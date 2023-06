OTTAWA, ON, le 29 juin 2023 /CNW/ - Le Bureau de l'actuaire en chef (BAC) a publié aujourd'hui les conclusions d'un examen indépendant du 31e rapport actuariel du Régime de pensions du Canada (RPC).

Selon l'examen mené par trois actuaires indépendants, les travaux effectués par le BAC en lien avec le 31e rapport actuariel du RPC sont conformes à toutes les normes de pratique professionnelles et exigences législatives pertinentes, et les méthodes et hypothèses utilisées ont été jugées raisonnables. L'examen conclut que l'actuaire en chef et le personnel du BAC ont fait preuve de compétence, de dévouement et de professionnalisme dans la préparation et le suivi du 31e rapport actuariel du RPC.

Dix-sept recommandations ont été formulées en vue de continuer à améliorer les rapports actuariels du RPC. L'examen a mis en lumière le contexte de risque et d'incertitude accrus, insistant sur la nécessité d'adopter des approches tournées vers l'avenir et axées sur des analyses approfondies lors de l'élaboration d'hypothèses, de mesures de sensibilité et d'autres scénarios.

Le BAC produit un rapport actuariel du RPC tous les trois ans. Ce rapport permet de mieux comprendre la situation financière du RPC, et d'éclairer davantage la discussion publique.

Depuis 1999, le BAC confie à un groupe de pairs externes l'examen de son travail dans le but d'améliorer constamment ses rapports actuariels du RPC. Pour le présent examen, le BAC a fait appel à l'expertise du Government Actuary's Department du Royaume-Uni pour composer le groupe d'experts chargé de l'examen et conseiller ses membres dans le cadre de leurs travaux et de leur rapport.

« Je tiens à remercier les trois actuaires indépendants pour leur expertise et leur travail rigoureux dans le cadre de l'examen du 31e rapport actuariel du RPC. Leurs recommandations sont essentielles à l'aspiration du BAC, qui consiste à être une organisation indépendante, impartiale et digne de confiance, reconnue comme le centre d'excellence en actuariat du gouvernement du Canada. »

-- Assia Billig, actuaire en chef du gouvernement du Canada

