Un investissement historique permettra la création de nouveaux logements abordables dans la Région de Peel

BRAMPTON, ON, le 7 août 2020 /CNW/ - Alors que Canadiens ont contribué à contenir la propagation de la COVID-19, l'habitation est devenue pour chacun un sanctuaire : un lieu de sécurité et de refuge en ces temps difficiles.

Aujourd'hui, le gouvernement du Canada, la Province de l'Ontario et la Région de Peel ont fait une annonce historique qui permettra à des milliers de familles et de personnes d'avoir un chez-soi sûr et abordable dans la Région de Peel.

L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement, et Nando Iannicca, président du Conseil de la Région de Peel, ont annoncé un engagement financier de plus de 276 millions de dollars du gouvernement fédéral par l'entremise du Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) pour la création de nouveaux logements abordables dans la région. L'honorable Prabmeet Singh Sarkaria, ministre associé délégué au dossier des Petites Entreprises et de la Réduction des formalités administratives, et député provincial de Brampton-Sud, était sur place pour parler des contributions provinciales au logement.

Cette annonce représente le plus important investissement individuel dans le logement jamais fait par le gouvernement du Canada dans la Région de Peel.

Ces fonds, ainsi que le financement de la Province de l'Ontario et l'engagement du Conseil régional de Peel, permettront à la Région de Peel d'entreprendre l'aménagement de nouveaux ensembles de logements. Jusqu'à 2 240 logements locatifs abordables et lits d'hébergement seront offerts sur des terrains appartenant à la Région au cours des huit prochaines années.

« Notre gouvernement investit dans le logement abordable ici dans la Région de Peel et partout au Canada pour créer des emplois et améliorer la qualité de vie des personnes qui en ont le plus besoin. Avec nos partenaires, nous prêtons main-forte aux personnes et aux familles dans le besoin et, ce faisant, nous contribuons au bien-être social et économique de toute la Région de Peel. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

« Chaque Ontarien mérite un endroit qu'il peut appeler son chez-soi - c'est pourquoi notre gouvernement a fait de l'accroissement de l'accès au logement une priorité. Nous sommes fiers de travailler avec nos partenaires de la Région de Peel pour créer des solutions qui offrent aux familles à faible revenu des logements abordables dont elles ont grandement besoin. Cet investissement aidera les gens à trouver des logements qui répondent à leurs besoins dans la communauté qu'ils aiment. » -- L'honrable Prabmeet Singh Sarkaria, ministre associé délégué au dossier des Petites Entreprises et de la Réduction des formalités administratives, et député provincial de Brampton-Sud

« Au nom du Conseil régional de Peel, nous sommes heureux de nous associer au gouvernement du Canada et à la Province de l'Ontario pour construire des logements abordables dont Peel a grandement besoin. Ces investissements considérables permettent à la Région de Peel d'aller de l'avant avec un plan de 1 milliard de dollars pour construire des logements abordables pour les résidents qui en ont le plus besoin. L'ampleur de la pénurie de logements abordables dans la Région de Peel exige que tous les ordres de gouvernement travaillent ensemble, et nous continuerons d'explorer des partenariats novateurs pour réaliser notre plan visant à créer plus de logements abordables dans la région. » - Nando Iannicca, président du Conseil de la Région de Peel

Les ensembles de ce portefeuille cibleront les populations vulnérables, notamment les survivants de situations de violence familiale, les aînés, les personnes qui sont sans abri de façon chronique, les personnes ayant une incapacité physique ou mentale, les personnes ayant des problèmes de santé mentale et de toxicomanie et les nouveaux arrivants au Canada .

Environ 17 000 ménages de cette région vivent dans des logements communautaires, ce qui représente seulement 15 % de tous les locataires de Peel. Le taux d'inoccupation des logements locatifs du marché dans la région demeure bas, à 1,2 %.

En ce qui concerne ce portefeuille de logements, on vise une réduction de 41 à 55 % de la consommation d'énergie et des émissions de gaz à effet de serre par rapport au Code national de l'énergie pour les bâtiments - Canada 2015.

La Région de Peel affiche, depuis 20 ans, l'un des taux de croissance les plus élevés de la région du Grand Toronto depuis, une tendance qui devrait se poursuivre.

Le gouvernement du Canada s'affaire à mettre en œuvre sa Stratégie nationale sur le logement (SNL), un plan ambitieux de 55 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 125 000 nouveaux logements, comblera les besoins en logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements, en plus de réduire de moitié l'itinérance chronique.

Le partenariat entre le gouvernement du Canada , la Province de l' Ontario et la Région de Peel permettra à la Région d'aller de l'avant avec son plan directeur pour le logement de 1 milliard de dollars qui, s'il est entièrement financé et mis en œuvre, permettra d'offrir jusqu'à 2 240 nouveaux logements locatifs abordables sur des terrains appartenant à la Région d'ici 2028.

Avec un budget de 13,2 milliards de dollars, le FNCIL accorde la priorité aux projets qui aident les gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les aînés, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

Par l'entremise du FNCIL, le gouvernement du Canada va travailler avec des partenaires pour bâtir jusqu'à 60 000 nouveaux logements abordables et réparer jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires actuels au cours des 10 prochaines années.

Le FNCIL prévoit en outre des investissements pour la création ou la remise en état d'au moins 4 000 places dans des refuges pour victimes de violence familiale ainsi que pour la création d'au moins 7 000 nouveaux logements abordables pour aînés et de 2 400 nouveaux logements abordables pour personnes ayant des déficiences développementales.

Dans le cadre de sa Stratégie de renouvellement du secteur du logement communautaire, l' Ontario investit près d'un milliard de dollars en 2020-2021 pour assurer la viabilité du secteur, réparer les logements et faire croître le parc de logements communautaires, et aider à mettre fin à l'itinérance dans l'ensemble de la province.

L' Ontario a fourni un financement de 350 millions de dollars afin d'enrayer la propagation de la COVID-19 et d'assurer la sécurité des personnes vulnérables. Des subventions provenant de cette somme sont versées aux gestionnaires de services locaux et aux administrateurs de programmes autochtones qui bénéficient de la souplesse voulue en vue d'élargir les services principaux qu'ils offrent déjà pour répondre aux besoins locaux, y compris pour venir en aide aux personnes qui ont de la difficulté à payer leur loyer.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, elle vient en aide aux Canadiens dans le besoin et elle fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays.

Le gouvernement de l' Ontario est déterminé à accroître l'offre de logements dans l'ensemble de la province, tout en obtenant le meilleur rapport qualité-prix avec l'argent des contribuables. La simplification des formalités administratives permettra d'amener plus rapidement les habitations sur le marché - ce qui réduira les frais de logement et aidera ainsi les citoyens à garder une plus grande part de leur argent durement gagné.

La Région de Peel travaille avec des résidents et des partenaires afin de créer une collectivité saine, sûre et unie pour la vie pour plus de 1,4 million de personnes et pour environ 163 000 entreprises dans les villes de Brampton , de Mississauga et de Caledon .

Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

