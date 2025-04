SYDNEY, 4 avril 2025 /CNW/ - La première influenceuse mondiale, bien avant que le terme n'existe, Martha Stewart, est prête à rejoindre Vivid Sydney pour un événement exclusif et unique, intitulé In Conversation.

Vivid Sydney 2025, In Conversation with Martha Stewart. Source de l’image - Destination NSW

Martha reviendra sur son extraordinaire carrière, sur l'évolution de sa marque personnelle et sur le nouveau visage de l'alimentation, du design et de la vie à la maison. Elle partagera également des points de vue sincères sur ses moments les plus mémorables dans la culture populaire et sur ce qu'il faut vraiment faire pour rester sur le devant de la scène pendant plus de quarante ans.

« J'ai gardé de merveilleux souvenirs de mes voyages en Australie au fil des ans, et je suis donc ravie d'y retourner pour Vivid Sydney. « La conversation sera amusante et honnête, couvrant de nombreux aspects de ma vie et de ma carrière », a déclaré Martha Stewart. « Je suis toujours à la recherche d'inspiration lorsque je voyage et je suis donc impatiente de voir ce que Sydney a à offrir. »

In Conversation with Martha Stewart aura lieu à l'International Convention Centre (ICC) de Sydney le mercredi 28 mai.

Première femme milliardaire autodidacte, Martha Stewart est une animatrice de télévision lauréate d'un prix Emmy Award® et l'auteure de 101 livres à succès. Source d'inspiration culinaire et ménagère incontournable dans le monde entier, Martha n'a pas seulement vécu le rêve américain, elle l'a défini.

Depuis son premier livre, Entertaining, publié en 1982, Martha Stewart demeure une personnalité incontournable. Toujours présente dans la culture populaire, elle a fait la une du magazine Sports Illustrated Swimsuit en 2023 et, l'année dernière, elle a fait l'objet d'un documentaire sur Netflix, Martha, qui a beaucoup fait parler d'elle.

Le directeur du festival de Vivid Sydney, Gill Minervini, a déclaré : « Vivid Sydney n'a pas son pareil pour offrir aux visiteurs des événements exclusifs, incontournables et uniques en leur genre. C'est incroyablement excitant d'accueillir l'un des esprits les plus respectés et les plus fascinants à Sydney. « Nous ne pouvions pas imaginer une personnalité qui incarne mieux que Martha Stewart le thème de cette année, à savoir « Rêver » » »

Martha Stewart est la dernière intervenante de la série Global Storyteller de Vivid Sydney, conçue pour rassembler les esprits les plus brillants et les personnalités les plus créatives du monde afin d'offrir de nouvelles formes d'échange créatif et d'engagement interactif. Parmi les conférenciers précédents, citons les vedettes de la culture pop Jennifer Coolidge et Mike White, la visionnaire comédienne Amy Poehler, la vedette locale Troye Sivan et les pionniers hollywoodiens Baz Luhrmann et Spike Lee.

Vivid Sydney se tienda du vendredi 23 mai au samedi 14 juin. Les billets pour In Conversation avec Martha Stewart seront mis en vente le vendredi 4 avril à 9 h AEDT sur vividsydney.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2657873/Vivid_Sydney_2025_In_Conversation_with_Martha_Stewart.jpg

SOURCE Destination NSW

Personne-ressource pour les médias : [email protected]