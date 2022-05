REGINA, SK, le 5 mai 2022 /CNW/ - La lutte contre les changements climatiques menée en parallèle avec la création d'une économie respectueuse de l'environnement exige des mesures audacieuses et des partenariats solides dans l'ensemble du pays. Grâce à des initiatives comme le Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone, le gouvernement du Canada continue d'aider les collectivités de partout au pays à réduire la pollution, à accroître leur résilience et à créer de bons emplois pour la population canadienne.

Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, a annoncé l'octroi de 2,8 millions de dollars à SaskPower par le truchement du Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone afin de soutenir son programme Northern First Nations Home Retrofit (un programme de rénovations domiciliaires pour les Premières Nations du Nord), dont la période de présentation des demandes pour cette année s'ouvrait cette semaine. SaskPower fournit également plus d'un million de dollars pour ce projet qui permettra de faire des rénovations domiciliaires écoénergétiques dans les communautés de Premières Nations participantes.

Le programme vise à réduire les factures d'énergie des Premières Nations du Nord, dont la plupart alimentent leurs systèmes de chauffage à l'électricité, par la réalisation de rénovations dans leurs maisons en vue d'en améliorer l'isolation, de remplacer les conduites et d'installer des ampoules DEL.

Le projet diminuera la pollution grâce à des économies d'énergie et réduira la facture d'énergie des membres de ces communautés. Pendant la durée de vie du projet, SaskPower constatera une réduction cumulative d'environ 16 000 tonnes d'émissions de gaz à effet de serre, ce qui équivaut à retirer environ 4 900 voitures de la circulation pendant un an.

Ce projet est un bel exemple de ce qui sera financé par le renouvellement du Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone, qui s'est vu accorder 2,2 milliards de dollars sur sept ans dans le cadre du Plan de réduction des émissions du Canada pour 2030. Les investissements dans des initiatives de lutte contre les changements climatiques comme celles-ci s'inscrivent dans l'engagement du gouvernement du Canada de lutter contre les changements climatiques, de créer des emplois bien rémunérés et de bâtir une économie forte et respectueuse de l'environnement pour le bien de tous.

Citations

« En travaillant avec des organisations de partout au pays comme SaskPower, nous pouvons aider la population à réduire ses factures mensuelles et faire croître notre économie, tout en luttant contre les changements climatiques. Par l'intermédiaire du Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone, notre gouvernement collabore avec des chefs de file de l'action climatique à l'échelle du pays afin de réduire les émissions - et il continuera de le faire grâce à un nouvel engagement de 2,2 milliards de dollars, qui est un élément important du Plan de réduction des émissions du Canada pour 2030. Je tiens à souligner le leadership dont SaskPower fait preuve pour contribuer à préserver la qualité de l'air et à bâtir des communautés résilientes grâce au programme Northern First Nations Home Retrofit. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« SaskPower comprend que pour bon nombre de ses clients dans le nord de la Saskatchewan, le chauffage représente une grande partie des coûts d'électricité. Nous sommes également conscients qu'une personne qui veut rendre sa maison plus écoénergétique devra composer avec des coûts et des défis importants, surtout dans certaines communautés nordiques. Le programme Northern First Nations Home Retrofit de SaskPower aidera les clients admissibles à améliorer gratuitement l'efficacité énergétique de leur maison, et par le fait même, à réduire leurs factures d'énergie. »

- Troy King, président-directeur général par intérim, SaskPower

Faits en bref

Le financement fédéral provient du volet des champions du Défi pour une économie à faibles émissions de carbone, qui permet d'investir dans des projets de réduction de la pollution par le carbone et d'aider les industries à mettre en place des technologies propres qui les aideront à être plus efficaces et plus novatrices.

Le Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone occupe une grande place dans le plan d'action climatique du Canada , car il permet au Canada de garder le cap en vue de devenir carboneutre d'ici 2050.

, car il permet au de garder le cap en vue de devenir carboneutre d'ici 2050. Le volet des champions dispose d'environ 450 millions de dollars en financement destiné aux provinces et territoires, aux municipalités, aux communautés et organisations autochtones, aux entreprises et aux organismes sans but lucratif.

La formule bonifiée du Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone appuiera la prise de mesures de lutte contre les changements climatiques par les peuples autochtones grâce à un nouveau fonds de 180 millions de dollars visant à soutenir leur leadership. Ce fonds soutiendra des projets d'énergie propre et d'efficacité énergétique menés par les communautés et les organisations des Premières Nations, des Inuits et des Métis.

Liens connexes

