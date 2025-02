Travailler à l'amélioration des ressources en santé mentale périnatale pour les familles et établir des lignes directrices pour aider les prestataires de soins de santé à soutenir leurs patients

TORONTO, le 12 févr. 2025 /CNW/ - L'arrivée d'un bébé est un grand bouleversement dans la vie d'une famille, qui peut être éprouvant tant sur le plan physique que psychologique. Il est normal de ressentir toute une gamme d'émotions, allant de la joie et de l'excitation à l'anxiété et à la tristesse.

Les problèmes de santé mentale peuvent survenir pendant la grossesse et le post-partum. Une personne sur cinq souffrira de troubles périnataux de l'humeur, de l'anxiété et apparentés, et beaucoup hésitent à s'exprimer par honte ou par peur. Les troubles de l'humeur périnataux peuvent être traités, mais s'ils ne sont pas pris en charge, ils peuvent affecter la santé et le bien-être des parents, de leurs enfants et de leurs familles. En cherchant de l'aide rapidement, vous pouvez mieux gérer vos symptômes et améliorer votre bien-être général.

Aujourd'hui, l'honorable Ya'ara Saks, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, ainsi que la Dre Simone Vigod, responsable du département de psychiatrie du Women's College Hospital, et le Dr Benicio Frey, professeur au département de psychiatrie et de neurosciences comportementales de l'Université McMaster, ont annoncé la publication du Guide de pratique clinique pour la prise en charge des troubles périnataux de l'humeur, de l'anxiété et apparentés 2024 du Canadian Network for Mood and Anxiety Treatments (CANMAT) dans la Revue canadienne de psychiatrie.

Ce guide, le premier du genre, se concentre spécifiquement sur le diagnostic et le traitement des troubles de l'humeur, de l'anxiété et apparentés pendant la grossesse, le post-partum et la première année après l'accouchement. Il aidera les cliniciens à améliorer la détection précoce et à fournir des recommandations de traitement.

Les ressources comprennent le document « Semer l'espoir - Favoriser la santé mentale et gérer les troubles anxieux, de l'humeur et connexes en périnatalité », qui visent à donner aux individus et à leurs systèmes de soutien des informations accessibles et pratiques sur la santé mentale périnatale.

Ensemble, ces ressources peuvent aider les nouveaux et futurs parents à mieux comprendre leurs symptômes et les options de traitement et prendre des décisions éclairées sur leurs soins avec leurs fournisseurs de soins de santé.

Ce guide vise à servir d'outil précieux pour les cliniciens au Canada et dans le monde entier afin de renforcer la santé mentale périnatale.

La publication de ce guide témoigne de l'engagement du gouvernement du Canada à rendre les services de santé mentale périnatale plus accessibles.

« L'arrivée d'un bébé change la vie et il peut être difficile de faire face au changement. Obtenir de l'aide est la chose la plus importante qu'un parent puisse faire pour lui-même et pour sa famille. Les ressources publiées aujourd'hui permettra aux prestataires de soins de santé et à leurs patients de prendre des décisions éclairées et fondées sur des preuves quant à la manière de gérer et de traiter efficacement les troubles de l'humeur périnataux, d'une manière qui favorise le bien-être et qui est sans danger pour les parents et le bébé. J'encourage les partenaires provinciaux et territoriaux à envisager d'adopter ce guide afin que les personnes reçoivent un soutien de qualité en matière de santé mentale pendant la période périnatale et au-delà de celle-ci, quel que soit leur lieu de résidence. »

L'honorable Ya'ara Saks

Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

« La dépression, l'anxiété et les troubles apparentés tels que le trouble obsessionnel-compulsif et le trouble de stress post-traumatique sont parmi les complications les plus courantes de la grossesse et du post-partum, la période périnatale. Jusqu'à présent, les professionnels de la santé de notre pays ne disposaient pas de directives claires sur la meilleure façon de fournir des soins de santé mentale pour les troubles de l'humeur, de l'anxiété et apparentés en période périnatale. Les personnes souffrant de problèmes de santé mentale périnatale ne savaient pas non plus très bien à quoi s'attendre lorsqu'elles cherchaient de l'aide. Nous espérons que ce nouveau guide clinique, élaboré par un grand groupe de professionnels de la santé canadiens avec la contribution directe de Canadiennes et de Canadiens ayant vécu une maladie mentale périnatale, permettra d'offrir des soins de haute qualité à tous. »

La Dre Simone Vigod

Professeure au département de psychiatrie de l'Université de Toronto et responsable du département de psychiatrie du Women's College Hospital

Le Dr Benicio Frey

Co-responsable du projet. Professeur au département de psychiatrie et de neurosciences comportementales de l'Université McMaster, psychiatre et directeur académique de la Women's Health Concerns Clinic à St. Joseph's Healthcare, Hamilton.

