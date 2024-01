Un Incubateur d'innovations muséales (IIM) à Québec - Un investissement de 2,9 M$ dans la Capitale-Nationale positionne la région comme chef de file en muséologie

QUÉBEC, le 26 janv. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec se joint aux deux grands musées nationaux de la région, soit le Musée national des beaux-arts du Québec et le Musée de la civilisation, pour présenter, en primeur, quelques-uns des projets élaborés grâce aux travaux menés par la cellule de travail collaboratif du nouvel Incubateur d'innovations muséales (IIM). Seul du genre au pays, l'IIM permet, grâce au regroupement de l'expertise présente au sein de ces deux institutions culturelles réputées, de réinventer la muséologie avec de nouvelles approches - expérientielles, sensorielles et technologiques - afin d'offrir à leurs publics de nouvelles expériences. Ces façons de faire permettront de créer de nouveaux corridors d'accès à l'art, au patrimoine, à l'histoire et à la culture de la nation québécoise.

Créé en mars 2020, l'Incubateur d'innovations muséales a pu être mis sur pied grâce à un investissement de 2,9 millions de dollars du Secrétariat à la Capitale-Nationale et de son Programme d'appui aux actions régionales. Il s'est donné la mission de faire jaillir et concrétiser de nouvelles idées au sein des deux équipes muséales, et ce, tout en faisant appel à de l'expertise complémentaire provenant d'un riche réseau de partenaires externes. Il cible trois créneaux précis, soit la mise en valeur des collections et de la muséographie, la médiation et l'expérience visiteur, ainsi que l'univers numérique. Plus de 80 personnes sont actuellement impliquées dans l'un ou l'autre des 24 projets qui sont en cours ou terminés.

Le ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, monsieur Jonatan Julien, a pris part aujourd'hui à une visite de presse spéciale, afin d'expérimenter les plus récentes réalisations développées grâce à l'Incubateur d'innovations muséales. Parmi celles-ci, deux primeurs seront présentées lors de prochaines expositions. Elles ne manqueront pas d'attirer citoyens, médias, partenaires du milieu muséal et des affaires, de la recherche et du développement. Cette visite s'est déroulée en présence du directeur général du Musée national des beaux-arts du Québec, monsieur Jean-Luc Murray, et du président-directeur général du Musée de la civilisation, monsieur Stéphan La Roche.

Citation :

« Cette association entre un musée d'art et un musée de société s'avère une grande première au pays. En unissant leurs expertises, ils sont des précurseurs et s'affirment plus que jamais comme des modèles dans le domaine muséal à l'international. En investissant dans le secteur culturel, nous contribuons activement au développement économique, à l'effervescence culturelle de notre région et à la bonification de la qualité de vie des citoyens. »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

