Un été au goût d'ici avec le mouvement Mangeons local plus que jamais!

Chef Paul Toussaint et Marie-Eve Janvier invitent la population à visiter les fermes de Montréal et de Laval

LONGUEUIL, QC, le 20 juill. 2021 /CNW Telbec/ - En vue de la belle saison, 16 personnalités publiques se sont jointes à l'Union des producteurs agricoles (UPA) pour convier les Québécoises et les Québécois à participer au mouvement Mangeons local plus que jamais!

Chef Paul Toussaint est ambassadeur de la région de Montréal, alors que Marie-Eve Janvier représente Laval. Tous deux invitent la population à visiter les productrices et producteurs agricoles de ces régions grâce à l'application Mangeons local plus que jamais!

Cet outil numérique, présenté par Desjardins et disponible dans l'App Store et sur Google Play, possède aussi sa version Web. Il permet de s'approvisionner en produits locaux ou de planifier une virée gourmande à travers les magnifiques régions du territoire québécois.

Chef Paul Toussaint et Marie-Eve Janvier en tournée à Montréal et à Laval

Aujourd'hui, Chef Paul Toussaint, ambassadeur de Montréal, et Marie-Eve Janvier, ambassadrice de Laval, iront à la rencontre de plusieurs producteurs agricoles des deux régions. À Montréal, ils se rendront au marché Jean-Talon et à l'entreprise en agriculture technologique Fermes Urbaines Ôplant. À leur arrivée dans la région de Laval, ils seront accueillis à la ferme Agneaux de Laval qui organisera un BBQ estival en leur honneur. Les médias pourront aussi y assister, à 13 h, pour découvrir le meilleur des régions de Montréal et de Laval.

Mettre en valeur les saveurs d'ici

La Ferme Marineau (Laval), Brune Houblonde (Laval), Thomasmielhoney (Laval), Blanc de Gris (Montréal), Fermes Urbaines Ôplant (Montréal), Mi Corazon (Montréal), la Fromagerie du Vieux Saint-François (Laval) et Agneaux de Laval (Laval) ont tous contribué à ce festin imaginé par nulle autre qu'Isabelle Sauriol, pâtissière propriétaire de la boutique Mamzelle Joséphine, et par le chef Mathias Hollaender. Ce projet illustre à merveille la grande collaboration de la communauté agricole.

La journée se terminera à la Ferme Marineau, spécialisée en production maraîchère.

« Produit par nous, pour nous! Un amour sans limite! »

Chef Paul Toussaint

« Il y a quelque chose de très rassurant à consommer les produits de nos agriculteurs d'ici, un peu comme le réconfort dans les recettes de nos grands-mères! »

Marie-Eve Janvier

Un dialogue précieux entre citoyens et producteurs

Depuis près de 20 ans, l'événement des Portes ouvertes sur les fermes du Québec, un rendez-vous qui rassemble annuellement autour de 100 000 personnes, est un incontournable. Devant l'impossibilité de tenir une telle activité pendant la pandémie, l'UPA a choisi d'outiller les citoyens pour qu'ils puissent visiter les producteurs agricoles à l'année, que ce soit à la ferme, au marché public ou dans les entreprises de transformation.

« Le lien entre les consommateurs et les productrices et producteurs agricoles est précieux et l'application Mangeons local plus que jamais permet de le préserver. Notre région regorge d'entreprises agricoles, de marchés publics, de transformateurs et de restaurateurs friands des produits d'ici. Allez les rencontrer ! »

Mme Audrey-Claude Lemaire, membre de la Fédération de l'UPA d'Outaouais-Laurentides, chargée des dossiers d'agriculture urbaine

« Les derniers mois nous ont certainement tous sensibilisés à l'importance d'encourager nos producteurs locaux. Il ne faut surtout pas laisser cet engouement de côté. En mangeant et en achetant local, nous enrichissons notre économie et développons des produits propres à notre région. »

M. Christopher Skeete, député de Sainte-Rose

« Je suis très fière que notre gouvernement appuie les activités agricoles et le secteur bioalimentaire du Grand Montréal notamment grâce à l'entente conclue avec la Communauté métropolitaine de Montréal. Ainsi, plusieurs projets adaptés aux besoins de notre territoire sont soutenus, ce qui nous permet notamment de développer une expertise en agriculture urbaine pour accroître la sécurité alimentaire et favoriser l'achat de proximité. J'invite donc la population de la région métropolitaine à encourager les producteurs locaux et à contribuer à l'économie régionale en achetant des produits frais d'ici.»

Mme. Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Un outil numérique amélioré : compagnon gourmand de tous les instants!

Ayant connu une popularité instantanée lors de son lancement à l'été 2020, l'application a été bonifiée en vue de la prochaine saison, notamment avec l'ajout de nombreux points de vente et fonctionnalités. Des circuits thématiques élaborés avec les forces vives de chaque milieu sont maintenant suggérés et d'autres s'ajouteront au cours des prochaines semaines.

En outre, alors que les derniers mois ont été difficiles pour l'industrie de la restauration, l'application permettra dorénavant de repérer des restaurants participant au programme Aliments du Québec au menu. L'application offre aussi de paramétrer les notifications de son profil pour recevoir, au fil de ses déplacements interrégionaux, des suggestions de visites favorisant les découvertes et les escapades spontanées.

Un programme de fidélité et des Locaux dollars Desjardins à récolter

Afin d'encourager les Québécoises et les Québécois à adopter de nouvelles habitudes d'approvisionnement, l'UPA a ajouté un programme de fidélité à son application. En numérisant les codes QR affichés dans les fermes participantes, les utilisateurs cumulent des Locaux dollars Desjardins échangeables dans la Boutique en ligne de l'UPA. Plus ils visitent de nouvelles fermes, plus ils récoltent de Locaux dollars. Une bonne raison pour encourager la population à visiter les fermes de Montréal et de Laval.

Merci aux partenaires de l'application

Desjardins (partenaire présentateur), le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Sollio Groupe Coopératif, La Financière agricole du Québec, Promutuel assurance, la Fédération québécoise des municipalités, Aliments du Québec, La Tablée des Chefs, l'Alliance de l'industrie touristique du Québec, Bonjour Québec, Terroir et Saveurs, la Société du réseau ÉCONOMUSÉE, le Conseil de la transformation alimentaire du Québec, l'Association des marchés publics du Québec et les Tables de concertation bioalimentaire du Québec.

« Je suis heureux de voir grandir l'application Mangeons local plus que jamais! qui s'inscrit en continuité avec les efforts de notre gouvernement pour promouvoir les aliments d'ici. J'encourage aussi les jeunes et moins jeunes à jouer à l'application Kasscrout pour en apprendre davantage sur la provenance de leurs aliments et le travail nécessaire à leur production. Le mouvement initié par l'Union des producteurs agricoles est un bon moyen de sensibiliser les consommateurs à l'achat local et de les inviter à soutenir nos producteurs, nos transformateurs et nos restaurateurs. Chacun de nos achats locaux contribue à notre autonomie alimentaire ainsi qu'à notre relance économique. »

M. André Lamontagne, ministre du MAPAQ

