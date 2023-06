Un fleuron québécois de l'imprimerie passe aux mains d'un géant américain

LOUISEVILLE, QC, le 2 juin 2023 /CNW/ - Le syndicat Unifor a appris plus tôt cette semaine que Marquis Imprimeur a été vendue à l'entreprise Lakeside Book, le plus gros imprimeur de livres en Amérique du Nord.

C'est jeudi dernier que l'employeur a rencontré les travailleuses et travailleurs syndiqués de l'imprimerie de Louiseville pour leur apprendre la nouvelle, mais aussi pour rassurer les salariés concernant leur sécurité d'emploi. Selon l'employeur, la main-d'oeuvre qualifiée est une partie importante de la transaction entre Lakeside et Marquis.

Selon Daniel St-Pierre, représentant national d'Unifor Québec, il faut demeurer prudent. Il admet d'ailleurs avoir une certaine crainte. Même si la majorité des contrats en production viennent des États-Unis, il est toujours un peu inquiétant lorsqu'une entreprise américaine acquiert une entreprise québécoise.

« On verra avec le temps ce qui arrivera réellement, mais le fait qu'on ait un contrat de travail jusqu'en février 2028 nous rassure. Nous avons d'excellentes relations de travail et nous espérons que cela va continuer avec le nouvel acquéreur », mentionne monsieur St-Pierre.

En avril 2022, les parties avaient accepté de prolonger, d'un commun accord, le contrat qui devait se terminer en février 2023 et le syndicat avait obtenu de bons avantages pour les travailleuses et travailleurs.

Unifor représente environ 125 employés qui travaillent pour l'imprimerie Marquis à Louiseville, représentés par la section locale 145.

À propos d'Unifor

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Québec et au Canada représentant plus de 315 000 membres dans tous les secteurs de l'économie. Unifor milite pour tous les travailleuses et travailleurs et leurs droits. Il lutte aussi pour l'égalité et la justice sociale au pays et à l'étranger et aspire à provoquer des changements progressistes pour un avenir meilleur. Au Québec, Unifor représente près de 55 000 membres et est affilié à la plus grande centrale syndicale québécoise, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ).

www.uniforquebec.org

SOURCE Syndicat Unifor Québec

Renseignements: Véronique Figliuzzi, responsable des communications, Unifor-Québec, (514) 212-6003, [email protected]