CHARLOTTETOWN, PE, le 13 mars 2024 /CNW/ - Le Centre des arts de la Confédération de Charlottetown va être revitalisé après un investissement combiné de plus de 47 millions de dollars des gouvernements fédéral et provincial.

Annoncé par le ministre Lawrence MacAulay, le député Sean Casey, le député Heath MacDonald, le député Bobby Morrissey, le premier ministre Dennis King, le ministre Ernie Hudson et le directeur général Steve Bellamy, ce projet permettra de réduire la consommation d'énergie de l'installation ainsi que ses émissions de gaz à effet de serre.

La rénovation comprendra des améliorations du système de chauffage, de ventilation et de climatisation, ainsi que l'installation de fenêtres, d'isolation, d'éclairage, d'un compteur et d'un équipement de contrôle. De nouveaux panneaux solaires seront également installés. L'intérieur sera reconfiguré en utilisant du bois massif pour améliorer l'efficacité énergétique et réduire les émissions de carbone.

Ce projet permettra de créer des espaces plus verts pour des possibilités d'apprentissage et des programmes, ce qui enrichira la communauté et stimulera le secteur artistique de la région et élargira les partenariats existants avec les communautés autochtones.

Citations

« Le Centre des arts de la Confédération est un lieu où nous pouvons présenter certains des meilleurs talents que l'Île-du-Prince-Édouard et le Canada ont à offrir. Il attire des gens de toute l'île et du monde entier, et ce nouvel investissement permettra d'effectuer des rénovations essentielles pour qu'il puisse continuer à être un lieu de célébration de l'histoire et de la culture de notre pays. »

L'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités et de l'honorable Gudie Hutchings, ministre du Développement économique rural et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique

« Tandis que cette année marque le 60e anniversaire du Centre des arts de la Confédération, nous soulignons son évolution en tant que carrefour de narration de l'histoire du Canada grâce aux arts et à la culture. Nous sommes certains que les résidents de Charlottetown célébreront la transformation du bâtiment qui découlera de cet investissement priorisant l'efficacité énergétique dans un espace où ils peuvent s'épanouir et apprendre. »

Sean Casey, député de Charlottetown

« Le Centre de la Confédération est depuis longtemps un centre culturel apprécié des résidents de l'île, et nous nous souvenons tous d'avoir assisté à des événements musicaux ou artistiques dans cette précieuse installation. Je me réjouis de l'annonce faite aujourd'hui, qui permettra d'accroître la durabilité du Centre et de garantir qu'il servira les générations futures pendant de nombreuses années. »

Heath MacDonald, député de Malpeque

« Nous sommes nombreux, de toute l'île et d'ailleurs, à avoir visité le Centre des arts de la Confédération pour des activités communautaires, des festivals et d'autres événements. Aujourd'hui, plus que jamais, nous reconnaissons l'importance de disposer d'espaces inclusifs comme le Centre, où tous les membres de notre communauté sont les bienvenus. »

Bobby Morrissey, député de Egmont

« Le Centre des arts de la Confédération a une valeur considérable pour l'Île-du-Prince-Édouard et l'ensemble du pays. Ce lieu est une pierre angulaire du tourisme et de la culture; il attire des milliers de visiteurs et génère des millions de dollars de retombées économiques. La nouvelle installation comprend une scène plus grande pour raconter nos histoires, passées, présentes et futures. »

L'honorable Dennis King, premier ministre de l'Île-du-Prince-Édouard

« La province est fière de travailler en partenariat avec le Centre des arts de la Confédération et le gouvernement du Canada pour revitaliser des espaces artistiques et culturels qui profitent à l'Île-du-Prince-Édouard et au Canada, tout en améliorant l'accessibilité et l'efficacité énergétique. »

L'honorable Ernie Hudson, ministre des Transports et de l'Infrastructure de l'Île-du-Prince-Édouard

« Nous remercions le gouvernement du Canada et la province de l'Île-du-Prince-Édouard pour cet investissement historique dans les infrastructures de l'Institut national de leadership culturel du Centre des arts de la Confédération. S'appuyant sur soixante années d'excellence artistique, cet investissement favorisera une croissance significative de la programmation et des partenariats grâce à l'établissement d'un Centre d'innovation artistique pour la création de nouvelles œuvres canadiennes, d'une Académie des arts dédiée à la formation et au développement du leadership, et du Forum de Charlottetown pour la tenue de réunions sur des sujets importants pour tous les Canadiens. »

Steve Bellamy, directeur général du Centre des arts de la Confédération

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit un total de 25 millions de dollars dans ce projet dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) d'Infrastructure Canada et près de 2,4 millions de dollars dans le cadre du Fonds des collectivités innovatrices (FCI) de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique (APECA). La contribution de l'Î.-P.-É. s'élève à 20 millions de dollars, et celle du Centre des arts de la Confédération à 16,5 millions de dollars grâce à des dons.

Les améliorations apportées au bâtiment devraient permettre de réduire la consommation d'énergie de l'installation de 68,8 pour cent et de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 286 tonnes par an.

Le programme BCVI vise à améliorer les lieux où les Canadiens travaillent, apprennent, se divertissent, vivent et se réunissent, en réduisant la pollution, en réalisant des économies de coûts et en soutenant des milliers de bons emplois. Grâce aux améliorations, entre autres écologiques, apportées aux bâtiments communautaires publics existants, et grâce aux nouvelles constructions dans les collectivités mal desservies, le programme BCVI aide à faire en sorte que les installations communautaires soient inclusives et accessibles, et à ce qu'elles aient une longue durée de vie, en plus d'aider le Canada à atteindre ses objectifs de carboneutralité d'ici 2050.

à atteindre ses objectifs de carboneutralité d'ici 2050. Au moins 10 pour cent des fonds sont alloués à des projets destinés aux communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis, y compris les populations autochtones dans les centres urbains.

Le programme BCVI a été créé à l'appui du Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'accroissement de l'efficacité énergétique et l'augmentation de la résilience aux changements climatiques.

Le programme prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de modernisation, de réparation ou d'amélioration.

La période de réception des demandes de financement au titre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs est maintenant fermée.

Le financement annoncé aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du travail que le gouvernement fédéral effectue au titre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique pour créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, renforcer les économies locales et bâtir des collectivités inclusives.

Liens connexes

Bâtiments communautaires verts et inclusifs

https://www.infrastructure.gc.ca/gicb-bcvi/index-fra.html

Investissement fédéraux dans les infrastructures à l'Île-du-Prince-Édouard

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-pe-fra.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

Centre des arts de la Confédération

https://confederationcentre.com/

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

