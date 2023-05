Un investissement de 6,89 M$ pour améliorer la couverture cellulaire dans la région de la Côte-Nord

QUÉBEC, le 25 mai 2023 /CNW/ - Afin d'améliorer la couverture cellulaire dans la région de la Côte-Nord, le gouvernement du Québec octroie une aide financière de 6,89 M$ à TELUS Communications pour des projets d'envergure. C'est le ministre des Finances et ministre responsable des Relations avec les Québécois d'expression anglaise, M. Eric Girard, qui en fait l'annonce en précisant que les travaux visent à offrir de meilleurs services dans six municipalités nord-côtières.

Ainsi, TELUS construira neuf tours en vue d'augmenter le niveau de service pour la couverture cellulaire :

de certains tronçons de la route 138;

des municipalités de Rivière-au-Tonnerre, Rivière-Saint-Jean, Baie-Johan-Beetz et Aguanish , dans la MRC de la Minganie;

et , dans la MRC de la Minganie; des municipalités de Lac-Walker et Sept-Îles, dans la MRC de Sept-Rivières;

de certains tronçons de la route 389 dans le nord de Baie-Comeau , dans la MRC de Manicouagan, jusqu'à la hauteur du barrage Manic-2, dans la MRC de la Minganie.

Ces travaux s'inscrivent dans un vaste projet de réalisations visant à améliorer la couverture cellulaire sur le territoire québécois. Ce sont près de 21 M$ qui sont accordés à TELUS Communications et à Sogetel Mobilité pour desservir des portions de routes névralgiques de la Côte-Nord, de la Chaudière-Appalaches, de la Gaspésie et du Bas-Saint-Laurent.

« Nous nous sommes engagés à améliorer la couverture cellulaire régionale pour la sécurité de la population. Ces projets étaient très attendus dans la région de la Côte-Nord et contribuent aux efforts que nous déployons pour améliorer le quotidien des citoyens sur l'ensemble du territoire du Québec. »

Eric Girard, ministre des Finances et ministre responsable des Relations avec les Québécois d'expression anglaise

« Quelle bonne nouvelle pour la région de la Côte-Nord! Vivre à l'extérieur des grands centres urbains ne doit pas signifier de faire une croix sur les technologies modernes. La mobilité n'est plus un luxe, mais un besoin essentiel dans notre société. Les citoyens concernés par ces grands projets verront leur qualité de vie s'améliorer, c'est certain! »

Gilles Bélanger, député d'Orford et adjoint parlementaire du ministre des Finances (volet Internet haute vitesse et projets spéciaux de connectivité)

« La couverture cellulaire, la connectivité et tout ce qui s'y rattache, est essentielle pour assurer la sécurité des Nord-Côtiers et pour être encore plus performants. Cela a toujours fait partie de mes priorités. Cet investissement de plus de 6,8 M$ de notre gouvernement contribuera à améliorer la couverture cellulaire sur la route 389 et dans plusieurs municipalités longeant la route 138, entre Sept-Îles et Natashquan. Je me réjouis de cette excellente nouvelle pour les gens de la Côte-Nord! »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« Cette aide financière de notre gouvernement à TELUS Communications est une très belle annonce pour notre région. Il va de soi qu'améliorer la connectivité et bonifier la couverture en déployant de nouveaux sites sans fil est un plus pour la Côte-Nord, notamment pour la sécurité des utilisateurs des routes 389 et 138, le développement régional et la vitalité des communautés. »

Yves Montigny, député de René-Lévesque

« La connectivité est un véritable moteur social et communautaire en matière d'éducation, de soins de santé numériques, de possibilités économiques ainsi que d'agriculture durable et moderne. Surtout, elle permet à nos régions de se développer, de contribuer au rayonnement de leurs attraits et d'accélérer leur transition environnementale, souligne Nathalie Dionne, vice-présidente par intérim, Solutions résidentielles et Expérience client de TELUS au Québec. Il y a dix ans, nous débutions le déploiement ambitieux de notre réseau PureFibre, qui utilise la technologie la plus durable. Depuis septembre dernier, 99 % des familles et entreprises du territoire que nous servons au Québec ont accès à cette technologie et nous en sommes très fiers. Bien que nos investissements privés soient cruciaux, nous saluons les engagements du gouvernement du Québec et du CRTC à bonifier la couverture sans fil de nos régions. »

Nathalie Dionne, vice-présidente par intérim, Solutions résidentielles et Expérience client de TELUS au Québec

Les projets seront également soutenus par le Fonds pour la large bande pour l'accès aux services sans fil mobiles et Internet du CTRC.

Le gouvernement du Québec poursuit sa préparation d'un vaste chantier pour s'assurer d'une couverture cellulaire adéquate dans les municipalités et les routes du Québec. Une cartographie est en cours de réalisation afin d'établir les zones prioritaires.

