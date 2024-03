BEDFORD, NS, le 4 mars 2024 /CNW/ - Bedford (Nouvelle-Écosse), le 4 mars 2024 -- La deuxième phase du projet du service de traversier de Mill Cove d'Halifax Transit sera lancée suite à un investissement combiné de près de 160 millions de dollars financé par le gouvernement fédéral, le gouvernement de la Nouvelle‑Écosse et la Municipalité régionale d'Halifax.

Annoncé par la députée Lena Metlege Diab, le député Andy Filmore, le ministre Timothy Halman et le conseiller municipal Tim Outhit, ce projet passera de la planification de la route du traversier de Mill Cove à la phase 2, qui sera axée sur la conception et la construction des terminaux et sur l'achat de traversiers.

La phase 2 du projet comprend la conception et la construction de deux terminaux de traversier carboneutres et ultramodernes : le terminal de traversier de Mill Cove et le remplacement du terminal de traversier vieillissant d'Halifax par une nouvelle installation moderne. Cette phase comprend aussi l'achat de cinq traversiers électriques zéro émission à haute vitesse, l'établissement d'une installation d'entretien d'avant‑garde et la construction d'un pont enjambant l'autoroute Bedford au‑dessus d'une ligne de chemin de fer existante du Canadien National. Le pont améliorera l'infrastructure de transport actif de la région et offrira une voie de raccordement directe pouvant être empruntée par des autobus et des véhicules. Il s'agira aussi d'une voie de transport actif jusqu'au terminal de traversier de Mill Cove.

Le service de traversier de Mill Cove fait partie intégrante de la stratégie de transport en commun rapide et du plan de mobilité intégré de la Municipalité régionale d'Halifax. Il s'inscrit dans le cadre du Environmental Goals and Climate Change Reduction Act de la Nouvelle‑Écosse, appuyant le mandat de la région consistant à faire avancer les innovations environnementales, ainsi que de l'initiative HaliFACT 2050 de la Municipalité en faveur de la décarbonisation complète du secteur des transports et des activités municipales.

L'investissement du gouvernement fédéral dans les transports en commun aidera à rendre les communautés plus inclusives et à améliorer la qualité de vie des utilisateurs de ces services en leur permettant de se déplacer plus facilement et de rester connectés.

Citations

« L'annonce d'aujourd'hui marque une étape importante dans notre engagement à aider les Néo-Écossais à se rendre rapidement et durablement là où ils le souhaitent. En investissant dans des gares maritimes ultramodernes et des traversiers électriques à zéro émission, nous ne faisons pas qu'améliorer la connectivité ; nous ouvrons la voie à un avenir plus propre et plus vert. Le service de traversier de Mill Cove d'Halifax Transit est une réponse directe aux priorités que les habitants d'Halifax West m'ont communiquées. Il permettra à un plus grand nombre de personnes d'éviter les embouteillages et de réduire la pollution de l'air. »

Lena Metlege Diab, députée d'Halifax‑Ouest, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Notre investissement dans ce projet montre notre engagement à bâtir des communautés durables et connectées où les gens disposent d'une variété d'options de transport en commun accessibles, abordables et écologiques pour se rendre là où ils vont. Ce projet permettra de réduire les émissions et les embouteillages et de stimuler l'activité économique dans toute la municipalité. »

Andy Fillmore, député d'Halifax

« Le traversier de Dartmouth-Halifax est le plus ancien service de traversier en eau salée du Canada et, une fois que ce plan sera entièrement mis en œuvre, il sera le plus moderne ! Les traversiers électriques à zéro émission et la nouvelle ligne de traversier permettront de mieux relier et d'améliorer l'habitabilité de nos communautés. »

Darren Fisher, député de Dartmouth-Cole Harbour

« Le lancement de la phase 2 du service de traversier Mill Cove d'Halifax Transit souligne notre volonté de favoriser le développement durable et d'améliorer la connectivité dans notre région diversifiée. Sachant que de nombreux habitants de ma circonscription doivent se rendre en ville en voiture, cet investissement aidera les familles rurales à réduire les coûts et les émissions. En investissant dans ce projet transformateur, nous facilitons le transport en plus de contribuer à stimuler la croissance économique, à réduire l'impact environnemental et à favoriser une collectivité plus inclusive et résiliente à Sackville-Preston-Chezzetcook. »

Darrell Samson, député de Sackville-Preston-Chezzetcook

« Ce projet permettra de réduire la circulation routière dans la région et nous aidera à prévoir la croissance de la population dans l'avenir. La nouvelle route de traversier encouragera aussi les gens à utiliser le transport en commun et nous aidera à atteindre nos objectifs en matière de changements climatiques grâce à l'utilisation de traversiers électriques rapides zéro émission. »

L'honorable Timothy Halman, ministre de l'Environnement et des Changements climatiques de la Nouvelle‑Écosse, au nom de Kim Masland, ministre des Travaux publics

« Compte tenu de la croissance que nous continuons d'observer, nous devons faire en sorte que le transport durable rivalise avec les véhicules personnels. Ce service de traversier amélioré aidera les gens à se déplacer plus rapidement en plus de favoriser une croissance continue autour du terminal et d'établir un carrefour communautaire permanent. »

Mike Savage, maire de la Municipalité régionale d'Halifax

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 155 686 984 $ provenant du volet Infrastructures de transport en commun du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada . La contribution du gouvernement de la Nouvelle-Écosse s'élève à 65 000 000 $ et la Municipalité régionale d' Halifax contribue 38 974 016 $.

. La contribution du gouvernement de la Nouvelle-Écosse s'élève à 65 000 la Municipalité régionale d' contribue 38 974 016 $. En tenant compte de l'annonce d'aujourd'hui, neuf projets d'infrastructure ont été annoncés en Nouvelle-Écosse dans le cadre du volet Infrastructures de transport en commun, avec une contribution fédérale totale de plus de 220 millions de dollars et une contribution provinciale totale de plus de 120 millions de dollars.

Le gouvernement fédéral investi des milliards de dollars dans des moyens de transport en commun fiables, rapides, abordables et propres. Ces fond seront disponibles à compter de 2026-2027.

Depuis 2015, le gouvernement fédéral a annoncé des investissements sans précédent totalisant plus de 30 milliards de dollars pour des milliers de projets de transport en commun dans les collectivités à travers le pays.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres. Le financement annoncé aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du travail que le gouvernement fédéral effectue dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique afin de créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, de renforcer les économies locales et de bâtir des collectivités inclusives.

Le financement du gouvernement fédéral est conditionnel à l'atteinte de ses obligations en matière de consultation des peuples autochtones et d'évaluation environnementale.

