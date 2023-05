Un investissement de 3,3 M$ pour améliorer la couverture cellulaire dans la région de la Chaudière-Appalaches

QUÉBEC, le 25 mai 2023 /CNW/ - Afin d'améliorer la couverture cellulaire dans la région de la Chaudière-Appalaches, le gouvernement du Québec octroie une aide financière de 3,3 M$ à TELUS Communications et à Sogetel Mobilité pour des projets d'envergure. C'est le ministre des Finances et ministre responsable des Relations avec les Québécois d'expression anglaise, M. Eric Girard, qui en fait l'annonce en précisant que les travaux visent à offrir de meilleurs services dans cinq municipalités de la région.

Ainsi, Sogetel Mobilité recevra une aide financière de 722 518 $ pour ériger une tour en vue d'augmenter le niveau de service pour la couverture cellulaire sur la route 204 dans les municipalités de Lac-Frontière et de Sainte-Lucie-de-Beauregard, dans la MRC de Montmagny.

Pour sa part, TELUS Communications recevra une aide financière de 2,58 M$ pour :

les municipalités de Saint-Paul-de-Montminy , de Lac-Frontière et de Sainte-Lucie-de-Beauregard , dans la MRC de Montmagny (complémentaire au projet de Sogetel);

, de Lac-Frontière et de , dans la MRC de (complémentaire au projet de Sogetel); les municipalités de Saint-Adalbert , de Saint-Pamphile et de Saint-Marcel , dans la MRC de L'Islet.

Ces travaux s'inscrivent dans un vaste projet de réalisations visant à améliorer la couverture cellulaire sur le territoire québécois. Ce sont près de 21 M$ qui sont accordés à TELUS Communications et à Sogetel Mobilité pour desservir des portions de routes névralgiques de la Côte-Nord, de la Chaudière-Appalaches, de la Gaspésie et du Bas-Saint-Laurent.

Citations

« Nous nous sommes engagés à améliorer la couverture cellulaire régionale pour la sécurité de la population. Ces projets étaient très attendus dans la région de la Chaudière-Appalaches et contribuent aux efforts que nous déployons pour améliorer le quotidien des citoyens sur l'ensemble du territoire du Québec. »

Eric Girard, ministre des Finances et ministre responsable des Relations avec les Québécois d'expression anglaise

« Quelle bonne nouvelle pour la région de la Chaudière-Appalaches! Vivre à l'extérieur des grands centres urbains ne doit pas signifier de faire une croix sur les technologies modernes. La mobilité n'est plus un luxe, mais un besoin essentiel dans notre société. Les citoyens concernés par ces grands projets verront leur qualité de vie s'améliorer, c'est certain! »

Gilles Bélanger, député d'Orford et adjoint parlementaire du ministre des Finances (volet Internet haute vitesse et projets spéciaux de connectivité)

« Les citoyens de la région de la Chaudière-Appalaches profiteront assurément de ces améliorations. Non seulement il sera plus facile de communiquer, que ça soit avec ses proches ou avec les urgences, mais les relations d'affaires seront elles aussi favorisées, sans compter l'accroissement de l'attrait touristique. C'est sans contredit excellent pour l'économie régionale! »

Bernard Drainville, ministre de l'Éducation et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches

« Je me réjouis que la région puisse enfin profiter de l'amélioration de la couverture cellulaire. C'est de toute première importance pour soutenir le développement de notre région. »

Stéphanie Lachance, députée de Bellechasse

« L'amélioration de la couverture cellulaire était un engagement fort de notre gouvernement lors de la dernière campagne électorale. Je suis très fier que le travail de nos équipes, combiné à celui de Telus et de Sogetel, permette d'offrir une meilleure connectivité aux citoyens de Montmagny et de L'Islet. »

Mathieu Rivest, député de la Côte-du-Sud

« La connectivité est un véritable moteur social et communautaire en matière d'éducation, de soins de santé numériques, de possibilités économiques ainsi que d'agriculture durable et moderne. Surtout, elle permet à nos régions de se développer, de contribuer au rayonnement de leurs attraits et d'accélérer leur transition environnementale. Il y a dix ans, nous débutions le déploiement ambitieux de notre réseau PureFibre, qui utilise la technologie la plus durable. Depuis septembre dernier, 99 % des familles et entreprises du territoire que nous servons au Québec ont accès à cette technologie, et nous en sommes très fiers. Bien que nos investissements privés soient cruciaux, nous saluons les engagements du gouvernement du Québec et du CRTC à bonifier la couverture sans fil de nos régions. »

Nathalie Dionne, vice-présidente par intérim, Solutions résidentielles et Expérience client de TELUS au Québec

« Nous sommes heureux de contribuer à l'amélioration de la couverture cellulaire de Lac-Frontière et de Sainte-Lucie-de-Beauregard. Ce territoire était traditionnellement desservi par Sogetel en téléphonie et profite aujourd'hui des avantages d'une couverture en fibre optique. Le projet d'érection d'une tour cellulaire vient boucler la boucle et s'inscrit parfaitement dans la vocation de notre entreprise, qui dessert les collectivités rurales depuis sa fondation en 1892. »

Richard Biron, vice-président développement d'entreprise de Sogetel

Faits saillants :

Les projets seront également soutenus par le Fonds pour la large bande pour l'accès aux services sans fil mobiles et Internet du CTRC.

Le gouvernement du Québec poursuit sa préparation d'un vaste chantier pour s'assurer d'une couverture cellulaire adéquate dans les municipalités et les routes du Québec. Une cartographie est en cours de réalisation afin d'établir les zones prioritaires.

