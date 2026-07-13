/R E P R I S E --Avis aux médias - La secrétaire d'État (Nature) Nathalie Provost fera une annonce de financement pour appuyer la Biosphère/

GATINEAU, QC, le 10 juill. 2026 /CNW/ - L'honorable Nathalie Provost, secrétaire d'État (Nature), annoncera du financement pour appuyer la Biosphère. Elle sera accompagnée de monsieur Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable des Relations canadiennes du gouvernement du Québec, et de madame Stéphanie Valenzuela, mairesse de l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce et responsable du rayonnement international et de l'attractivité de la Ville de Montréal.

Date : Le lundi 13 juillet 2026 Heure : 9 h (HAE) Lieu : Montréal (Québec)

Les représentants des médias sont invités à s'inscrire à cet événement en personne en communiquant avec l'équipe des Relations avec les médias d'Environnement et Changement climatique Canada, à l'adresse [email protected]. L'adresse exacte sera communiquée lors de l'inscription.

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SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Personnes-ressources : Marie-France Proulx, Directrice des communications, Cabinet de la secrétaire d'État (Nature), [email protected]; Relations avec les médias, Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]