OTTAWA, ON, le 11 mai 2021 /CNW/ - Un homme de Mississauga, Ontario, fait face à trois accusations liées à la fraude pour s'être fait passer, au printemps dernier, pour un représentant élu avec l'intention de commettre une fraude.

L'Équipe d'enquête sur les cybercrimes de la Division nationale de la GRC a commencé une enquête en avril 2020, après qu'un individu inconnu a contacté un employé d'un ministère du gouvernement fédéral et a demandé le transfert d'une importante somme d'argent. Ce type d'escroquerie est souvent appelé compromission des courriels d'affaires, et dans ce cas, aucun transfert de fonds n'a eu lieu grâce à la vigilance du personnel du service public.

En octobre 2020, un homme a été appréhendé à Mississauga dans le cadre de l'enquête, avec l'aide des membres de la GRC de la Division O.

Kenneth Kenzo Alaye Achu, 27 ans, a été accusé de fraude, d'usurpation d'identité et de complot en vue de commettre une fraude.

« Le succès de cette enquête met en évidence l'impact inestimable de la collaboration continue entre la GRC et ses nombreux organismes partenaires pour détecter, perturber et dissuader les cyberactivités illégales qui menacent l'intégrité, l'économie et la réputation du Canada », a déclaré l'insp. Alexandre Beaulieu, officier responsables de l'Équipe d'enquête sur les cybercrimes de la Division nationale de la GRC. « Dans ce cas, l'aide du personnel du service public et des inspecteurs des postes de Postes Canada a contribué à la capacité de la GRC à identifier et à arrêter un suspect. »

La GRC s'est engagée à lutter contre la cybercriminalité sous toutes ses formes et souhaite rappeler aux particuliers, aux entreprises et aux organisations l'importance d'être vigilant et de se méfier des fraudes en ligne telles que l'hameçonnage et les attaques par compromission des courriels d'affaires.

