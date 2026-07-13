Un investissement de 27 millions de dollars pour la Biosphère de Montréal

MONTRÉAL, le 13 juill. 2026 /CNW/ -- Aujourd'hui, l'honorable Nathalie Provost, secrétaire d'État (Nature), monsieur Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable des Relations canadiennes du gouvernement du Québec, ainsi que madame Stéphanie Valenzuela, mairesse de l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce et responsable du rayonnement international et de l'attractivité de la Ville de Montréal, ont annoncé qu'une contribution conjointe de 27 millions de dollars sur trois ans est prévue afin de soutenir la Biosphère.

Le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal prévoient contribuer chacun à hauteur de 9 millions de dollars. Les trois partenaires gouvernementaux renforceront ainsi la mission éducative de la Biosphère, enrichiront sa programmation et favoriseront l'accueil des visiteurs, notamment des jeunes et des communautés étudiantes.

Seul musée en Amérique du Nord consacré aux transformations socioenvironnementales, la Biosphère est une institution muséale unique, un espace d'innovation et une icône architecturale montréalaise reconnue à l'échelle internationale. Elle est aussi l'une des cinq institutions muséales d'Espace pour la vie.

Lieu d'exploration et de dialogue, la Biosphère allie la science, l'art et les perspectives citoyennes afin de favoriser une meilleure compréhension des défis environnementaux contemporains. Par ses expositions, ses événements, ses activités de médiation et ses collaborations avec des scientifiques, des artistes et des organisations environnementales de la société civile, elle favorise l'apprentissage, la réflexion et l'action collective.

Par cet investissement commun prévu, le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal ont réaffirmé leur engagement envers l'éducation à l'environnement, l'accès à la science, l'engagement citoyen et la protection du patrimoine naturel pour les générations futures.

Citations

« La Biosphère est un lieu emblématique où la science, l'éducation et le dialogue permettent de mieux comprendre les enjeux environnementaux de notre époque. Cet investissement réaffirmera notre engagement à protéger la nature, à rendre le savoir accessible et à encourager l'action citoyenne. En renforçant sa mission, nous contribuons à faire de la Biosphère un lieu d'inspiration, d'apprentissage et de mobilisation pour les générations futures. »

- L'honorable Nathalie Provost, secrétaire d'État (Nature)

« Les Québécoises et les Québécois s'attendent à ce que leurs gouvernements collaborent pour réaliser des projets porteurs. C'est exactement ce que nous faisons aujourd'hui. En confirmant un investissement de 9 millions de dollars pour la Biosphère, nous protégeons un lieu emblématique de notre patrimoine tout en lui donnant les moyens de poursuivre sa mission de sensibilisation et d'éducation pour les années à venir. »

- Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable des Relations canadiennes, gouvernement du Québec

« Depuis plus de 30 ans, la Biosphère allie sa vocation muséale à son statut de symbole visuel emblématique de Montréal, reconnu à l'échelle internationale. Par son travail d'éducation et de sensibilisation, elle contribue activement à renforcer la résilience climatique de la population et à faire avancer la transition écologique. »

- Gabrielle Rousseau-Bélanger, conseillère de la Ville dans le district de Pointe-aux-Trembles et responsable de l'environnement, de la transition écologique et des espaces verts, Ville de Montréal

« À la Biosphère, nous proposons des expériences qui rapprochent science, art et communautés pour aider à mieux comprendre les enjeux environnementaux et renforcer le pouvoir d'agir de la population. Le soutien annoncé aujourd'hui nous permet de poursuivre et d'amplifier cette mission auprès des publics. »

- Julie Jodoin, directrice du Service Espace pour la vie, grands parcs et Mont-Royal

Faits en bref

Conçue par Richard Buckminster Fuller en collaboration avec l'architecte Shoji Sadao à l'occasion de l'Exposition universelle de 1967, la Biosphère est un monument architectural emblématique de Montréal.

En 2021, l'exploitation de la Biosphère, jusque-là assumée par le gouvernement du Canada, a été confiée à Espace pour la vie. Depuis, plus d'un demi-million de visiteurs ont découvert ses expositions et sa programmation.

Espace pour la vie est le plus important complexe muséal en sciences de la nature au Canada. Il regroupe le Biodôme, la Biosphère, l'Insectarium, le Jardin botanique ainsi que le Planétarium. Relevant du Service Espace pour la vie, grands parcs et Mont-Royal de la Ville de Montréal, il a pour mission de rapprocher les citoyennes et les citoyens de la nature et de favoriser la protection de la biodiversité et de l'environnement.

En 2027, Montréal soulignera le 60e anniversaire de l'Exposition universelle de 1967, l'une des plus marquantes du XXe siècle.

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SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Personnes-ressources : Marie-France Proulx, Directrice des communications, Cabinet de la secrétaire d'État (Nature), [email protected]; Relations avec les médias, Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]; Méganne Joyal, Conseillère aux communications, Cabinet de la ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, 367-977-5606, [email protected]; Chantal Côté, Chargée de communications, Espace pour la vie, 514-290-7236, [email protected]