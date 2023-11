Un hiver El Niño inusité

L'Aperçu de l'hiver 2023-2024 de MétéoMédia

MONTRÉAL, le 29 nov. 2023 /CNW/ - La saison automnale 2023 s'est terminée avec du temps froid et un tapis neigeux dans plusieurs régions. Cependant, avec El Niño bien présent depuis quelques mois, peut-on s'attendre malgré tout à un hiver doux? MétéoMédia dévoile en primeur son Aperçu de l'hiver 2023-2024.

« El Niño fort en hiver rime habituellement avec un hiver doux généralisé au pays, la situation pour cet hiver est toutefois plus complexe », note Chris Scott, météorologue en chef à MétéoMédia. « Les eaux chaudes sont présentes sur une bonne partie du Pacifique réduisant l'influence d'El Niño où la zone d'eau chaude est habituellement plus étroite », ajoute-t-il.

« Des températures clémentes et douces sont prévues pour décembre, mais cela ne sera pas la marque pour tout l'hiver pour les régions de l'est du pays incluant le Québec », explique André Monette, chef de service de la météorologie à MétéoMédia. « Des températures beaucoup plus hivernales sont en effet prévues pour le cœur de l'hiver en janvier et en février », ajoute-t-il.

Québec et Ontario

L'hiver 2023-2024 se présentera en deux séquences : un début plutôt doux en décembre suivi de températures plus près des normales. Ce sera particulièrement vrai pour les régions les plus à l'est, notamment le corridor Windsor-Québec. Les régions plus à l'ouest éviteront davantage les descentes d'air froid, gardant une bonne partie de l'Ontario et de l'ouest du Québec au-dessus des normales durant les trois mois. Avec décembre qui s'annonce doux, les probabilités de connaître un Noël blanc sont plus faibles qu'à l'habitude pour le sud du Québec et de l'Ontario.

Le corridor actif des tempêtes sera présent sur la côte-est américaine, gardant une bonne partie du Québec et de l'Ontario en déficit pour ce qui est des accumulations de neige. Toutefois, la proximité du sud du Québec avec cette trajectoire active pourrait permettre à la région de connaître davantage de tempêtes de neige et de précipitations.

Ailleurs au pays

Pour les provinces de l'ouest, le temps clément s'étendra sur les trois mois. Avec un déficit de précipitations prévu, les accumulations de neige seront aussi inférieures à la moyenne. Le tapis neigeux sera compromis pour plusieurs régions qui ont l'habitude de célébrer un Noël blanc.

Les Maritimes connaîtront des températures plus près des normales, alors que la Nouvelle-Écosse est plus susceptible d'être dans la trajectoire des dépressions.

Au cours des prochaines semaines, la population canadienne devra porter une attention particulière aux prévisions quotidiennes puisque la météo et les conditions routières seront amenées à changer subitement. Il est possible de consulter les prévisions en visitant le meteomedia.com ou en téléchargeant l'application MétéoMédia disponible pour iOS et Android.

MétéoMédia : Aperçu de l'hiver 2023-2024 Régions Températures Précipitations Colombie-Britannique Au-dessus des normales Sous les normales Alberta Au-dessus des normales Sous les normales Saskatchewan Au-dessus des normales Sous les normales, sauf pour l'est de la province qui sera près des normales Manitoba Au-dessus des normales Près des normales Ontario Au-dessus des normales, sauf pour l'est de la province qui sera près des normales Près des normales, sauf pour le centre de la province qui sera sous les normales Québec Près des normales, sauf pour le nord-ouest de la province qui sera au-dessus des normales Près des normales, sauf pour l'ouest et le centre de la province qui seront sous les normales Maritimes, Terre-Neuve-et-Labrador Près des normales Près des normales, sauf pour la Nouvelle-Écosse qui sera au-dessus des normales Yukon, Territoires du Nord-Ouest, Nunavut Au-dessus des normales, sauf pour l'est du Nunavut et l'ouest du Yukon qui seront près des normales Près des normales

Les prévisions hivernales détaillées, incluant les prévisions régionales, les cartes et les tableaux, peuvent être consultées au meteomedia.com .

