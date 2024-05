HAPPY VALLEY-GOOSE BAY, NL, le 13 mai 2024 /CNW/ - Happy Valley-Goose Bay disposera d'un nouveau réseau de transport en commun grâce à un investissement de 840 000 $ des gouvernements fédéral et provincial, et de la Municipalité de Happy Valley-Goose Bay.

Ce projet a été annoncé par la secrétaire parlementaire Yvonne Jones et le maire George Andrews.

Avec ce projet, la ville achètera un autobus électrique et deux stations de recharge, à aménager des nouveaux arrêts d'autobus et abribus, ainsi qu'à installer des dispositifs de signalisation. Ce servira également à développer une application de transport en commun qui fournira aux usagers des renseignements à jour sur le service de transport en commun.

Citations

« Notre gouvernement est fier d'investir dans les infrastructures de transport en commun partout au pays afin d'aider les Canadiens à se rendre là où ils le souhaitent et de contribuer à un avenir plus vert. Le financement annoncé aujourd'hui permettra d'offrir un service essentiel aux résidents de Happy Valley-Goose Bay en leur offrant une option de transport en commun pratique, confortable et abordable. »

Yvonne Jones, secrétaire parlementaire du ministre des Affaires du Nord et du ministre de la Défense nationale (Défense du Nord), et députée du Labrador, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Je suis ravi que le ministère des Enfants, des Aînés et du Développement social ait alloué 100 000 $ à la Municipalité de Happy Valley-Goose Bay pour l'achat d'un autobus électrique dans le cadre de notre programme de transport communautaire. L'élimination des obstacles au transport demeure une priorité dans le cadre des efforts continus que nous déployons pour favoriser le bien-être et soutenir un environnement favorable aux aînés dans toute la province de Terre-Neuve-et-Labrador. »

L'honorable Paul Pike, ministre des Enfants, des Aînés et du Développement social

« La Municipalité de Happy Valley-Goose Bay est reconnaissante de l'aide financière obtenue dans le cadre du Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural. Ce financement nous aidera à relever les défis en matière de transport auxquels est confrontée une grande partie de notre collectivité. Il nous permettra d'offrir de meilleures options de transport aux personnes âgées, aux personnes à mobilité réduite, aux étudiants de niveau postsecondaire, aux familles à faible revenu, aux parents monoparentaux, aux nouveaux arrivants au Canada, aux peuples autochtones, ainsi qu'à d'autres groupes vulnérables de notre collectivité. »

George Andrews, maire de Happy Valley-Goose Bay

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 672 000 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural (FSTCR), la province de Terre-Neuve-et- Labrador fournit 100 000 $ et la contribution de la Municipalité de Happy Valley-Goose Bay s'élève à 68 000 $. Le financement fédéral est conditionnel à la signature de l'entente de contribution.

fournit 100 la contribution de la Municipalité de s'élève à 68 000 $. Le financement fédéral est conditionnel à la signature de l'entente de contribution. Le FSTCR aide les Canadiens des régions rurales et éloignées à se déplacer plus facilement dans leur collectivité. Il soutient l'élaboration de solutions de transport en commun en milieu rural, y compris de nouveaux modèles de services de transport en commun qui pourraient être reproduits ou élargis.

Un minimum de 10 % du financement du FSTCR sera alloué à des projets bénéficiant aux populations et aux communautés autochtones.

Le volet Projets d'immobilisations du FSTCR aide à couvrir les coûts d'immobilisations tels que l'achat de véhicules ou de plateformes numériques, ainsi que le soutien à l'achat de véhicules à zéro émission.

Les demandeurs admissibles ont pu demander des contributions allant jusqu'à 3 millions de dollars pour aider à couvrir les coûts d'immobilisations d'une solution de transport en commun nouvelle ou élargie (p. ex. l'achat de véhicules ou de plateformes numériques), et jusqu'à 5 millions de dollars pour soutenir des solutions de transport en commun à zéro émission (p. ex. l'achat d'un ou de plusieurs véhicules à zéro émission). Ce volet a pris fin le 28 février 2024.

Le volet Projets de planification et de conception du FSTCR accepte de manière continue des soumissions. Dans le cadre de ce volet, les candidats admissibles peuvent recevoir une subvention allant jusqu'à 50 000 $ pour soutenir les projets des collectivités visant à planifier et à concevoir une solution de transport en commun nouvelle ou élargie pour leur collectivité. Parmi les activités admissibles dans le cadre des projets de planification et de conception, on peut citer l'évaluation des itinéraires et des modes de déplacement, les études de faisabilité, la mobilisation du public et des intervenants, ainsi que les sondages.

Un Canadien sur cinq vit dans une collectivité rurale. Les collectivités rurales du Canada génèrent près de 30 % du produit intérieur brut du pays.

sur cinq vit dans une collectivité rurale. Les collectivités rurales du génèrent près de 30 % du produit intérieur brut du pays. Le Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural complète le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Dans le cadre de ce plan, le gouvernement fédéral fourni un financement fédéral pour le transport en commun pour faire en sorte que des solutions de transport propres et abordables soient disponibles dans toutes les collectivités.

: Un environnement sain et une économie saine. Dans le cadre de ce plan, le gouvernement fédéral fourni un financement fédéral pour le transport en commun pour faire en sorte que des solutions de transport propres et abordables soient disponibles dans toutes les collectivités. Depuis 2015, le gouvernement fédéral a engagé plus de 30 milliards de dollars pour des projets de transport en commun et de transport actif. Ces investissements historiques ont permis la réalisation de près de 2 000 projets dans tout le pays.

Liens connexes

Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural

https://www.infrastructure.gc.ca/rural-trans-rural/index-fra.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures à Terre-Neuve-et-Labrador

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-nl-fra.html

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Micaal Ahmed, Gestionnaire, communications, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, 343-598-3920, [email protected]; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Khadija Rehma, Gestionnaire des relations avec les médias, Ministère de Enfants, des Aînés et du Développement social, 709-729-3768, 709-730-2977, [email protected]; Greg Osmond, Développement communautaire/Relations publiques, Municipalité de Happy Valley-Goose Bay, [email protected]