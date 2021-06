Le financement appuiera la mise en place d'une installation de production d'une composante essentielle pour la fabrication au Canada de respirateurs et de masques chirurgicaux, qui sauvent des vies et aideront le Canada à affronter de futures pandémies

MONTRÉAL, le 17 juin 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada travaille sans relâche pour fournir aux travailleurs de la santé de première ligne, ainsi qu'aux autres Canadiens, l'équipement de protection individuelle nécessaire pour mener la lutte contre la COVID-19. L'une des priorités clés du gouvernement est de préparer le pays en vue de futures pandémies et de répondre à la demande soutenue d'équipement de protection individuelle. Le gouvernement investit dans des entreprises en mesure de combler les lacunes en matière de fabrication et d'approvisionnement, tout en créant de bons emplois pour les Canadiens.

Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, a annoncé un investissement pouvant atteindre 28,99 millions de dollars dans Meltech Innovation Canada inc., une nouvelle division du Groupe Medicom inc. (Medicom) L'entreprise réalisera un projet de 38,754 millions de dollars, qui comprend l'aménagement d'une nouvelle usine dans la région de Montréal pour fabriquer un type de tissu spécialisé entrant dans la fabrication de respirateurs et de masques chirurgicaux. Cet équipement de protection permet de sauver des vies. Dans le cadre de ce projet, Meltech Innovation mettra en place un laboratoire de recherche-développement et des installations d'essais techniques. Ces installations se pencheront sur les améliorations possibles à ce matériel, ainsi que sur la mise au point de matériaux innovateurs utilisés dans l'équipement de protection individuelle.

La nouvelle installation comblera une lacune dans la capacité nationale de fabrication. En se dotant d'une chaîne d'approvisionnement complète en équipement de protection individuelle, le Canada sera plus autonome en la matière et se prémunira contre les perturbations de logistique. Lorsqu'elle fonctionnera à plein régime, l'usine devrait produire suffisamment de tissu pour la fabrication d'un demi-milliard de masques annuellement. Le projet permettra à Meltech Innovation de répondre progressivement à l'ensemble des besoins de fabrication de Medicom au Canada, avant de prendre de l'expansion pour approvisionner d'autres usines dans le monde.

Ce projet permettra à l'entreprise de créer ou de maintenir 21 emplois, et d'offrir jusqu'à 16 stages d'alternance travail-études à des étudiants.



Citations

« La priorité absolue de notre gouvernement est la protection des Canadiens et de leur santé. Nous investissons dans la production nationale d'équipement de protection individuelle, qui est essentiel à ces fins. L'investissement annoncé aujourd'hui dans Meltech constitue une étape importante afin d'accroître la résilience du Canada et sa capacité d'affronter de futures pandémies. Cet investissement permettra aux travailleurs de la santé de première ligne de continuer à disposer d'un approvisionnement fiable en équipement de protection individuelle, ce dont ils ont absolument besoin. De plus, ce projet entraînera la création de bons emplois ici à Montréal. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« Medicom est fière de continuer à investir dans la souveraineté des chaînes d'approvisionnement nationales aux quatre coins du monde, y compris au Canada, où son siège social est établi depuis trois décennies. Notre entreprise s'enorgueillit de ses produits de protection et de la qualité homogène des matériaux utilisés pour leur production au sein de notre réseau mondial d'installations de fabrication. Nous sommes très fiers d'établir Meltech Innovation, qui produira du matériel filtrant de calibre médical ici même au Canada. »

- Le président-directeur général et fondateur de Medicom, Ronald Reuben

Les faits en bref

Meltech Innovation Canada inc., entreprise fondée en mars 2020, est une filiale de Medicom, une entreprise canadienne à propriété privée établie à Montréal. Medicom a des activités dans plus de 50 pays et est un fournisseur d'équipement de protection individuelle de haute qualité reconnu mondialement.

une filiale de Medicom, une entreprise canadienne à propriété privée établie à Montréal. Medicom a des activités dans plus de 50 pays et est un fournisseur d'équipement de protection individuelle de haute qualité reconnu mondialement. La nouvelle usine de Meltech Innovation donnera au Canada une nouvelle capacité en matière de production de filtres intermédiaires pour les respirateurs et les masques chirurgicaux, une matière connue sous le nom de polypropylène fondu-soufflé.

une nouvelle capacité en matière de production de filtres intermédiaires pour les respirateurs et les masques chirurgicaux, une matière connue sous le nom de polypropylène fondu-soufflé. En avril 2020, Services publics et Approvisionnement Canada a annoncé l'octroi d'un contrat à Medicom pour l'acquisition de 20 millions de respirateurs N95 et de 24 millions de masques chirurgicaux par année pendant 10 ans.

Ce projet consolidera la chaîne d'approvisionnement nationale en équipement de protection individuelle et renforcera la capacité d'intervention du Canada en cas de pandémies futures.

en cas de pandémies futures. Au titre de cette entente, Meltech Innovation travaillera de concert avec le gouvernement du Canada pour mettre à la disposition de la population canadienne tout matériel que l'entreprise mettra au point, et ce, en temps opportun.

pour mettre à la disposition de la population canadienne tout matériel que l'entreprise mettra au point, et ce, en temps opportun. Meltech Innovation effectuera de la recherche-développement pour cerner des matériaux et des produits écologiquement durables entrant dans la fabrication d'équipement de protection individuelle. L'entreprise se dotera également d'un plan de durabilité environnementale.

Le financement du gouvernement du Canada annoncé aujourd'hui provient du Fonds stratégique pour l'innovation.

Liens connexes

Restez branchés

Pour obtenir plus de renseignements ou pour connaître les services offerts par le Ministère, visitez Canada.ca/ISDE .

Suivez Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur les médias sociaux.

Twitter : @ISDE_CA; Facebook : Innovation canadienne; Instagram : @innovationcdn; et LinkedIn.

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Renseignements: John Power, Directeur des communications par intérim, Cabinet du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]

Liens connexes

http://www.ic.gc.ca/eic/site/icgc.nsf/eng/home