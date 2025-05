SYDNEY, le 25 mai 2025 /CNW/ - La ville portuaire s'est réveillée en couleur et en créativité ce soir alors que la quinzième édition de Vivid Sydney 2025, le plus grand événement d'Australie, a officiellement commencé. Sous le thème de cette année, Dream, une collection de calibre mondial de lumière, d'idées, de musique et de nourriture attend les festivaliers pendant 23 nuits, jusqu'au samedi 14 juin.

Vivid Sydney 2025, Lighting Of The Sails à l’Opéra de Sydney. Kiss Of Light de David McDiarmid. Crédit – Destination NSW (PRNewsfoto/Destination NSW)

Cette année, le festival comprend plus de 200 événements répartis dans cinq zones uniques autour de l'hypercentre de la ville, tous conçus pour inspirer l'émerveillement, élargir la réflexion et donner à chaque visiteur l'occasion de voir Sydney sous un nouveau jour.

Pour rendre Vivid Sydney plus accessible que jamais, plus de 75 % de la programmation de cette année est gratuite, y compris toute la Vivid Light Walk, Martin Place effectue également un retour bienvenu sur le site du festival après une absence de sept ans.

Cette année, l'événement mettra en vedette les plus grands noms mondiaux du divertissement, de la gastronomie et de la culture populaire, dont Martha Stewart, Nigella Lawson, Nick Offerman et Megan Mullally, ainsi que Beth Gibbons de Portishead.

Steve Kamper, ministre de l'Emploi et du Tourisme, a déclaré : « Sydney est prête à briller! Cet événement de calibre mondial, qui célèbre ses 15 ans, continue de mettre en valeur les meilleures destinations et les plus grands talents créatifs de notre ville.

« Vivid Sydney continue de prendre de l'expansion et d'avoir un impact, attirant des millions de visiteurs et renforçant la position de Sydney en tant que destination de choix en Asie-Pacifique.

«Plus de 75 % de la programmation est gratuite, et la Vivid Light Walk est ouverte à tous; il s'agit de l'un des événements les plus accessibles au pays, et la programmation de cette année plaira à tous.

Il s'agit d'un festival qui unit les collectivités, soutient les entreprises locales, augmente le nombre de visiteurs et stimule l'économie nocturne. « Nous avons hâte de voir la ville s'illuminer ce soir! »

Vivid Sydney 2025 a débuté à l'aérogare de passagers à l'étranger à Circular Quay avec la cérémonie annuelle First Light, mettant en vedette des spectacles de danseurs NAISDA qui ont rendu hommage à la culture Yolngu à Arnhem Land. La cérémonie a culminé à 18 h, alors que le port de Sydney prenait vie avec des éléments pyrotechniques, des projections et des installations éclairant les bâtiments et les points d'intérêt de renommée mondiale de la ville. S'en est suivi First Light Live, un concert gratuit rendant hommage à la puissance et à la fierté de la musique des Premières Nations.

Vivid Sydney se déroule du vendredi 23 mai au samedi 14 juin. Pour en savoir plus, visitez le site vividsydney.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2695688/VividSydney2025_SOH_LightingOfTheSails_KissOfLight_DavidMcDiarmid_CREDITDestinationNSW_HL_036.jpg

SOURCE Destination NSW

