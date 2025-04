Un expert en droit de la famille et de l'enfant nommé membre de la Commission des droits

MONTRÉAL, le 28 avril 2025 /CNW/ - Le professeur Alain Roy est devenu membre de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse lors de son assermentation par la présidente de l'Assemblée nationale, Nathalie Roy, le mercredi 23 avril à Québec.

Le président de la Commission des droits, Philippe-André Tessier, a salué l'arrivée de ce nouveau membre à temps partiel pour un mandat de cinq ans. « Nous sommes heureux de pouvoir compter sur l'expertise du professeur Alain Roy pour favoriser la protection et la promotion des droits de la jeunesse », a-t-il déclaré.

Le professeur de droit Alain Roy est devenu membre de la Commission. (Groupe CNW/Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse)

Me Roy enseigne à l'Université de Montréal. Il est l'auteur d'un traité en droit de la famille, en plus d'avoir signé trois autres livres et une cinquantaine d'articles portant sur différentes facettes du droit de la famille et de l'enfant. Le nouveau membre vient s'ajouter aux douze membres actuels de la Commission et compléter sa composition.

Pour rappel, les treize membres de la Commission des droits sont nommés par l'Assemblée nationale, sur proposition du premier ministre et doivent être approuvés par les deux tiers de l'Assemblée nationale. Dix des membres sont nommés à des postes à temps partiel - cinq pour leur expertise en de droit de la personne et cinq en droit de la jeunesse.

Notes biographiques

Me Alain Roy, notaire émérite, est docteur en droit et professeur titulaire à la Faculté de droit de l'Université de Montréal. Ses activités de recherche et d'enseignement se concentrent dans les domaines du droit de la famille et du droit de l'enfant.

Régulièrement appelé à commenter l'actualité dans les médias nationaux, le professeur Roy a rédigé plus d'une cinquantaine d'articles scientifiques et quatre monographies (dont un Traité en droit de la famille), est membre de plusieurs comités scientifiques de revues canadiennes et internationales et a assumé la présidence du comité scientifique du Conseil de développement de la recherche sur la famille du Québec (CDRFQ) de 2004 à 2007. De 2013 à 2015, Me Alain Roy a présidé le Comité consultatif sur le droit de la famille (CCDF) qui a été chargé de proposer une réforme globale du droit de la famille. On a également requis ses services d'expert-conseil dans plusieurs des plus importants dossiers judiciaires au cours des dernières années.

Me Alain Roy a remporté plusieurs prix et distinctions dont la Médaille de l'Assemblée nationale du Québec en 2016, la médaille du Mérite du Conseil interprofessionnel du Québec en 2017 et le prix « Distinction » de l'Association des diplômés de la Faculté de droit de l'Université de Montréal (ADDUM) en 2017 pour son « parcours exceptionnel ». Il est également lauréat du Concours juridique 2018 de la Fondation du Barreau du Québec (Catégorie Répertoire et manuel de pratique professionnelle - Ouvrage collectif).

Pour prendre connaissance des notes biographiques des membres de la Commission des droits: www.cdpdj.qc.ca/fr/commission/Pages/membres.aspx

La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse assure le respect et la promotion des principes énoncés dans la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. Elle assure aussi la protection de l'intérêt de l'enfant, ainsi que le respect et la promotion des droits qui lui sont reconnus par la Loi sur la protection de la jeunesse. Elle veille également à l'application de la Loi sur l'accès à l'égalité en emploi dans des organismes publics.

Source : Jack Duhaime

[email protected]

SOURCE Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse