Un investissement de 2,6 M$ pour le quartier de Griffintown

MONTRÉAL, le 9 sept. 2021 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal annonce un investissement de 2,6 M$ pour l'aménagement de la place des Arrimeurs, qui sera située au cœur du secteur urbain de Griffintown dans l'arrondissement du Sud-Ouest. Ce nouvel aménagement public, accessible universellement, sera pourvu de mobilier urbain de qualité, d'îlots de végétations, qui incluront la conservation et la plantation d'arbres, ainsi que d'une œuvre d'art public de l'artiste professionnelle Marie-Michelle Deschamps. La fin des travaux et l'installation de l'œuvre sont prévues au printemps 2022.

Ce projet contribue à l'atteinte des objectifs de Montréal 2030 , des engagements en matière de lutte contre les changements climatiques et des engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle. L'accès à des quartiers durables à échelle humaine, plus verts et en santé est au cœur des priorités de la Ville de Montréal.

« Le quartier de Griffintown continue de connaître une effervescence immobilière alors que 15 000 nouveaux logements devraient y voir le jour à terme. Ce sont 23 000 personnes de plus qui viendront y vivre et profiteront d'une offre d'espace public accrue. Avec nos divers projets, nous créons des milieux de vie durables où il fait bon y habiter, travailler, étudier et s'y divertir », a déclaré le maire du Sud-Ouest et président du comité exécutif de la Ville de Montréal, Benoit Dorais.

« La place des Arrimeurs est un autre de nos projets collectifs dont les résidentes et résidents du quartier pourront bientôt profiter. Cette nouvelle place publique sera un espace parfait pour faire un arrêt, se reposer et discuter. Elle permettra une liaison piétonne vers le canal de Lachine et sera desservie par le réseau cyclable des rues Ottawa, William et Guy. Notre métropole, nous l'aimons inclusive, verte, durable et tournée vers l'avenir et ce projet est un bel exemple de ce que nous mettons en place », a ajouté Sophie Mauzerolle, responsable de l'urbanisme, de la stratégie d'électrification de la Ville et de l'OCPM au comité exécutif.

Un concours d'art public a eu lieu en avril dernier, piloté par le Bureau d'art public du Service de la culture. L'intégration de cette œuvre d'art public à la place des Arrimeurs est une première d'une série de quatre qui seront intégrées dans les parcs et les places publiques dans le cadre de l'implantation du Corridor culturel de la rue Ottawa.

