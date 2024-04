DISTRICT RÉGIONAL DE LA CAPITALE, BC, le 22 avril 2024 /CNW/ - L'installation de centaines de bornes de recharge publiques pour véhicules électriques (VE) dans le district régional de la capitale (DRC) encouragera l'usage de VE après un investissement combiné de plus de 8,7 millions de dollars des gouvernements fédéral et provincial, du DRC et de la ville de Victoria.

Annoncée par le ministre Sean Fraser, le ministre George Heyman et le président du conseil d'administration du DRC, Colin Plant, l'augmentation du nombre de bornes de recharge publiques facilitera la recharge des véhicules électriques pour des milliers de personnes dans le Grand Victoria et la partie sud des îles Gulf. Ce projet permettra aux gens d'opter plus facilement pour des véhicules électriques qui réduiront les émissions de gaz à effet de serre (GES) et aideront les Britanno-Colombiens à respirer un air plus pur.

Le financement soutiendra l'installation d'environ 576 ports de recharge de niveau 2 et de 20 ports de recharge rapide à courant continu (DCFC) pour les VE dans approximativement 80 endroits publics de la région de la capitale. Le DRC s'occupera de la coordination régionale et des partenariats étroits avec les administrations locales de la région, dont la Ville de Victoria, afin de gérer jusqu'à 424 des ports de recharge de niveau 2 et les 20 DCFC prévus dans le cadre du projet. Le projet permettra de réduire les émissions de gaz à effet de serre en améliorant l'accès du public à une recharge des véhicules électriques grâce à l'approvisionnement en électricité propre de la Colombie-Britannique.

Les investissements stratégiques dans les infrastructures de transport électrique contribuent à bâtir des communautés plus résilientes et un avenir durable pour les Canadiens, tout en créant de bons emplois et en renforçant l'économie.

Citations

« Ce n'est un secret pour personne que les véhicules contribuent de manière significative aux émissions de gaz à effet de serre et ont un impact perceptible sur le changement climatique. Financer des bornes de recharge pour VE dans l'ensemble de la région de la capitale est l'une des façons que nous avons de donner aux propriétaires de véhicules plus d'options pour se déplacer de manière plus verte et plus propre. En construisant des réseaux publics de recharge de VE dans tout le Canada, notre gouvernement fait des véhicules électriques une alternative fiable et pratique pour les navetteurs et nous rapproche de nos objectifs de réduction des émissions de carbone. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le transport est à l'origine de 40 pour cent des émissions de la Colombie-Britannique, c'est pourquoi il est si important de rendre la conduite de véhicules à zéro émission plus pratique et plus abordable. Outre les remises, nous continuons à développer le réseau de recharge des véhicules électriques de la Colombie-Britannique, avec pour objectif de disposer de 10 000 stations de recharge publiques pour VE d'ici 2030. »

L'honorable George Heyman, ministre de l'Environnement et de la Stratégie de lutte contre les changements climatiques de la C.-B.

« Nous sommes fiers de travailler avec les administrations locales de la région pour augmenter le nombre de bornes de recharge pour véhicules électriques dans la région de la capitale. Le réseau permettra à nos résidents de passer plus facilement à un VE et de réduire leurs émissions liées au transport, aujourd'hui et à l'avenir. »

Colin Plant, Président du conseil d'administration du district régional de la capitale

« Nous nous réjouissons d'avoir l'occasion de collaborer avec le gouvernement du Canada et le DRC pour développer les infrastructures de recharge des véhicules électriques. Cet investissement renforce notre engagement en faveur des solutions de transport durables et permet à notre communauté d'adopter des options à faible émission de carbone. »

Marianne Alto, mairesse de la Ville de Victoria

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 1 746 535 $ dans ces projets dans le cadre du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada . Le gouvernement de la Colombie-Britannique investit 4 657 136 $, tandis que la contribution conjointe du DRC et de la Ville de Victoria s'élève à 2 329 005 $.

. Le gouvernement de la Colombie-Britannique investit 4 657 136 $, tandis que la contribution conjointe du DRC et de la s'élève à 2 329 005 $. Ce volet aide à bâtir des collectivités plus vertes en contribuant à la préparation aux changements climatiques, en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et en soutenant les technologies renouvelables.

En tenant compte de l'annonce d'aujourd'hui, plus de 116 projets d'infrastructure ont été annoncés en Colombie-Britannique dans le cadre du volet Infrastructures vertes, pour une contribution fédérale totale de plus de 518,6 millions de dollars et une contribution provinciale totale de près de 358,6 millions de dollars.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

