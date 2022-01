ST. JOHN'S, NL, le 21 janv. 2022 /CNW/ - Agence de promotion économique du Canada atlantique (APECA) Les initiatives qui appuient la santé et la sécurité de la population canadienne, contribuent à protéger les emplois, à améliorer les vies et à accélérer la relance au Canada atlantique. C'est pourquoi le gouvernement du Canada aide TaskforceNL à croître pour continuer à trouver des solutions aux défis auxquels est confrontée la population de Terre-Neuve-et-Labrador.

Aide fédérale pour un groupe de bénévoles

Au plus fort de la pandémie, un groupe de 75 dirigeants d'entreprises et du milieu communautaire de Terre-Neuve-et-Labrador se sont portés volontaires, sous la bannière de TaskforceNL, pour remédier à la pénurie d'équipements de protection individuelle (EPI) dans la province pour les professionnels de la santé.

L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'APECA, a annoncé aujourd'hui un investissement de 245 250 $ destiné à TaskforceNL par l'entremise du programme Croissance économique régionale par l'innovation (CERI). Grâce à ce financement, TaskforceNL créera deux nouveaux emplois et deviendra une organisation spécialisée dans le mentorat et le soutien aux entreprises et à l'immigration.

Cet investissement est un autre exemple de l'engagement du gouvernement du Canada à aider les organisations à élaborer de nouvelles approches pour bâtir un avenir résilient pour toute la population du Canada atlantique.

« Le milieu des affaires du Canada atlantique a fait preuve de résilience et de persévérance tout au long de la pandémie. TaskforceNL est un exemple d'un groupe de dirigeants d'entreprises et de communautés qui se sont ralliés pour obtenir des résultats pour le bien-être des Canadiens. L'annonce d'aujourd'hui les aidera à créer des emplois et à renforcer sa capacité à répondre à davantage de besoins et à saisir des occasions dans la région. »

- L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'APECA

« Les habitants de Terre-Neuve-et-Labrador ont tendance à se serrer les coudes pour s'entraider dans les moments difficiles. TaskforceNL est un bon exemple de l'intelligence et de la rapidité d'esprit des gens d'affaires de notre province. Avec ce soutien du gouvernement du Canada, j'ai hâte de voir l'incidence continue et croissante qu'aura cette organisation. »

- Joanne Thompson, députée de St. John's-Est

« TaskforceNL a commencé par répondre à un besoin réel pendant une période critique. Nous sommes reconnaissants aux bénévoles qui se sont mobilisés pour faire de l'impossible une réalité. Grâce au financement annoncé aujourd'hui, nous pourrons mettre à l'œuvre notre volonté de concrétiser de grandes idées pour notre province, tout comme nous l'avons fait au début de la pandémie. »

- Victoria Belbin, directrice, TaskforceNL

TaskforceNL (TFNL), régie par un conseil d'administration composé de dirigeants principaux d'entreprises ayant une expérience considérable et diversifiée, a été lancée au début de 2020 en réponse à la pandémie de COVID-19 pour aider le système de santé de Terre-Neuve-et- Labrador à augmenter la disponibilité des équipements de protection individuelle (EPI).

à augmenter la disponibilité des équipements de protection individuelle (EPI). TFNL a réussi à se procurer près de neuf millions de pièces d'EPI au cours de ses premières semaines d'activité.

