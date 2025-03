Un grand rallye pour sensibiliser les jeunes aux changements climatiques

QUÉBEC, le 3 mars 2025 /CNW/ - L'Acfas et l'Assemblée nationale du Québec invitent la population à participer au grand rallye La nature de l'action, conçu et animé par les communicateurs scientifiques Jean-Daniel Doucet et Stéphanie Jolicoeur. Cette activité ludique et interactive inscrite à la Programmation citoyenne 2024-2025 se tiendra le 5 mars 2025 dès 13 h dans l'agora du pavillon d'accueil de l'Assemblée nationale.

Devenir scientifique le temps d'une journée

En famille ou entre amis et amies, enfilez votre sarrau et assistez d'abord à l'animation La fresque du climat. Comme de véritables scientifiques, menez ensuite l'enquête et mettez vos connaissances à l'épreuve tout en apprenant comment mieux protéger notre environnement. En compagnie de jeunes ministres et journalistes en environnement de la Fondation Monique-Fitz-Back et Unpointcinq, vous découvrirez les enjeux posés par l'urgence climatique ainsi que des pistes de solutions portées par des scientifiques d'ici. Entre énigmes et jeux de piste, cette activité tenue à l'Assemblée nationale permettra aux petits et grands de vivre une aventure scientifique et de bien saisir le rôle collectif que le public peut jouer dans la lutte contre les changements climatiques.

Le climat dans l'objectif des scientifiques d'ici

En marge de l'activité, le public pourra découvrir l'exposition de l'Acfas intitulée La nature de l'urgence. À travers une quinzaine d'images de science toutes fascinantes, l'exposition sensibilise aux impacts environnementaux, sociétaux et économiques de l'urgence climatique et contribue à faire connaître les recherches des scientifiques d'ici, bien souvent de la relève étudiante.

Informations pratiques :

QUAND : 5 mars 2025, 13 h à 16 h

OÙ : Agora du pavillon d'accueil de l'Assemblée nationale

COÛT : Gratuit

PUBLIC : Activité destinée aux 13 ans et plus

RÉSERVATION : Obligatoire

Source et renseignements :

Camille Simard

Conseillère en communication

Assemblée nationale du Québec

Téléphone : 418 928-4009

Courriel : [email protected]

SOURCE Assemblée nationale du Québec