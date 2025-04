TORONTO, le 25 avril 2025 /CNW/ - L'Équipe intégrée de la sécurité nationale (EISN) de la région du Centre de la GRC (Ontario) a arrêté un homme de 32 ans qui aurait tenté de quitter le Canada pour se joindre à un groupe terroriste.

Le 19 avril 2025, le directeur adjoint du Service des poursuites pénales et le sous-procureur général du Canada ont consenti au dépôt de renseignements amorçant le processus de demande d'engagement de ne pas troubler la paix en lien avec des accusations de terrorisme en vertu de l'article 810.011 du Code criminel.

L'Ontarien a comparu pour la première fois devant la Cour de justice de l'Ontario, à Brampton, le 20 avril 2025. Il reviendra devant le tribunal à une date ultérieure. Le suspect demeure détenu.

L'Équipe intégrée de la sécurité nationale de la Police fédérale de la GRC dans la région du Grand Toronto (EISN, RGT et sud-ouest de l'Ontario) aimerait remercier le service de police régional de Peel, l'Agence des services frontaliers du Canada, le Service des poursuites pénales du Canada et l'Équipe intégrée de la sécurité nationale de la région du Pacifique pour leur collaboration dans le cadre de cette enquête couronnée de succès.

En vertu de la Loi sur les infractions en matière de sécurité, la GRC a le mandat d'enquêter sur les infractions criminelles qui menacent la sécurité nationale du Canada, y compris le terrorisme, l'ingérence d'acteurs étrangers et les menaces contre les infrastructures essentielles.

Les menaces à la sécurité nationale du Canada constituent une priorité pour la GRC.

Une interdiction de publication en vertu de l'article 517 est en vigueur. L'interdiction comprend les renseignements (y compris le nom de la personne), les éléments de preuve ou les observations faites lors de l'audience sur la libération sous caution. Il est interdit de divulguer les conditions de remise en liberté sous caution et tout élément de preuve ou document pris en considération lors de l'audience sur la libération sous caution.

Quelques faits

L'Équipe intégrée de la sécurité nationale (EISN) est composée de représentants de la GRC, des services de polices municipaux et provinciaux, ainsi que de partenaires et d'organismes fédéraux et provinciaux. L'EISN recueille, partage et analyse des renseignements concernant les menaces à la sécurité nationale, les activités criminelles reliées à l'extrémisme et le terrorisme.

Si vous craignez qu'une personne envisage ou planifie un acte de violence ou se prépare à le commettre ou à aider d'autres personnes à commettre des actes de terrorisme, veuillez communiquer avec votre service de police local. Il incombe de signaler tout comportement suspect. S'il y a une menace immédiate à votre sécurité ou à celle des autres, composez le 911.

Les renseignements non urgents peuvent être transmis au Réseau info-sécurité nationale de la GRC par téléphone au 1 800 420-5805 ou par courriel à www.rcmp.ca/report-it

