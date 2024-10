Cette transaction constitue la plus importante opération de rachat d'entreprise privée de l'histoire du Canada .

Stéphan Crétier et la haute direction détiendront environ 70% de GardaWorld

HPS Investment Partners dirigera un groupe d'investisseurs minoritaires

BC Partners reste un investisseur minoritaire, soutenant la croissance future

MONTRÉAL et NEW YORK, le 28 oct. 2024 /CNW/ - Aux côtés de Stéphan Crétier, fondateur, président du conseil, président et chef de la direction, des fonds conseillés par HPS Investment Partners ("HPS"), une entreprise d'investissement de premier plan au niveau mondial avec environ 147 milliards de dollars d'actifs sous gestion, avec Oak Hill Advisors (« OHA »), One Investment Management (« OneIM ») et d'autres parties ont conclu une entente définitive pour acquérir la participation majoritaire au capital de BC Partners dans Corporation de Sécurité Garda World ("GardaWorld"), une entreprise à l'esprit entrepreneurial axée sur la création de champions mondiaux en matière de services de sécurité, de technologie de sécurité basée sur l'IA, de gestion intégrée du risque et de solutions d'automatisation de la gestion du numéraire, dans le cadre d'une transaction évaluant GardaWorld à 13,5 milliards de dollars canadiens. À la suite de la clôture de la transaction, Stéphan Crétier, ainsi que certains membres de la direction, détiendront environ 70% de GardaWorld et HPS qui est à la tête d'un groupe d'investisseurs minoritaires sophistiqués, détiendra le reste des intérêts en actions. BC Partners continueront également à détenir une participation minoritaire.

Fondée en 1995, GardaWorld s'est imposée comme un champion mondial de l'industrie de la sécurité en bâtissant de solides entreprises opérées de manière indépendante. Ces entreprises sont bâties pour offrir de solides profils financiers, de vastes perspectives de croissance et d'innovation en plus d'offrir une évolution durable au sein de notre industrie.

GardaWorld Sécurité - Fournisseur mondial de services de sécurité et de protection pour les personnes, les lieux et les biens, GardaWorld Sécurité s'appuie sur une solide réputation en tant que fournisseur de choix des grandes entreprises et gouvernements à travers le monde. Elle offre également une excellence opérationnelle et s'efforce constamment d'élever les normes de l'industrie en matière de prestation de services et de gestion des talents. L'entreprise maintient une position de leader sur le marché, avec une forte capacité de croissance rentable et un potentiel d'accélération de ses parts de marché, particulièrement aux États-Unis.

Crisis24 - Avec une plateforme mondiale propulsée par l'IA pour la gestion des risques, la communication de masse, la gestion des événements critiques, le conseil en sécurité en cas de crise et les solutions de protection personnelle, y compris notre pratique mondiale de conciergerie médicale de premier plan, Crisis24 permet aux organisations, aux marques disruptives et aux personnes les plus influentes et innovatrices du monde de mener leurs activités en toute confiance dans un monde incertain. Grâce à une plateforme intégrée et évolutive unique, Crisis24 possède un profil financier inégalé qui permet de forts investissements en R&D, technologie et innovation.

ECAMSECURE - L'intégration d'une technologie d'IA avancée et de ressources humaines expertes sert de base à une surveillance virtuelle et à distance sans compromis. ECAMSECURE simplifie le processus de maîtrise des défis de sécurité complexes grâce à une approche intégrée en créant des solutions qui tirent parti de l'apprentissage automatique, du matériel et de la supervision humaine pour prévenir et dissuader plutôt que de réagir et de recouvrir.

Sesami - Plateforme d'intelligence économique comprenant une suite de logiciels, des appareils et des services intégrés, Sesami aide les principales institutions financières et les entreprises de consommation à faire face aux coûts croissants de la gestion du numéraire. Avec 390 000 appareils intelligents installés dans le monde, Sesami est la référence en matière de services intégrés de gestion du numéraire. En effet, 9 des 10 plus grands commerces de détail, 10 des 10 plus grandes banques nord-américaines et 3 des 5 plus grandes banques européennes font confiance à Sesami. Évoluant dans un marché sous-pénétré - avec des décennies de croissance devant elle, Sesami dispose d'un modèle hautement récurrent et à moindre coût qui augmente naturellement les marges et la conversion des flux de trésorerie au fil du temps.

« Dans un monde de plus en plus complexe, j'ai découvert que les organisations de premier plan aspirent à s'associer à une réussite entrepreneuriale éprouvée comme la nôtre. GardaWorld est plus qu'un entrepreneur. C'est un groupe de leaders qui partagent les mêmes valeurs et qui ont à cœur de faire ce qu'il y a de mieux pour les clients, les employés et l'ensemble des parties. Le professionnalisme et le dévouement de mon groupe international de collègues ainsi que l'ADN unique que nous avons développé m'inspirent beaucoup d'humilité. C'est ce que j'appelle une équipe gagnante. Nous avons parcouru un long chemin depuis nos modestes débuts, lorsque j'ai créé cette entreprise avec une hypothèque de second rang de 25 000 dollars canadiens sur ma maison il y a près de 30 ans », a déclaré Stéphan Crétier. « Je remercie BC Partners pour son partenariat et je me réjouis de l'investissement élargi de HPS et de notre groupe d'investisseurs minoritaires dans GardaWorld alors que nous poursuivons notre parcours gagnant. Nous sommes honorés que des investisseurs mondiaux aussi réputés et sophistiqués reconnaissent notre valeur en tant qu'équipe axée sur la performance en investissant dans notre entreprise. »

« GardaWorld a toujours généré de solides résultats en respectant son engagement à fournir des solutions de sécurité fiables et innovatrices. Nous croyons que sa capacité à évoluer avec les besoins de sécurité en constante mutation des entreprises les plus importantes au monde la positionne favorablement pour un succès continu. Nous sommes heureux d'étendre notre partenariat de longue date avec l'équipe alors qu'ils continuent de bâtir sur le fort élan de GardaWorld et d'accélérer sa trajectoire de croissance », a déclaré Scot French, associé directeur chez HPS.

