SYDNEY, 12 mars 2025 /CNW/ -- Le plus grand événement d'Australie, Vivid Sydney, revient du vendredi 23 mai au samedi 14 juin 2025, avec pour thème « Rêve », qui explore la question : Qu'y a-t-il dans un rêve?

Transformant Sydney en un centre animé de créativité pendant 23 nuits, le principal festival multidisciplinaire de l'hémisphère sud présente des installations lumineuses spectaculaires, des spectacles de musique, des idées stimulantes et des expériences culinaires qui attirent des visiteurs du monde entier. Vivid Sydney 2025, qui en est à sa 15e édition, offre aux voyageurs internationaux une expérience hivernale inoubliable qui met en valeur la capitale culturelle de l'Australie.

Plus de 75 % du programme et l'ensemble de la Vivid Light Walk (promenade lumineuse) seront gratuits. La Light Walk présente des technologies d'animation et de projection de pointe, avec des commandes exclusives telles que « Kiss of Light » de l'artiste australien David McDiarmid, qui illumine l'opéra de Sydney, « King Dingo » de Vincent Namatjira sur le Musée d'art contemporain, et « House of Romance » de la marque de mode Romance Was Born sur la Customs House.

La célèbre chef internationale Nigella Lawson organisera trois dîners exclusifs dans le cadre de Vivid Sydney dans le spectaculaire tunnel de Muru Giligu. «J'ai adoré ce programme pendant des années et je suis très heureuse de faire partie du programme Vivid Food », a déclaré Mme Lawson. Les événements populaires Vivid Fire Kitchen et Chef Series reviendront également, célébrant la cuisine de la Nouvelle-Galles du Sud.

Le programme « Ideas » met en scène des leaders d'opinion internationaux, dont le directeur de la création du magazine TIME, D.W. Pine, et le professeur Matthew Walker, spécialiste du sommeil. Le film de Netflix « Stranger Things : The Experience » fait ses débuts en Australie au Luna Park de Sydney, offrant aux fans une aventure immersive conçue par les créateurs du spectacle..

Les temps forts musicaux comprennent des spectacles à l'emblématique Opéra de Sydney par des artistes internationaux tels que Anohni and The Johnsons, Beth Gibbons du groupe Portishead, Sigur Rós d'Islande avec l'Orchestre symphonique de Sydney, et Japanese Breakfast. Les concerts gratuits organisés aux Tumbalong Nights mettront en vedette des artistes internationaux et des talents australiens.

« Vivid Sydney continue de trouver de nouvelles façons intéressantes d'apporter de la couleur, de la créativité et du plaisir à notre ville », a déclaré John Graham, ministre de l'Emploi et du Tourisme de la Nouvelle-Galles du Sud.

Gill Minervini, directeur du festival Vivid Sydney, a déclaré que le thème du festival, « Rêve », est une expérience que nous vivons tous et qui peut être interprétée de multiples façons.

« Le rêve est aussi vieux que le monde et aussi universel que la vie elle-même. Les rêves peuvent être prophétiques, changer la vie et inspirer, mais aussi triviaux, hilaires ou terrifiants. Ces interactions sont évidentes dans tous les aspects du programme de Vivid Sydney cette année.

Les billets pour Vivid Sydney sont en vente dès maintenant. Pour en savoir plus et pour consulter la liste complète des événements, rendez-vous sur vividsydney.com

Samsung est de nouveau l'un des principaux partenaires de Vivid Sydney 2025, et s'activera sur le quai de Cockle Bay avec un spectaculaire spectacle de lumière et d'eau. Parmi les partenaires officiels, mentionnons Estée Lauder, qui revient pour la deuxième année, et Ausgrid, qui anime le programme Tumbalong Nights de Vivid Sydney.

Airbnb est à nouveau le partenaire communautaire de Vivid Sydney, soutenant le programme de bénévolat, et le partenaire caritatif pour 2025 est la Sydney Children's Hospitals Foundation.

Cliquez ici pour obtenir le pack VNR comprenant des interviews, des rendus d'œuvres d'art et des séquences vidéo.

