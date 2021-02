FORESTVILLE, QC, le 12 févr. 2021 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et du Québec reconnaissent qu'il est essentiel d'investir dans les infrastructures de transport maritime pour assurer des installations portuaires sécuritaires, concurrentielles et efficaces, et pour soutenir la croissance économique tout en favorisant la création d'emplois.

L'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, et Mme Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports du Québec, ont souligné leur engagement face à la réfection du port de Forestville. Situé à mi-chemin entre Québec et Sept-Îles, ce port permet le transport de marchandises dans la région et offre un service de traverse saisonnier entre la rive sud et la rive nord du fleuve Saint-Laurent.

La réfection du quai comporte la construction d'un mur-rideau attaché à de nouveaux blocs d'ancrage, la réfection du tablier et le recouvrement en gravier d'une portion de ce quai. Ce projet assurera la conformité et la sécurité du quai et permettra de garantir le maintien et le développement du transport maritime dans la région. Quelque 65 000 tonnes de marchandises - principalement du vrac solide - transigent chaque année par le port de Forestville, et son service de traversier est utilisé par près de 40 000 passagers et 20 000 véhicules annuellement.

Le gouvernement du Canada octroie plus de 1,1 million de dollars à la réalisation de ce projet dans le cadre du programme Investir dans le Canada. Pour sa part, la Ville de Forestville contribue au projet avec un montant de plus de 2,1 millions de dollars. Le gouvernement du Québec communiquera son investissement à une date ultérieure.

Le financement du gouvernement du Canada est conditionnel à l'atteinte de ses obligations en matière de consultations des peuples autochtones. Les consultations avec la Première Nation des Innus Essipit et la Première Nation des Innus de Pessamit ont d'ailleurs été amorcées.

« Les collectivités rurales sont au cœur de l'économie canadienne. En investissant dans des projets comme ceux-ci, nous contribuons à les rendre plus fortes, plus compétitives et nous contribuons également à la reprise économique du pays. Que ce soit pour la construction de routes ou de réseaux d'aqueduc, ou encore l'amélioration des services à large bande et des installations communautaires, le gouvernement du Canada a investi plus de 7,5 milliards de dollars dans 3628 projets d'infrastructure partout au Québec depuis 2015. La réfection des installations portuaires de Forestville permettra de poursuivre la croissance de la Côte-Nord tout comme l'investissement de 185 millions de dollars dans le prolongement de la route 138 que nous avons annoncé en décembre dernier. Nous avons également investi plus de 213 millions de dollars dans 53 projets dans la province, qui permettront à plus de 250 000 résidences de se brancher à l'internet haute vitesse. »

L'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural

« Le fleuve Saint-Laurent crée un lien vital pour la croissance économique, le développement social et la performance environnementale du Québec et de la Côte-Nord. C'est pourquoi je suis heureuse que notre gouvernement s'engage dans la réfection du quai de Forestville. Investir dans cette infrastructure maritime est une décision judicieuse pour offrir aux usagers actuels et futurs une solution de transport favorisant la mobilité durable. En effet, grâce à sa localisation, le quai de Forestville permettra le transport des marchandises par voie maritime et ainsi décongestionnera la route 138. Il s'agira aussi, sans aucun doute, d'un pôle d'attraction pour l'implantation de nouvelles entreprises. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Cet investissement dans la réfection des installations portuaires de Forestville est le fruit d'une mobilisation sans précédent des trois paliers de gouvernement, local, provincial et fédéral, et de la communauté d'affaires, le tout en faveur d'un projet structurant d'importance pour la vitalité économique actuelle et future de la Ville et de la région. La réfection du quai va permettre de renforcer et de développer encore davantage la position stratégique de Forestville comme centre régional de transport et d'entreprises, générant ainsi d'importantes retombées pour l'ensemble de nos populations non seulement à Forestville, mais sur l'ensemble du territoire de la Haute-Côte-Nord. Cela contribuera également de façon significative à faire du fleuve Saint-Laurent un pôle durable de croissance économique et environnementale. »

Micheline Anctil, mairesse de Forestville

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les voies de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les voies de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Au Québec, le gouvernement du Canada a investi plus de 7,5 milliards de dollars dans 3628 projets d'infrastructure depuis 2015.

a investi plus de 7,5 milliards de dollars dans 3628 projets d'infrastructure depuis 2015. De 2015 à 2020, le gouvernement du Québec a investi 200 M$ dans les infrastructures de transport maritime via son Programme de soutien aux investissements dans les infrastructures de transport maritime.

Le Plan québécois des infrastructures prévoit des investissements de 130,5 G$ entre 2020 et 2030.