Le conseil d'administration de GardaWorld tient à remercier BC Partners pour leur contribution en tant qu'actionnaire au cours des cinq dernières années. Depuis son partenariat avec GardaWorld en 2019, la compagnie a continué à afficher une forte croissance organique, en doublant sa rentabilité pour atteindre un bénéfice d'exploitation de plus de 1,0 milliard de dollars. Cette performance a contribué à un rendement annuel du capital investi (TRI) de 30 % depuis la privatisation de l'entreprise en 2012.

Paolo Notarnicola, associé et co-responsable des services chez BC Partners, a déclaré : « Notre partenariat avec GardaWorld est un excellent exemple de ce que nous considérons comme une « transaction BC » définitive, en s'associant à un entrepreneur impressionnant pour aider à transformer et à développer une entreprise à fort potentiel dans un secteur de croissance défensif. Depuis notre partenariat avec GardaWorld en 2019, nous avons vu l'entreprise se renforcer, avec un bénéfice d'exploitation qui a plus que doublé pour atteindre plus d'un milliard de dollars. En plus, nous avons travaillé avec la direction pour créer quatre champions mondiaux sous un même toit, avec des leaders du marché dans les services de sécurité, les technologies de sécurité basées sur l'IA, la gestion intégrée du risque et les solutions d'automatisation de la gestion du numéraire. Nous sommes heureux de l'annonce d'aujourd'hui qui permet à un fondateur visionnaire comme Stéphan de prendre le contrôle de l'entreprise, et nous restons pleinement engagés dans le succès futur de l'entreprise en tant qu'investisseur minoritaire. »

La transaction, qui est soumise aux conditions de clôture habituelles, devrait être finalisée d'ici le 28 février 2025. La transaction sera sans effet de levier pour GardaWorld et n'impliquera aucun financement au niveau de GardaWorld ou de ses filiales. Les autres conditions financières de la transaction n'ont pas été divulguées.

Simpson Thacher & Bartlett LLP et Langlois Avocats s.e.n.c. ont agi en tant que conseillers juridiques de GardaWorld, Stéphan Crétier et de la haute direction de GardaWorld. Stikeman Elliott LLP and Latham & Watkins LLP a agi en tant que conseiller juridique de HPS et Kirkland Ellis LLP a agi en tant que conseiller juridique de BC Partners.

À propos de GardaWorld

GardaWorld est une entreprise à l'esprit entrepreneurial axée sur la création de champions mondiaux en matière de services de sécurité, de technologie de sécurité basée sur l'IA, de gestion intégrée du risque et de solutions d'automatisation de la gestion du numéraire, employant plus de 132 000 professionnels hautement qualifiés et dévoués à travers le monde. Animée par une culture entrepreneuriale et des valeurs fondamentales d'intégrité, de vigilance, de confiance et de respect, GardaWorld offre des solutions technologiques et de sécurité personnalisées et sophistiquées grâce à des partenariats de haut niveau et à une prestation de services de qualité supérieure. Conscients que la sécurité est essentielle à la résilience organisationnelle des entreprises et au maintien de la sécurité des communautés, les entreprises de GardaWorld sont, depuis longtemps, des partenaires de choix en matière de sécurité de grandes marques, de personnes influentes, d'entreprises classées au Fortune 500 et de gouvernements. Pour plus d'informations, visitez gardaworld.com/fr.

À propos de HPS Investment Partners

HPS Investment Partners est une société d'investissement mondiale de premier plan qui cherche à fournir des solutions créatives en matière de capital et à générer des rendements attrayants, ajustés au risque, pour ses clients. Nous gérons diverses stratégies à travers la structure du capital, y compris la dette senior négociée de manière privée, les solutions de capital junior négociées de manière privée sous forme de dette, privilégiés et actions, le crédit liquide, y compris les prêts syndiqués à effet de levier, les obligations de prêts garantis et les obligations à haut rendement, le financement basé sur l'actif et l'immobilier. L'ampleur et la portée de notre plateforme nous permettent d'investir dans des entreprises de toutes tailles, par le biais de solutions standard ou personnalisées. Nous avons en commun la rigueur intellectuelle et la discipline qui nous permettent de créer de la valeur pour nos clients, qui nous ont confié environ 147 milliards de dollars d'actifs sous gestion en juin 2024. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site hpspartners.com.

À propos de BC Partners

BC Partners est une société d'investissement de premier plan qui gère plus de 40 milliards d'euros d'actifs dans le cadre de stratégies de capital-investissement, de dette privée et d'immobilier. Fondée en 1986, BC Partners a joué un rôle actif pendant plus de trois décennies dans le développement du marché européen des rachats d'entreprises. Aujourd'hui, BC Partners a intégré des équipes d'investissement transatlantiques travaillant à partir de bureaux en Europe et en Amérique du Nord et alignées sur nos quatre secteurs clés : Santé, TMT, Services aux entreprises et industrie, et Consommateur. Depuis sa création, BC Partners a réalisé plus de 120 investissements en capital-investissement dans des compagnies dont la valeur d'entreprise totale dépasse 160 milliards d'euros et investit actuellement son onzième fonds de rachat de capital-investissement. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site bcpartners.com/.