« Ce guide est extrêmement important et sera utile à tous les cliniciens pratiquant les soins périnataux. Il s'agit du premier guide de ce type basé sur des données probantes, mais également complété par l'avis d'experts de cliniciens praticiens et de chercheurs. Il s'agit d'un travail monumental, et nous sommes fiers de le présenter à la communauté professionnelle. »

Le Dr Roumen Milev

Président, Canadian Network for Mood and Anxiety Treatments (CANMAT)

"Ce guide sera très bien accueilli par les cliniciens, car il examine attentivement toutes les données probantes, prend en compte la sécurité et la tolérabilité de chaque traitement, et fournit des recommandations consensuelles pragmatiques pour la prise en charge des patientes souffrant de troubles de l'humeur périnataux. Ce guide aura donc une incidence importante sur le soutien des soins fondés sur des données probantes pour les personnes souffrant de troubles de l'humeur périnataux, non seulement au Canada, mais aussi dans d'autres parties du monde."

Le Dr Lakshmi Yatham

Rédacteur en chef, Revue canadienne de psychiatrie

« En tant que personne ayant une expérience vécue et en tant que fervente défenseure de la santé mentale périnatale, j'espère vraiment que ce guide sera mis en pratique immédiatement par les professionnels de la santé. Des vies sont en jeu, ainsi que la santé et le bien-être des générations actuelles et futures. Je ne connais que trop bien les conséquences de soins inadéquats. Maintenant que nous disposons de ce guide, toute personne risquant ou souffrant d'une maladie mentale périnatale ne devrait s'attendre à rien de moins qu'un accès rapide à la prévention et au traitement. »

Patricia Tomasi

Personne ayant vécu un trouble de l'humeur et de l'anxiété périnatal

Il y a plus de 380 000 accouchements au Canada chaque année.

chaque année. En 2018/2019, selon l'Enquête sur la santé maternelle, 23 % des mères ayant récemment accouché au Canada ont fait état de sentiments compatibles avec une dépression ou un trouble anxieux post-partum.

ont fait état de sentiments compatibles avec une dépression ou un trouble anxieux post-partum. Santé Canada a versé 372 000 $ au Women's College Hospital pour l'élaboration du Guide de pratique clinique sur les troubles de l'humeur périnataux.

a versé 372 000 $ au Women's College Hospital pour l'élaboration du Guide de pratique clinique sur les troubles de l'humeur périnataux. Le Guide de pratique clinique a fait l'objet d'un examen par les pairs et a été publié dans la Revue canadienne de psychiatrie.

Le guide « Semer l'espoir » destiné aux patients et aux familles est conçu pour les parents et comprend des informations visant à aider les personnes enceintes à réfléchir, à soulever des préoccupations et à demander du soutien.

Les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) prévoient de lancer une possibilité de financement pour développer un système national de santé d'apprentissage en santé mentale périnatale. Ce projet soutiendra l'amélioration continue des pratiques cliniques, des traitements et des soins aux patients.

(IRSC) prévoient de lancer une possibilité de financement pour développer un système national de santé d'apprentissage en santé mentale périnatale. Ce projet soutiendra l'amélioration continue des pratiques cliniques, des traitements et des soins aux patients. Les Canadiennes et les Canadiens peuvent accéder à des aides supplémentaires en matière de santé mentale et de dépendance sur le site Canada.ca/sante-mentale.

Si vous avez des pensées suicidaires ou autodestructrices, appelez ou envoyez un message texte au 9-8-8 : Ligne d'aide en cas de crise de suicide. Elle est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, partout au Canada , pour une prévention du suicide et un soutien en cas de détresse émotionnelle bilingues, adaptés aux traumatismes et culturellement appropriés.

