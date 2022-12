Un engagement pour l'acceptabilité sociale des projets de lignes de transport d'électricité

MONTRÉAL, le 8 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Hydro-Québec présente un nouveau cadre qui lui permettra de favoriser l'acceptabilité sociale lors de la réalisation de ses projets de lignes de transport d'électricité. Le document Nouvel élan en acceptabilité sociale définit l'approche qui permettra de mieux concilier les aspirations du milieu et l'augmentation des besoins en énergie.

« La transition énergétique repose sur une croissance significative de la production d'électricité. Cette production supplémentaire devra être acheminée jusqu'à nos clients et clientes, à travers une grande partie du territoire québécois. Le rehaussement du réseau de transport d'électricité et la mise en place de nouvelles lignes sont des projets complexes qui se développent sous plusieurs contraintes, notamment aux plans environnemental, technique et financier. Nous avons la conviction que travailler étroitement avec les milieux d'accueil est une condition essentielle à leur acceptabilité et leur réalisation », souligne Sophie Brochu, présidente-directrice générale d'Hydro-Québec.

Notre engagement en matière d'acceptabilité sociale s'articule donc autour des principes suivants :

Le dialogue dès les premières étapes d'un projet ;

Le partage de notre expertise ;

La recherche d'une vision commune avec les communautés ;

La mise en place de projets adaptés aux besoins et l'évolution constante des pratiques.

Cette approche renouvelée dans l'élaboration de nos projets de ligne de transport introduit cinq nouveautés :

Nous veillerons à améliorer nos aménagements et à accompagner de façon personnalisée les propriétaires en bordure des lignes projetées. Nous nous engageons à mener des consultations plus tôt dans le processus d'élaboration de projet et d'adopter une démarche plus flexible. Dès l'étape de la planification des projets, la possibilité d'enfouir les lignes sera dorénavant étudiée en fonction de certains critères. Nous nous assurerons que les paysages et les éléments reconnus du territoire seront au cœur des décisions de manière à bonifier les projets. Nous ferons appel à de nouveaux outils pour élaborer nos projets, par exemple des pylônes adaptés aux caractéristiques du milieu.

Nous réitérons également notre engagement envers les Premières Nations et la Nation inuite à approfondir et à solidifier le dialogue, et à bâtir des relations fondées sur le respect mutuel, le partenariat et une participation réelle des Autochtones aux projets. Dans le cadre de ses projets de lignes de transport, Hydro-Québec continuera à tenir compte des caractéristiques culturelles et des structures de gouvernance autochtones, du cadre juridique, de l'importance de la contribution du savoir traditionnel et elle veillera à la mise sur pied de mécanismes et de structures de coordination, de consultation et de participation déterminés conjointement.

Quelques faits saillants du réseau de transport d'électricité d'Hydro-Québec

35 000 km de lignes de transport, qui relient les complexes hydroélectriques situés dans le nord du Québec aux lieux de consommation. dusud.

Il s'agit du plus vaste réseau en Amérique du Nord.

Il comporte des lignes à 315, 230, 161, 120, 69 et 49 kV.

533 postes de 44 kV à 735 kV.

SOURCE Hydro-Québec

Renseignements: Caroline Des Rosiers, [email protected], 514 289-5005