeront des collectivités plus durables pour les générations futures. »

Pam Damoff, secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires étrangères, députée d'Oakville-Nord--Burlington

« La Ville d'Oakville remercie le gouvernement du Canada de s'être associé à elle pour ajouter des panneaux solaires au centre communautaire Trafalgar d'Oakville et pour l'aider à atteindre son objectif de zéro émission de carbone d'ici 2050. »

Rob Burton, maire d'Oakville

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 1 006 489.60 $ dans ce projet dans le cadre du Programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI), et la contribution de la Ville d' Oakville s'élève à 663 919 $.

s'élève à 663 919 $. Le programme BCVI vise à améliorer les lieux où les Canadiens travaillent, apprennent, se divertissent, vivent, et se rassemblent, en réduisant la pollution, en réduisant les coûts et en soutenant des milliers de bons emplois.

Grâce aux améliorations écologiques et aux autres travaux effectués dans les bâtiments communautaires publics existants, et grâce aux nouvelles constructions dans les collectivités mal desservies, le programme BCVI aide à faire en sorte que les installations communautaires soient inclusives et accessibles, et à ce qu'elles aient une longue durée de vie, en plus d'aider le Canada à atteindre ses objectifs de carboneutralité d'ici 2050.

à atteindre ses objectifs de carboneutralité d'ici 2050. Au moins 10 pour cent des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

Le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) a été créé pour appuyer le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'accroissement de l'efficacité énergétique, et il contribue à accroître la résilience face aux changements climatiques.

: Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'accroissement de l'efficacité énergétique, et il contribue à accroître la résilience face aux changements climatiques. Le programme prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de modernisation, de réparation, ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter le site Web d'Infrastructure Canada.

Liens connexes

Bâtiments communautaires verts et inclusifs

https://www.infrastructure.gc.ca/gicb-bcvi/index-fra.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Ontario

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-on-fra.html

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Micaal Ahmed, Gestionnaire des Communications, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, 343-598-3920, [email protected]; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Julia Le, Conseillère stratégique principale, Initiatives stratégiques et communications, Ville d'Oakville, [email protected]