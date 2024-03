WOLFVILLE, NS, le 9 mars 2024 /CNW/ - Le club de curling de Wolfville deviendra plus écoénergétique et plus accessible grâce à un investissement conjoint de 305 851 $ du gouvernement fédéral et du gouvernement provincial.

Annoncé par le député Kody Blois, le ministre John Lohr et Betty Mattson, marraine du projet et du comité de revitalisation du club de curling de Wolfville, ce projet permettra au club de curling de servir la collectivité d'une manière plus verte et plus inclusive.

Le projet de revitalisation sur trois ans consiste à ajouter des matériaux d'isolation, à remplacer des fenêtres, à moderniser le système de chauffage de l'air et de l'eau, ainsi qu'à installer des mini-thermopompes afin d'accroître l'efficacité énergétique du bâtiment. Les améliorations sur le plan de l'accessibilité comprennent l'ajout d'une rampe à la porte principale, le remplacement de la porte principale par une porte accessible, ainsi que l'amélioration des toilettes afin qu'elles soient conformes aux normes d'accessibilité actuelles.

Citations

« Le club de curling de Wolfville est une ressource importante pour la municipalité de Wolfville et les collectivités environnantes. On y accueille des personnes de tous âges et de toutes capacités depuis plus de quatre-vingts ans. Le gouvernement fédéral est fier d'effectuer des investissements qui soutiennent des ressources communautaires comme le club de curling de Wolfville, pour qu'elles puissent continuer à offrir des possibilités de loisirs et de développement de liens au sein des collectivités. »

Kody Blois, député de Kings-Hants, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le club de curling de Wolfville est plus qu'un simple centre sportif. C'est un lieu où les membres de la collectivité se réunissent pour se consacrer à une passion commune, où les jeunes talents sont encouragés et où l'esprit de compétition se développe. »

L'honorable John Lohr, ministre des Affaires municipales et du Logement de la Nouvelle-Écosse, au nom de l'honorable Allan MacMaster, ministre des Communautés, de la Culture, du Tourisme et du Patrimoine

« Le club de curling de Wolfville est heureux qu'Infrastructure Canada ait reconnu et financé les initiatives de revitalisation du CCW dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs. Il a fallu de nombreuses heures de bénévolat au président du comité directeur Fred Crouse, aux membres du comité directeur Tony Stirling, Ed Peverill et Debbie Boutilier, au gestionnaire de projet Brian Boutilier, ainsi qu'aux membres du CCW pour que le projet se concrétise.

Les bénéficiaires de cette annonce ne sont pas seulement les membres du CCW, mais aussi tous les adeptes de curling en Nouvelle-Écosse et les nombreux organismes communautaires/partenaires qui utilisent nos installations. En disposant d'un espace de loisirs et de rassemblement sûr, sain et accessible, nous permettons à divers groupes et à d'autres personnes d'avoir un endroit où vivre une expérience récréative unique. Le CCW est très reconnaissant de l'engagement financier du gouvernement fédéral, qui soutient notre objectif de bâtir une installation plus verte et plus inclusive. »

Betty Mattson, marraine du projet/ancienne présidente du club de curling de Wolfville

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 272 851 $ dans ce projet dans le cadre du Programme pour les Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI). Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse investit 33 000 $.

Ce projet de revitalisation sur trois ans a également reçu une aide financière d'Emploi et Développement social Canada , et du club de curling de Wolfville .

, et du club de curling de . Le programme BCVI vise à améliorer les lieux où les Canadiens travaillent, apprennent, se divertissent, vivent, et se rassemblent, en réduisant la pollution, en réduisant les coûts et en soutenant des milliers de bons emplois. Au moyen d'améliorations écologiques et autres aux bâtiments communautaires publics existants et aux nouveaux bâtiments dans les collectivités mal desservies, le programme BCVI aide à s'assurer que les installations communautaires sont inclusives, accessibles et ont une longue durée de vie, tout en aidant aussi le Canada à progresser vers ses objectifs de carboneutralité d'ici 2050.

à progresser vers ses objectifs de carboneutralité d'ici 2050. Au moins 10 pour cent des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

Le programme BCVI a été créé pour appuyer le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'accroissement de l'efficacité énergétique et l'augmentation de la résilience face aux changements climatiques.

: Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'accroissement de l'efficacité énergétique et l'augmentation de la résilience face aux changements climatiques. Le programme prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de modernisation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité.

Le financement annoncé aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du travail que le gouvernement fédéral effectue dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique afin de créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, de renforcer les économies locales et de bâtir des collectivités inclusives.

Le financement fédéral est conditionnel à la signature de l'entente de contribution.

Liens connexes

Bâtiments communautaires verts et inclusifs

https://www.infrastructure.gc.ca/gicb-bcvi/index-fra.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Nouvelle-Écosse

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-ns-fra.html

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Micaal Ahmed, Gestionnaire, communications, Cabinet du Ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, 343-598-3920, [email protected]; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Susan Mader Zinck, Conseillère en communication, Ministère des Communautés, de la Culture, du Tourisme et du Patrimoine de la N.-É., [email protected], 902-499-1343; Fred Crouse, Responsable des communications, Wolfville Curling Club, 902-698-3298, [email protected]