Un geste de solidarité des syndiqué(e)s de l'Office municipal d'habitation de Québec

QUÉBEC, le 17 mars 2022 /CNW Telbec/ - Le Syndicat des employé(e)s cols bleus et cols blancs de l'Office municipal d'habitation de Québec (SCFP 2441) a remis, le 15 mars dernier, un chèque de 2500 $ à un organisme communautaire de la Capitale-Nationale.

On se souviendra que lors de la négociation en 2020, la situation s'était envenimée au point où la partie syndicale avait déposé une plainte au Tribunal administratif du travail (TAT) contre l'employeur pour ingérence syndicale.

Le TAT a finalement donné raison au syndicat et lui a de plus octroyé la somme de 2500 $ à titre de dommages- intérêts punitifs.

Lors d'une assemblée générale, les membres ont décidé de remettre cette somme à un organisme à but non lucratif œuvrant auprès des locataires, soit la Brigade d'entraide.

« C'est une belle façon de démontrer leur solidarité et de redonner à ceux et celles dans le besoin », a déclaré Mario Jean, conseiller syndical du SCFP.

Comptant plus de 125 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 70 % de l'ensemble des employés municipaux au Québec, soit plus de 35 000 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements: Mario Jean, conseiller syndical SCFP, cell. 418 720-0513; Ronald Boisrond, Service des communications SCFP, cell. 514 802-2802